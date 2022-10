Ontwerp Google Pixel Watch onthuld in unboxing

De nieuwe Google Pixel Watch wordt een behoorlijk kleine smartwatch als we een recent lek mogen geloven. PhoneArena (opens in new tab) heeft een unboxing van de Pixel Watch op Reddit (opens in new tab) gespot. Een gebruiker heeft een exemplaar van de Pixel Watch uitgepakt en vanuit elke hoek foto's gemaakt. Daarop zien we het glanzende zwarte scherm, het horlogebandje en de oplader.

Google toonde zelf al renders van de Pixel Watch tijdens het Google I/O evenement in het voorjaar, maar verder hebben we weinig vernomen over het horloge. Dit nieuwe lek toont ons alle kanten van de smartwatch. De Pixel Watch ziet er daar opvallend ronder uit dan bijvoorbeeld de nieuwe Samsung Galaxy Watch 5.

(Image credit: Reddit/@Suckmyn00dle)

Het lek toont een gepolijste roestvrijstalen kast met een antracietkleurige band. We verwachten ook een zwarte kast en mogelijk een gouden versie. Voor de horlogebandjes verwachten we zowel rubberachtige sportbandjes als leren bandjes in verschillende kleuren.

De verpakking van de Pixel Watch komt eveneens duidelijk in beeld, maar geeft weinig nieuwe info prijs. Het horloge zal Google's Wear OS 3.5 draaien, net zoals Samsung's horloges, wat logisch is aangezien Samsung en Google Wear OS samen hebben ontwikkeld.

(Image credit: Reddit/@Suckmyn00dle)

We krijgen ook een blik op de sensoren aan de achterkant van de Pixel Watch. Daaruit kunnen we echter niet afleiden welke sensoren aanwezig zijn. We verwachten dat metingen van je hartslag, bloedzuurstofgehalte en lichaamssamenstelling zeker mogelijk zijn.

We weten niet zeker of Google temperatuursensoren zal toevoegen en of die meteen actief zullen zijn. De Samsung Galaxy Watch 5 heeft die sensoren, maar ze zijn nog niet geactiveerd. De Apple Watch heeft ze ook, maar gebruikt deze gegevens voor andere functies.

De Fitbit Sense kan wel huidtemperatuur meten en we mogen niet vergeten dat Google Fitbit heeft overgenomen. We verwachten daarom bepaalde Fitbit-functies op de Pixel Watch en er is sprake van zes maanden gratis Fitbit Premium bij aankoop van het nieuwe horloge.

(Image credit: Reddit/@Suckmyn00dle)

We verwachten dat de Google Pixel Watch zal worden aangekondigd tijdens Google's evenement op 6 oktober, naast de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Als je tot slot op zoek bent naar een nieuwe smartwatch voor je Android-telefoon, neem dan een kijkje bij onze koopgids met de beste smartwatches van het moment.