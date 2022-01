Microsoft neemt Activision Blizzard over: Call of Duty en Warcraft gaan naar Team Xbox

Activision Blizzard-rechtszaak Game-ontwikkelaar Activision Blizzard, waar in dit artikel naar wordt verwezen, is op dit moment betrokken in een rechtszaak omtrent seksuele intimidatie op de werkvloer en discriminatie. Bekijk deze tijdlijn voor meer informatie.

Microsoft is tot een overeenkomst gekomen met Activision Blizzard. De game-ontwikkelaar wordt door Microsoft overgenomen voor 68,7 miljard dollar, omgerekend 60,4 miljard euro.

In een blogpost vertelt Phil Spencer, CEO van Microsoft Gaming, dat de ontwikkelaar van Call of Duty, Overwatch, Diablo, Warcraft en nog veel meer zich bij Team Xbox aansluit.

“Als team hebben we de missie om het plezier van gaming naar iedereen op de planeet te brengen”, schrijft Spencer. “We weten allemaal dat gaming de meest dynamische vorm van entertainment is. We hebben ervaren hoe het is om vriendschappen en sociale verbindingen te vormen door de kracht van gaming.”

“In onze missie mogen we het spannende nieuws aankondigen dat Microsoft tot een overeenkomst is gekomen voor een overname van Activision Blizzard.”

De aankondiging vermeldt dat Activision Blizzard zelfstandig zijn taken zal uitvoeren tot de overname volledig is doorgevoerd. Daarna komt het bedrijf onder toezicht van Spencer in zijn rol van Microsoft Gaming-CEO.

Microsoft is van plan om zo veel mogelijk Activision Blizzard-titels toe te voegen aan de Xbox Game Pass. Het bedrijf onthult dat de abonnementsdienst inmiddels meer dan 25 miljoen leden heeft.

Spencer zei ook dat deze overname Microsoft in staat zal brengen zijn plannen voor cloud-gaming te versnellen. Daarnaast benadrukte hij dat het bedrijf bestaande community’s van Activision Blizzard-games blijft ondersteunen.

As we extend the joy and community of gaming to everyone, we are incredibly excited to welcome the fantastic teams and iconic franchises of Activision Blizzard to Team Xbox https://t.co/DVrgYS8ssBJanuary 18, 2022 See more

Analyse: een dijk van een deal, maar er komt meer bij kijken

(Image credit: Activision)

Activision Blizzard staat al een tijdje onder vuur vanwege wangedrag op de werkvloer. Het bedrijf zit verwikkeld in een rechtszaak en wordt beschuldigd van onder meer seksisme en discriminatie naar vrouwelijke werknemers.

Deze situatie is niet onopgemerkt gebleven door Microsoft. Spencer benadrukt in zijn blogpost: “Als bedrijf is Microsoft toegewijd om inclusief te zijn in alle aspecten van gaming, zowel voor personeel als voor gamers.”

“We hechten veel waarde aan individuele studio-culturen. We geloven ook dat creatief succes en autonomie hand-in-hand gaan. Daarbij dient iedereen met waardigheid en respect te worden behandeld. We houden al onze teams en het leiderschap aan deze belofte. We kijken er naar uit om onze cultuur van proactieve inclusiviteit naar de teams van Activision Blizzard te brengen.”

De toekomstige rol van Bobby Kotick, CEO van Activision Blizzard, is nog onduidelijk. In het nieuwsbericht van Microsoft is ook een afbeelding gedeeld van het leiderschapsteam van Microsoft Gaming. Kotick is hier niet op terug te vinden. Tot de deal volledig is doorgevoerd blijft Kotick actief als CEO van Activision Blizzard, maar het is nog niet bekend wat zijn rol wordt als Microsoft Gaming het dagelijkse bestuur overneemt.

(Image credit: Microsoft)

We kunnen zonder twijfel zeggen dat dit een enorme impact heeft op de gaming-industrie. Na de aankoop van ZeniMax Media, het moederbedrijf van Bethesda, voor 7,5 miljard dollar (6,6 miljoen euro) verwachtte niemand dat Activision Blizzard de volgende naam was op het boodschappenlijstje van Microsoft. Al helemaal niet voor zo'n astronomisch bedrag.

Aangezien Call of Duty op dit moment een van de meest populaire game-reeksen ter wereld is en een ongelooflijke hoeveelheid geld genereert, is het niet gek dat Microsoft dit als een waardevolle investering ziet. Daarnaast bezit Activision Blizzard nog vele andere waardevolle titels.

Wat betekent dit voor de PS5?

(Image credit: ff)

Een ding is zeker, zelfs in dit vroege stadium van de deal verwachten we dat veel Activision Blizzard-games aan de Xbox Game Pass worden toegevoegd.

Dat betekent dat Call of Duty mogelijk inbegrepen wordt in een Xbox Game Pass-abonnement, terwijl PS5-eigenaren zo’n 70 euro voor de game moeten betalen. Mogelijk is dit ook slecht nieuws voor enige deals die Sony heeft met Activision Blizzard omtrent exclusieve PlayStation-content.