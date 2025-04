Waarom ik eerder de Google Pixel 9a zou kopen in plaats van de Pixel 9

Naar goede gewoonte heeft Google weer een goedkopere versie van zijn Pixel-smartphones aangekondigd. De Google Pixel 9, Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL die in augustus van 2025 zijn gelanceerd, krijgen nu gezelschap van de Google Pixel 9a. Deze middenklasse smartphone bevat de belangrijkste eigenschappen van een Pixel-telefoon, terwijl zijn prijs een stuk lager ligt.

Na mijn review van de Google Pixel 9a werd snel duidelijk dat Google hun instapmodel misschien iets te goed heeft gemaakt op sommige vlakken. Over het algemeen zou ik dan ook de Pixel 9a aanraden in plaats van de duurdere Pixel 9. De gemiddelde gebruiker zal namelijk amper verschillen opmerken ondanks de lagere prijs.

Prijzenstrijd

Voor ik verder in de verschillen duik, moet ik het eerst over de prijzen hebben. De Google Pixel 9 had bij zijn lancering een adviesprijs van 899 euro voor de versie met 128GB opslag. Voor de versie met 256GB opslag moest je toen 999 euro neertellen. Wie 512GB opslag wilt, heeft pech en moet naar de duurdere Pro-modellen kijken. De Google Pixel 9a heeft daarentegen adviesprijzen van 549 euro (128GB) en 649 euro (256GB).

Nu hoort hier een kleine kanttekening bij: omdat de Google Pixel 9 inmiddels wat ouder is, is hij bij veel retailers goedkoper. Zo vind je de versie met 128GB opslag nu al voor 649 euro en de versie met 256GB euro voor 699 euro. Vooral als je 256GB opslag wil, scheelt het dus maar 50 euro met de Google Pixel 9a. Er is echter een aanbieding voor vroege beslissers, want die krijgen bij de Pixel 9a een Google TV Streamer ter waarde van 119 euro cadeau.

Als de trend van de voorbije jaren zich herhaalt, duurt het wellicht maar een maand of drie voor de prijs van de Google Pixel 9a onder de 500 euro zakt en dat maakt hem meteen interessanter.

Verschillende camera's, dezelfde foto's

(Image credit: Philip Berne / Future)

Al sinds het prille begin staan Pixel-smartphones bekend als uitstekende opties voor fotografie. Elke fabrikant heeft een eigen aanpak en die van Google vertrouwt grotendeels op de nabewerking (met behulp van AI) en niet zozeer op de fysieke hardware van de camera's. Op papier verschillen de camera's van de Pixel 9 en Pixel 9a sterk van elkaar, maar als je de foto's van beide telefoons naast elkaar houdt, zou je dat niet meteen zeggen.

In onderstaande tabel zie je duidelijk dat elke camera op beide telefoons anders is en dat de Pixel 9a in dit geval altijd slechtere hardware heeft.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Google Pixel 9 Google Pixel 9a Hoofdcamera 50MP (f/1,7 met 1/1,31 inch sensor) 48MP (f/1,7 met 1/2 inch sensor) Ultra-wide 48MP (f/1,7 met 1/2,55 inch sensor) 13MP (f/2,2 met 1/3,1 inch sensor) Selfiecamera 10,5MP (f/2,2 met 1/3,1 inch sensor) 13MP (f/2,2 met 1/3,1 inch sensor)

Camerakwaliteit wordt niet alleen bepaald door het aantal megapixels, maar ook door het diafragma en de sensorgrootte. Zo is het diafragma van beide hoofdcamera's hetzelfde (f/1,7), maar de sensorgrootte is anders. Dit cijfer wordt altijd aangegeven als een deling, dus je moet 1 delen door 1,31 om de sensorgrootte (in inch) van de Pixel 9 te berekenen en 1 delen door 2 om de sensorgrootte van de Pixel 9a te berekenen. Hoe groter de sensor, hoe beter en je ziet dus dat de camera's achterop de Pixel 9 grotere sensoren hebben dan die van de Pixel 9a en daarom op papier beter zijn. Hieronder vind je een korte fotogalerij met enkele foto's met de Pixel 9 en Pixel 9a.

Image 1 of 12 Google Pixel 9a ultrawide (Image credit: Blue Pixl Media) Google Pixel 9a hoofdcamera (Image credit: Blue Pixl Media) Google Pixel 9a ultrawide (Image credit: Blue Pixl Media) Google Pixel 9a hoofdcamera (Image credit: Blue Pixl Media) Google Pixel 9a ultrawide (Image credit: Blue Pixl Media) Google Pixel 9a hoofdcamera (Image credit: Blue Pixl Media) Google Pixel 9 ultrawide (Image credit: Blue Pixl Media) Google Pixel 9 hoofdcamera (Image credit: Blue Pixl Media) Google Pixel 9 ultrawide (Image credit: Blue Pixl Media) Google Pixel 9 hoofdcamera (Image credit: Blue Pixl Media) Google Pixel 9 ultrawide (Image credit: Blue Pixl Media) Google Pixel 9 hoofdcamera (Image credit: Blue Pixl Media)

In 95 procent van de situaties zullen de foto's met de Pixel 9 en Pixel 9a er quasi identiek uitzien. De nabewerking gebeurt precies even snel en als je achteraf nog foto's wil bewerken met AI-tools, zoals de Magic Editor, kan dat ook met beide telefoons. De Pixel 9a heeft zelfs de Voeg Mij Toe-optie in de camera-app. Hiermee kan je zelf een groepsfoto nemen, vervolgens de telefoon doorgeven aan iemand anders in de groep, zelf bij de rest gaan staan en daarna die andere persoon een tweede foto laten nemen. De AI voegt ten slotte beide foto's samen zodat de hele groep erop staat.

