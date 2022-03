Kirby and the Forgotten Land review

Kirby and the Forgotten Land is een ambitieuze sprong naar de derde dimensie en vormt een perfecte platformer voor het roze bolletje. Hoewel de Mouthful Mode teleurstellend lineair is, is het een game waarin je regelmatig terug wilt duiken.

Reviewinformatie Tijd gespeeld: 20 uur Platform: Nintendo Switch

Kirby and the Forgotten Land is een aangename platformer voor de hele familie en eenieder die van schattige, knuffelbare personages houdt. Het is de ballenbak van Nintendo-games, waarbij alle scherpe randjes zijn weggehaald en elk oppervlak is beschilderd met alle kleuren van de regenboog. Deze schattigheid wordt evenaart door zijn ambitie. Het is de meest gewaagde Kirby-game tot nu toe, en brengt het roze balletje naar allerlei nieuwe dimensies en vormen.

Kirby komt naar de echte wereld in deze nieuwste adaptatie. Een interdimensionale vortex heeft de bewoners van Planet Popstar opgezogen en ze uitgespuugd in een verlaten versie van de Aarde. Je slentert over de levendige overblijfselen van de menselijke beschaving en verzamelt Kirby's vermiste Waddle Dee-vrienden terwijl je het opneemt tegen de vijandige Beast Pack die het eigendom van de planeet claimt.

Veelal ben je bezig met wat Kirby het beste kan: het opzuigen van vijanden om hun vaardigheden te absorberen, het springen en glijden door verschillen platformsegmenten en het strijden tegen grote boss fights aan het eind van ieder stuk. Door de levels heen zijn een hoop collectibles te verzamelen en verborgen uitdagingen te vinden.

Kirby and the Forgotten Land: prijs en releasedatum

Wat is het? De nieuwste Kirby-game, voor het eerst in 3D

De nieuwste Kirby-game, voor het eerst in 3D Wanneer kan ik het spelen? 25 maart 2022

25 maart 2022 Waar kan ik het op spelen? Nintendo Switch

Nintendo Switch Wat kost het? 55 euro

Een compleet nieuwe 3D-wereld

Het gaat hier niet om een doorsnee Kirby-avontuur. Forgotten Land is de eerste volledige 3D-game van Kirby, en ontwikkelaar HAL Laboratory houdt zich niet in om je daar aan te herinneren. Of je nu langs een gebouw gaat of door een achtbaan vliegt, het team heeft fantastisch werk verricht om de extra dimensie optimaal te benutten.

In veel gevallen worden volledige levels aangedreven door nieuwe mechanics die simpelweg niet effectief zouden werken in een 2D-platformer. In een level word je over de daken van een Manhattan-achtige skyline geblazen. In een ander moet je navigeren door een reeks drijvende platforms die over een tropische baai kronkelen, waarbij je springt tussen de veilige plekken.

Elk level voelt gevarieerd aan zonder daarbij te ver af te dwalen van de kern van Forgotten Land. Je wordt vaak aangemoedigd om van vaardigheden te wisselen en gebruikt daardoor niet ieder level je vaste favoriete kracht. Het wordt allemaal erg subtiel gedaan, zoals door middel van specifieke power-ups die je kunt gebruiken om toegang te krijgen tot geheime kamers en verzamelobjecten.

Hoewel Forgotten Land niet al te experimenteel is, gaat het om eenvoudige maar verfijnde gevechten. Het is simpelweg een geweldige platformer. Je gaat niet op stomme wijze dood en er zijn geen rommelige segmenten. HAL Laboratory heeft geweldig werk geleverd om de kern van Kirby te nemen en deze zo te tweaken dat alles lekker levendig aanvoelt.

Alle levels zijn beknopt, waardoor je de meeste ervan in enkele minuten kunt doorlopen (als je niet op zoek bent naar alle verborgen extra's en collectibles). Ieder level gaat gepaard met een handvol optionele missies, waarbij je extra Waddle Dees kunt verdienen. Deze kunnen je helpen in het hoofdverhaal. Ze variëren in reikwijdte van het ontdekken van verborgen items tot het verslaan van specifieke vijanden en boss fights binnen een bepaalde tijd. Ze zullen niet veel van je speeltijd in beslag nemen. Een groot deel zal je zelfs voltooien zonder je best te doen.

Dankzij de extra Treasure-levels is er nog meer om doorheen te graven. Deze arcade-achtige uitdagingen geven je specifieke vaardigheden om puzzels mee te voltooien of gevechtsuitdagingen te behalen. Ze zijn kort, niet bijzonder uitdagend en leveren beloningen op. Ze fungeren echter wel als boeiende tutorials die je effectief de speciale aanvallen van alle vaardigheden leert. Hierdoor gebruik je het ook sneller in de hoofdgame.

