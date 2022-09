Google Pixel Watch: dit weten we al

Het voelde alsof we al eeuwigheid hebben zitten wachten op enige vorm van officieel Pixel Watch nieuws. Tijdens Google IO 2022 werd de smartwatch eindelijk onthuld.

Technisch gezien is dit eerder een teaser dan een aankondiging, want die komt later dit jaar. Google was wel vrijgevig met zijn informatie. We zagen niet allen het ontwerp, maar hoorden ook wat de smartwatch ongeveer zou kunnen en dat er in zekere mate Fitbit-technologie aanwezig zal zijn.

Hieronder vind je alles wat we tot nu toe hebben gezien en gehoord over de Google Pixel Watch, zowel officieel als via geruchten. Zal het genoeg zijn om de beste smartwatches in de problemen te brengen? We zijn benieuwd.

Laatste nieuws

25 september: We krijgen mogelijk een nieuwe Google Foto's wijzerplaat voor Wear OS naast de onthulling van de Pixel Watch.

23 september: Google heeft het volledige ontwerp van de Pixel Watch getoond in een teaser video.

21 september: Details over de prijzen en kleuren van de Pixel Watch zijn uitgelekt, samen met een mogelijke verkoopdatum.

31 aug: De Amerikaanse prijs van een Pixel Watch zou 399 dollar zijn.

11 mei: Google heeft de Pixel Watch officieel getoond en een aantal functies onthuld.

30 april: Er zijn meer lekken naar buiten gekomen, die de grootte van de batterij in de Pixel Watch en connectiviteitsopties onthullen.

28 april: Drie verschillende Pixel Watch-modellen zijn gecertificeerd en we hebben nu een duidelijker idee van de adviesprijs.

26 april: Blijkbaar werd een Google Pixel Watch achtergelaten in een restaurant en nu hebben we heel veel foto's.

25 april: We zouden ook een Pixel Watch Fit met een hogere prijs kunnen zien. Gelekte foto's hebben ons een blik op de Pixel Watch gegeven.

24 april: Een handelsmerk voor de naam Pixel Watch werd aangevraagd door Google.

15 april: Volgens de leaker Evan Blass "zal het niet lang meer duren" voordat Google de wearable officieel onthult. Blass noemt ook de vermoedelijke codenaam van de Pixel: Pixel Rohan.

28 maart: De Pixel Watch wordt onthuld op I/O maar zal pas in oktober gelanceerd worden, naast de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro, zegt Jon Prosser.

7 maart: Er is een patent uit 2020 opgedoken dat handgebaren op de Google Pixel Watch laat zien.

6 maart: Zullen ze of zullen ze niet? Het wereldwijde tekort aan chips kan de lancering van de Pixel Watch vertragen, waarschuwen insiders.

22 december 2021: Een recente Google app update vermeldt een "PIXEL_EXPERIENCE_WATCH".

17 december 2021: Nieuwe wijzerplaten bevatten de huidige stappenteller, hartslag en lokale weersomstandigheden. Op een van de wijzerplaten staat het Fitbit-logo.

2 december 2021: Een bron die bekend is met het project beweert dat de Pixel Watch in 2022 verschijnt.

20 oktober 2021: Het laatste Pixel-evenement stond in het kader van de Pixel 6, Pixel 6 Pro, maar er was geen Pixel Watch.

Release datum en prijs

Google heeft nu bevestigd dat de Pixel Watch op 6 oktober wordt aangekondigd, samen met de Pixel 7. Aanvankelijk hadden ze het alleen over de smartphones, maar eerder was er gezegd dat ze de Pixel Watch op hetzelfde moment zouden onthullen. Later kwam er een teaservideo die dat bevestigde.

Dat is later dan we hadden verwacht, aangezien velen aanvankelijk dachten dat het horloge aan het begin van 2022 al te koop zou zijn. In maart bijvoorbeeld was de wearable naar verluidt gespot in de stock van een Amerikaanse telecomprovider.

Leaks suggereren dat de pre-orders zullen openen op 6 oktober en dat de Pixel Watch op 4 november officieel in de verkoop zal gaan.

