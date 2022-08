Google voegt binnenkort cruciale feature toe aan Wear OS

Als je op dit moment een smartwatch met Wear OS hebt en een nieuwe smartphone koopt, dan weet je dat die overstap niet heel handig is. Je kan namelijk niet zomaar je smartwatch en al zijn data overzetten (via een officiële Google-app althans). Gelukkig is er een oplossing voor dit probleem in de maak.

XDA Developers (opens in new tab) heeft opgemerkt dat code in de Google Play Services-app voor Android verwijst naar de optie om een back-up te maken van Wear OS-gegevens naar Google One. Die gegevens kan je daarna opnieuw synchroniseren met de smartwatch, vermoedelijk nadat je van telefoon bent gewisseld.

Er is nu bijvoorbeeld een tekststring "Maak een back-up van je apparaat met Google One", samen met de optie om een Google-account voor de back-up te kiezen. Het lijkt er daarnaast op dat je deze functie niet verplicht moet inschakelen.

Geduldig wachten

Helaas weten we niet wanneer die functie gelanceerd zal worden. Google heeft zelf namelijk nog niets gemeld en we kunnen niet afleiden wat de prioriteit ervan is.

De mogelijke komst van de Google Pixel Watch (verwacht rond september of oktober) zou echter de perfecte gelegenheid zijn om een aantal nieuwe functies aan Wear OS toe te voegen. We verwachten namelijk dat meeste, recente smartwatches met Wear OS deze update zullen krijgen.

Samsung lanceerde recent de Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Pro, terwijl de Apple Watch 8 later dit jaar wordt verwacht. Google heeft daarom heel wat concurrentie voor zijn eerste smartwatch.

Analyse: Google komt er wel... uiteindelijk

Het is goed dat Google eindelijk werkt aan cloudback-ups voor Wear OS. Aangezien software net de sterke kant is van Google, zijn we wel teleurgesteld dat het zodanig lang geduurd heeft. Dit was trouwens ook zo voor Android back-ups. Het was jarenlang moeilijk om je data van de ene naar de andere smartphone over te zetten.

Je kunt nu al een back-up maken van gegevens van een Android- of iOS-apparaat naar Google One. De Wear OS-versie zal waarschijnlijk op dezelfde manier werken. Maar wees niet te enthousiast: volgens de code die in Google Play is gespot, is dit een functie die nog in de kinderschoenen staat. Het kan nog wel even duren voordat je je Wear OS smartwatch en al zijn data van de ene naar de andere smartphone kan overzetten.