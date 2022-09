Geruchten Nintendo Switch Pro lijken te kloppen na e-mail van Nvidia

De Nintendo Switch Pro geruchten zijn weer opgelaaid nu een medewerker van Nvidia de toekomstige chip onthuld zou hebben.

Er is helaas nog geen officiële aankondiging van de Nintendo Switch Pro gedaan. Een Nvidia-lek op de subreddit r/GamingLeaksandRumours (opens in new tab) heeft wel meer info over de nieuwe chip die erin zal zetten. De nieuwe Tegra239 SoC (system on a chip) wordt namelijk vermeld in een e-mail van een medewerker bij Nvidia.

De Tegra239 zou al sinds vorig jaar bestaan. Twitter tech leaker kopite7kimi bracht de chip oorspronkelijk aan het licht (opens in new tab) in juni 2021. Toen waren er geruchten dat de volgende generatie Nintendo Switch zou worden aangedreven door een "aangepaste" Tegra234.

Dit komt ook overeen met informatie uit Nvidia-lek van maart dit jaar, waarin werd verwezen naar 'NVN2' (waarschijnlijk de opvolger van de grafische API van de Switch), evenals een specifieke vermelding van de T239-chip.

Een prestatieboost?

(Image credit: Nintendo)

Er is geen twijfel dat de Tegra X1-chip van de Nintendo Switch een stukje antiek is. Games als Xenoblade Chronicles 3 of het aankomende The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tonen aan wat de grafische limiet is van deze oude chip.

In de Reddit thread zijn gebruikers het er grotendeels over eens dat de Tegra239 even krachtig zou zijn als de PS4. Dat is waarschijnlijk niet de generatiesprong waar je op hoopt, maar ontwikkelaars hebben dan tenminste meer kracht om mee te werken. Daardoor wordt het makkelijker om hun games te porten naar de Switch Pro zonder afhankelijk te zijn van cloudversies.

De Nintendo Switch Pro ziet er eerder uit als een upgrade binnen deze generatie dan een nieuwe console. Vergelijk hem met de PS4 Pro of Xbox One X. Dit lijkt ons een logische ontwikkeling, zeker omdat Shuntaro Furukawa eerder dit jaar zei dat de Switch in het midden van zijn levenscyclus zit.

Een potentiële Switch Pro kan daarom moeite hebben met 4K, maar de geruchten wijzen erop dat Nintendo daarvoor een oplossing heeft. Het NVN2-lek van eerder dit jaar verwijst naar Nvidia's DLSS-upscaling-technologie, die gebruikmaakt van AI om resoluties en framerates te verhogen zonder de algemene prestaties te beïnvloeden.

We durven nog steeds niet met zekerheid zeggen dat er een Nintendo Switch Pro aankomt, maar zijn wel optimistischer hierover. Laten we eerlijk zijn, Nintendo zal krachtigere hardware nodig hebben voor zijn grote hits als Zelda en Metroid Prime 4. Misschien zien we de Switch Pro wel naast Tears of the Kingdom lanceren, zoals Twilight Princess bij de Wii en Breath of the Wild bij de Nintendo Switch.