Het is echter mogelijk dat hij niet overal wordt gelanceerd en een bron zegt dat hij een "beperkte release" krijgt. Na een recente teaser van Nederlandse telecomprovider T-Mobile over een nieuw product op 6 oktober, verwachten we de Pixel 7 eindelijk officieel in Nederland te zien. We weten echter niet of dat ook geldt voor de Pixel Watch.

Wat de prijs betreft, zal de LTE-versie van de Pixel Watch naar verwachting 400 euro kosten. Dat zet de Pixel Watch qua prijs precies tussen de Apple Watch 8 en de Samsung Galaxy Watch 5 in.

Een recenter lek heeft gezegd dat het Bluetooth-model 349,99 euro zal kosten. Een ander recent lek wees dan weer op een lagere prijs van 250 euro.

Een eerder lek schat de prijs van de 'Pixel Watch Fit' op ongeveer 400 euro. Dat zou het ongeveer op het niveau van de Apple Watch 8 plaatsen. We weten echter niet hoe deze Pixel Watch Fit zich verhoudt tegenover de gewone Pixel Watch.

Een laatste gerucht over de prijs zei dan weer dat de smartwatch ongeveer 300 euro zou kosten.

Design en Display

Er is niet veel behoefte aan designlekken, want Google heeft zelf laten zien hoe de Pixel Watch eruit ziet. Dat kan je in de afbeeldingen hierboven zien.

We krijgen een cirkelvormig scherm, een draaibare kroon en een gerecycleerd roestvrijstalen behuizing. Google belooft ook aanpasbare bandjes die naadloos aansluiten.

Die horlogebandjes lijken echter een eigen ontwerp te hebben, zoals je duidelijk kunt zien in een teaservideo. Je hebt misschien niet zoveel keuze als je zou hopen. Als je alleen bandjes bij Google zelf kan kopen, zullen de prijzen wellicht aan de hoge kant liggen. Mogelijk krijgen we ook enkele nieuwe Wear OS-wijzerplaten bij de lancering.

Het ontwerp komt overeen met de leaks, waaronder foto's van wat de Pixel Watch in het echt lijkt te zijn. We zien hier een zwarte versie met rond scherm en een dikke behuizing met kleine schermranden. Ze tonen ook een kroon (of tenminste een fysieke knop) met een eigen kliksysteem voor de horlogebandjes.

Daarnaast hebben we een idee van de kleurenopties, want volgens een Amerikaanse telecomprovider komt de wearable in het grijs, zwart en goud.

Sindsdien heeft een andere bron gezegd dat hij in krijt, obsidiaan en houtskool komt. Het meest gedetailleerde lek over de kleuren wijst op de keuze tussen een zwarte behuizing en een obsidiaankleurige band, een zilveren behuizing en een krijtkleurige band, of een gouden behuizing en een hazelnootkleurige band voor het bluetooth-only model. Het LTE-model zal tot slot beschikbaar zijn in het zwart/obsidiaan, zilver/coal, en goud/hazelnoot.

Specs en functies

Google heeft niet veel onthuld over specs, maar heeft gezegd dat de Pixel Watch Fitbit-technologie bevat. Dan gaat het over functies als slaaptracking en hartslagmetingen, actieve minuten tonen en je voortgang van je fitnessdoelen bijhouden.

Verder heeft Google gesproken over Wear OS. Het besturingssysteem zou beter dan ooit tevoren werken met de Pixel Watch.

Het laat je alle dingen doen die je van Google verwacht, zoals contactloze betalingen, Google Maps, Google Assistant...

Natuurlijk werkt de Pixel Watch niet met iPhones en dat hadden we ook niet anders verwacht, aangezien Apple Watches nooit gewerkt hebben met Android.

Overige info moeten we uit leaks halen. We beginnen toch een aardig beeld te krijgen van de specificaties van de Google Pixel Watch. Een nogal teleurstellend gerucht zegt dat de wearable op een oudere chipset zal draaien.

Recentere lekken hebben het over een 300mAh batterij en een LTE-versie. Er is sprake van een 5nm chipset, waarschijnlijk dezelfde als de Samsung Galaxy Watch 4. Sindsdien is er meer bewijs van een Samsung Exynos-chip opgedoken, dus dit klinkt zo gek nog niet.