Geen mondvol mogelijkheden

Al deze variatie wordt ondermijnd door de lineaire aanpak van Forgotten Land. De levels zijn dynamisch en energiek, met slechts enkele rustige momenten om de wat intensere segmenten te accentueren. Het is geen game die aanzet tot

experimenteren, behalve dan dat je moet uitzoeken welke vaardigheid het effectiefst is tegen bepaalde vijanden. Verder kun je vooral ontspannen in de wetenschap dat je niet veel hoeft na te denken.

Kirby houdt je op het rechte pad. Je gaat een gebied in, scheurt langs de vijanden, zoekt naar geheimen en komt er aan de andere kant van het pad weer uit. Forgotten Land houdt je hand niet vast, maar het verwijdert de stabiele factoren ook niet.

Deze keuze zorgt er niet voor dat Forgotten Lands niet leuk is, maar het knarst wat als je kijkt naar de Mouthful Mode, de nieuwste inhalatietechniek van Kirby waarmee hij zijn tong rond levenloze objecten kan wikkelen om hun capaciteiten te absorberen. De selectie van transformaties is briljant. Je kunt rondrollen als een pijp, je een weg banen door vijanden in de vorm van een geïmproviseerd luchtgeweer, rondwaggelen als een enorme waterballon en meer. Daarnaast zijn er minigames waarin je door rotsen vaart en achtbaanritten waarin je obstakels probeert te ontwijken.

We vonden het wel jammer dat Forgotten Land ons niet liet experimenteren met de mogelijkheden van een sandbox, maar het gebruik ervan beperkte tot gechoreografeerde segmenten die weinig aandacht vereisen.

Alle krachten verzameld

Aangezien Kirby zo goed is als de krachten die hij opzuigt, laat deze iteratie hem pas echt schitteren. Forgotten Land voegt twee nieuwe abilities toe die we nog niet eerder hebben gezien in een Kirby-game. Ranger laat je een geweer afschieten vanuit je heup of of met een delicate aim. Met Drill kun je onder de grond kruipen en voor de voeten van je vijanden weer omhoog springen.

Elke kracht heeft zijn eigen basis- en speciale aanval, en kan worden geüpgraded met behulp van Rare Stars die je na het behalen van Treasure-levels krijgt. Deze upgrades maken pas echt de verschillen. Sommige abilities geven kleine bonussen, zoals het afschieten van twee Boomerangs in plaats van één. Andere abilities krijgen een complete transformatie, zoals de Bomb, waarmee je na de derde upgrade krachtige bommen kunt gebruiken om hele gebieden met vijanden te vernietigen.

In verschillende gevallen worden ondermaatse aanvallen omgezet in ongelofelijk krachtige opties, zoals de zwakkere Hammer die na een paar upgrades serieuze schade levert. De snelheid waarmee we onze vaardigheden konden verbeteren, moedigt je aan om de vele mogelijkheden uit te proberen.

Dit werd echter enigszins verstoord naarmate het einde van de game dichterbij kwam. Na het upgraden van de Sword-ability, was er weinig reden om iets anders te gebruiken. De krachtige uppercut-combo kan de health van vijanden aanzienlijk sneller verminderen dan welke andere optie dan ook. De laatste paar levels besteden bovendien weinig aandacht aan andere dingen dan het vechten tegen vijanden, wat een domper zette op het einde van de game.

Die domper sloeg al snel om in frustratie. Hoewel de boss fights in Forgotten Land wonderbaarlijk gevarieerd zijn, worden veel van de kleinere bazen hergebruikt in levels en Treasure-uitdagingen. Nadat we bijna alles in de game hadden voltooid, hadden we bijna tien keer tegen enkele van dezelfde eindbazen gevochten. De eerste paar keer is het geweldig om het op te nemen tegen een dansende eendenballerina, maar het wordt al snel repetitief als je haar honderd keer op haar snavel hebt geraakt.

Erin en eruit

Dat is dubbel zo jammer, aangezien Forgotten Land zich zo richt op herspeelbaarheid. De beknoptheid van de levels maken optionele missies een plezier om uit te proberen. We speelden verschillende Treasure-uitdagingen opnieuw voor het plezier, en niet alleen voor de beloning.

Het is een game waar je gemakkelijk in en uit kunt stappen, wat goed bijdraagt aan de draagbaarheid van de Nintendo Switch. Je kunt gemakkelijk een minuut of tien per keer aan de slag om wat extra Waddle Dee's te verzamelen, maar ook een volledige avond door de verschillende levels dwalen.

Naast een geweldige platformer met briljante levels, is er een grote mate van schattigheid aanwezig. Kirby and the Forgotten Land is een ontzettend leuk familievriendelijk avontuur. Het blijft wel binnen de lijntjes kleuren en experimenteert niet met ongebruikelijke concepten, maar brengt de serie wel naar precies de juiste richting.

Eindoordeel

Kirby and the Forgotten Land is de meest ambitieuze game uit de serie tot nu toe. De sprong naar 3D is zo soepel als het hoofdpersonage, en de platformer is erg verfijnd. De lineaire levels zijn ietwat irritant, maar de Mouthful Mode maakt veel goed. Die spanning zegt alleen maar hoe leuk het is om je problemen te absorberen.