Nieuwe Nintendo Switch 2-leak hint opnieuw naar het design

Een nieuwe leak heeft ons misschien een eerste echte blik gegeven op de Nintendo Switch 2.

Dbrand, een fabrikant van onder andere skins voor smartphones (en allerlei andere apparaten) en accessoires voor gaming-apparaten, heeft zijn nieuwe Killswitch 2-case voor de opvolger van de Nintendo Switch aangekondigd en op de productpagina is ook een 3D-render van de case te zien, met daarin een apparaat dat wel eens de Switch 2 zou kunnen zijn.

Momenteel is de productpagina ook gewoon nog steeds live en hier is dus een geanimeerde 3D-render te zien die 360 graden draait en in een loop wordt afgespeeld. Deze render geeft ons misschien nog wel het beste idee van hoe de aankomende console van Nintendo er uit zal zien tot nu toe.

Volgens de CEO van Dbrand, Adam Ijaz, (in een gesprek met The Verge na de Killswitch 2-onthulling) zijn de afmetingen van deze render ook de "echte afmetingen" van de Nintendo Switch 2 en niet zomaar een inschatting. De render van de case is dan ook gebaseerd op een "3D-scan van de echte hardware".

Aan de hand van Dbrands afmetingen kunnen we concluderen dat de Switch 2 groter en langer zal zijn dan het originele Switch-model en de Switch OLED. Dat komt ook wel overeen met eerdere verslagen. Het apparaat zou overigens wel ongeveer even dik moeten blijven.

Ijaz claimt dat de console 270 mm breed, 116 mm lang en 14 mm dik zal zijn. De afmetingen van de originele Switch zijn 242 x 102 x 13,9 mm.

De kickstand zou hier ongeveer 55 mm meten en de CEO zegt dat voor zover hij het heeft begrepen de Joy-Con van het nieuwe apparaat "magnetisch verbonden" zijn en dat er achterop een knop zit om ze los te maken.

Er zit ook een nieuwe vierkante knop met de letter 'C' erop onder de Homeknop, maar Ijaz wist niet waar deze voor zal dienen.

Vorige week hadden we nog te maken met een andere fabrikant van accessoires, Satisfye, die ook het zogenaamde design van de Switch 2 lekte naast zijn nieuwe ZenGrip 2-accessoire voor de console.

De onthullingstrailer voor het accessoire toonde een wazig beeld van het apparaat wat online voor veel reacties zorgde, totdat de video werd verwijderd.