De stock van een provider vermeldt 32GB opslagruimte en aangezien de smartwatch daar te vinden is, lijkt het logisch dat er een LTE-versie komt.

Er zijn andere aanwijzingen dat er ook een grote focus op fitness zou kunnen zijn, zowel omdat Google Fitbit heeft gekocht als omdat Google een enquête verstuurde waarin mensen werd gevraagd naar functies die ze graag in Wear OS zouden zien. Dan hebben we het over dingen als bloedzuurstofmetingen, slaapapneudetectie, slaapanalyse, hartslagwaarschuwingen, hersteltijdmonitoring, stresstracking en meer.

Een andere nieuwe functie had de codenaam "Blackghost". Het zou gaan om geïntegreerd circuit voor energiebeheer waarmee het horloge continu naar spraakopdrachten kan luisteren zonder dat de batterij leegloopt.

Als dit inderdaad verschijnt, verwacht dan dat je Google Assistant vragen kunt stellen zonder dat je smartwatch na een paar uur leeg is.

Ook hebben we gehoord dat de Pixel Watch on-device verwerking voor Google Assistant zou kunnen ondersteunen. Dat moet snellere responstijden opleveren. Het nieuwe ontwerp voor de Assistant op de Pixel Watch kan je hieronder zien.

Een andere bron, WinFuture (opens in new tab), zegt dat er mogelijk drie versies van de Pixel Watch in ontwikkeling zijn. De website heeft gehoord dat er smartwatches met codenamen Ling, Triton en Sardine aankomen.

Wat de verschillen precies zouden zijn, is momenteel onduidelijk. Het kan betekenen dat we drie varianten van de Pixel Watch zullen zien. Datzelfde bericht heeft het ook over een RAM-geheugen van 1GB in minstens één van de drie horloges.

Er lijken nu drie verschillende Pixel Watches te zijn gecertificeerd en we hebben gehoord dat er een spin-off zou kunnen komen onder de naam Pixel Watch Fit. Een bron wijst ook op twee verschillende maten.

We hebben ook een patent van Google gezien voor bediening met handgebaren. We zien benieuwd of dit daadwerkelijk in de finale versie zal komen, aangezien Google geen handgebarenondersteuning meer heeft sinds de Pixel 5 in 2020.

Wat we willen zien

1. Draaiende kroon of rand

Voor de overgang naar Wear OS legde Android Wear 2.0 veel nadruk op hoe het ontwerp was herwerkt om goed te werken met draaiende randen en kronen, maar toen hebben we niet veel horloges gezien die dat doen.

Waarom dan niet Google Pixel Watch? Die functies zijn misschien al enkele jaren oud nu we naar Wear OS zijn overgegaan, maar we zouden graag een innovatieve manier van interactie zien, zoals een draaiende kroon of bezel.

2. Zwembestendigheid

We zijn gewend dat smartwatches worden geleverd met een bepaalde niveau van stof- en waterbestendigheid, maar weinig hebben een IP-certificering om een diepe duik in het water te overleven.

Met een volledig zwembestendige Google Pixel Watch zou je de wearable niet alleen in bad aan kunnen houden, maar ook je trainingen in het zwembad kunnen bijhouden.

3. Minstens drie dagen batterij

Dit is spreekt voor zich, we willen dat de Google Pixel Watch zo lang mogelijk meegaat. Stel je een volwaardige smartwatch voor die na twee dagen intensief gebruik niet meer hoeft op te laden.

Wear OS integreert een handige verbeterde batterijbesparingsmodus die je veel meer tijd moet geven met je smartwatch, maar het beperkt de hoeveelheid functies die je kunt gebruiken als hij aanstaat.

Het is duidelijk dat Google wil verbeteren hoe lang je horloge meegaat op één lading, maar we zouden graag een grote batterij in het horloge zien en goed geoptimaliseerde software.

4. NFC-betalingen

Deze laatste spreekt ook voor zicht. Heel wat Wear OS-horloges hebben geen ingebouwde NFC, zodat je de Google Pay vanaf je pols kan gebruiken. Nu we stilaan Google Pay-ondersteuning zien bij Nederlandse en Belgische banken, hopen we dat Google een NFC-chip in het horloge inbouwt.