Zelfs 's nachts zijn de camera's van de Pixel 9 en Pixel 9a nog aan elkaar gewaagd. Ik had vooral bedenkingen bij de foto's met de 13MP-groothoekcamera van de Pixel 9a, maar met Nachtzicht ingeschakeld, blijven alle details goed behouden en is er weinig ruis aanwezig. Op vlak van video heeft de Pixel 9 wel enkele kleine voordelen, al ben ik van mening dat die vooral op professionals gericht zijn. Denk dan aan 10-bit HDR-video en een aparte opnamemodus voor 4K bij 24fps.

Veel gelijkenissen...

(Image credit: Philip Berne / Future)

Het ontwerp van de Google Pixel 9a wijkt sterk af van dat van de Pixel 9. Zo is de Pixel 9a ietsje dikker, maar is er geen camerabalk die uitsteekt. Verder wordt het scherm van de Pixel 9a beschermd door Gorilla Glass 3, een vrij oude versie, terwijl dit bij de Pixel 9 het nieuwe Gorilla Glass Victus 2 is. Op dezelfde manier is de achterkant van de Pixel 9a gemaakt van plastic, terwijl dit hetzelfde Gorilla Glass Victus 2 als op de voorkant is bij de Pixel 9. Nu raad ik iedereen sowieso aan om een case voor hun telefoon te kopen, dus de gebruikte materialen zijn dan niet van levensbelang. De waterbestendigheid is dan weer wel hetzelfde, met name IP68 (1,5m diep in zoet water voor 30 minuten).

De displays van beide Pixels zijn volledig identiek. Het gaat om een 6,3-inch AMOLED-scherm met een refresh rate van 120Hz, FHD-resolutie en piekhelderheid van 2.700 nits. De randen random het display van de Pixel 9a zijn wel een stuk dikker, waardoor de telefoon in zijn geheel wat groter is. Ik zou hem hierdoor ook niet meer als een kleine telefoon omschrijven, terwijl dat bij de Pixel 8a met 6,1-inch display nog wel enigszins het geval was.

De Pixel 9a wint zelfs van de Pixel 9 op vlak van batterij. Er zit een 5.100mAh-batterij in de Pixel 9a, terwijl dit 4.700mAh is bij de Pixel 9. Twee dagen gebruik kan je nog steeds niet halen met de Pixel 9a, maar de kans dat je overdag even moet bijtanken, is heel erg klein.

De chipsets zijn eveneens identiek. Zowel de Google Pixel 9 als Pixel 9a gebruiken de Tensor G4. De hoeveelheid RAM is wel verschillend: de Pixel 9 heeft 12GB RAM en de Pixel 9a heeft slechts 8GB RAM. Op de algemene prestaties heeft dit geen grote invloed en beide telefoons reageren snel en haperen nooit. Gamen is zeker mogelijk, maar niet op de allerhoogste instellingen. Het verschil zit hem echter in de AI-functies van beide Pixels en de vraag die je je nu moet stellen, is hoe belangrijk die zijn voor je.

... en één opvallend verschil

(Image credit: Blue Pixl Media)

De Pixel 9-serie stond helemaal in het teken van AI en elke telefoon is uitgerust met Gemini, de AI-assistent van Google. Google heeft een uitgebreid aanbod AI-tools op zijn smartphones. Zo is er Gemini Live, waarmee je in realtime een gesprek kan voeren met de chatbot en meteen een antwoord krijgt, waarop jij dan weer kan inpikken. Gemini Live kan nu ook meekijken met je camera zodat je vragen kan stellen over je omgeving. Dit kan allemaal met zowel de Pixel 9 als Pixel 9a.

De lagere RAM van de Pixel 9a zorgt er echter voor dat er een eenvoudiger AI-model aanwezig is dat geen afbeeldingen kan verwerken. Het gevolg hiervan is dat niet alle AI-functies werken, waaronder Pixel Screenshots. Deze app maakt een database van al je screenshots waarin je een zoekopdracht kan ingeven om een bepaald screenshot te vinden. Ik verwacht ook dat niet alle toekomstige AI-functies zullen werken op de Google Pixel 9a.

De brengt me nu bij de cruciale vraag: hoeveel mensen gebruiken al deze AI-tools? Er zijn geen concrete cijfers over hoeveel gebruikers iets met Gemini en AI-functies doen en hoe frequent ze dit doen. Als je liever niets te maken hebt met alle AI-trucjes van Gemini, is de Google Pixel 9a zonder twijfel de interessantere telefoon voor je. Ik durf zelfs te zeggen dat de Pixel 9a gebruiksvriendelijker is voor sommigen, omdat er minder AI aanwezig is.

In een tijdperk waarin telefoons alsmaar complexer worden en steeds meer AI-functies hebben, kan ik de eenvoudige aanpak van de Google Pixel 9a meer dan ooit op prijs stellen. Qua camera's, algemene prestaties, beeldkwaliteit en duurzaamheid zijn er geen enorme verschillen meer met de Google Pixel 9. Vooral de camera's zijn indrukwekkend en gamers die geen 1.000 euro willen uitgeven aan hun smartphone zullen zeker niet teleurgesteld zijn met de Pixel 9a. Anderzijds is de grotere batterij dan weer interessant voor lichte gebruikers die anderhalve dag verder kunnen met een volle tank.

Tenzij je echt volledig in de wereld van AI wil duiken en zolang mogelijk alle nieuwigheden van Google wil kunnen gebruiken, zijn er bijna geen redenen om nog voor de Google Pixel 9 te kiezen. Wanneer de Pixel 9a in prijs daalt, zal hij alleen maar interessanter worden tegenover de duurdere telefoons in de serie.