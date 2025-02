OPPO lanceert Reno13-serie: vier nieuwe telefoons met AI-functionaliteiten

OPPO voegt vier nieuwe smartphones toe aan de Reno-serie: de Oppo Reno13, Oppo Reno13 Pro, Oppo Reno13 F en de Oppo Reno13 FS. Deze smartphones combineren geavanceerde AI-technologie met een modern design en robuuste hardware.

Oppo Reno 13 5G

(Image credit: Future / Jouri Altorf)

De standaard Reno13 heeft een slank en duurzaam ontwerp, geïnspireerd op de sierlijke vleugels van een vlinder. De glazen achterkant wordt gecombineerd met een sterk aluminium frame. Dankzij de IP66/IP68/IP69-classificaties is de smartphone bestand tegen water en stof, terwijl hij ook korte onderdompelingen kan doorstaan.

Het 1,5K OLED-scherm met een refresh rate van 120 Hz biedt een levendige kijkervaring. Daarnaast introduceert OPPO met dit model diverse AI-functionaliteiten, waaronder AI Livephoto en AI Motion, die gebruikers in staat stellen om eenvoudig dynamische beelden te maken. Onder de motorkap zorgt de MediaTek Dimensity 8350-chipset voor een krachtige en efficiënte prestatie. De batterijcapaciteit van 5.600mAh, in combinatie met 80W SUPERVOOC Flash Charge, zorgt ervoor dat gebruikers minder tijd kwijt zijn aan opladen.

De Oppo Reno13 is uitgerust met een 50MP-hoofdcamera, ondersteund door AI-gestuurde beeldoptimalisatie voor scherpere en gedetailleerdere foto's, zelfs bij weinig licht. Daarnaast beschikt het toestel over een 8MP-groothoekcamera en een 2MP-macrocamera. Er is ook nog een 32MP-selfiecamera die 4K-video ondersteunt.

Oppo Reno13 Pro

(Image credit: Future / Jouri Altorf)

De Reno13 Pro is de meest geavanceerde variant binnen de serie. Dit model is verkrijgbaar in Plume Purple en Graphite Gray en valt op door de hoogwaardige materialen. Met een gewicht van 195 gram en een dikte van slechts 7,55 mm voelt de telefoon licht en slank aan.

Het Infinite View-scherm met ultradunne randen zorgt voor een meeslepende visuele ervaring, met een hogere screen-to-body ratio dan de standaard Reno13. Op cameragebied onderscheidt de Pro zich met een uitgebreidere set-up, met een 50MP-hoofdcamera met een Sony IMX890-sensor, 50MP-telefotocamera met 3,5x optische zoom, 8MP-groothoekcamera en 50MP-selfiecamera. Zowel de voor- als achtercamera’s ondersteunen 4K Ultra Clear video.

Qua prestaties heeft de Reno13 Pro dezelfde MediaTek Dimensity 8350-chipset, maar met een upgrade naar 12GB RAM en 512GB opslag, wat de algehele snelheid en multitasking verder verbetert. Dankzij een batterijcapaciteit van 5.800mAh en 80W SUPERVOOC Flash Charge blijft het toestel moeiteloos de hele dag functioneren.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Oppo Reno13 F en Reno13 FS

(Image credit: Oppo)

Naast deze twee premium modellen introduceert OPPO ook de Reno13 F en de Reno13 FS, twee toestellen die gericht zijn op toegankelijkheid zonder in te boeten op prestaties. Beide modellen delen de belangrijkste AI-functies en ondersteunen 5G-connectiviteit.

De Reno13 F is uitgerust met 8GB RAM en 256GB opslag, terwijl de Reno13 FS een krachtigere variant is met 12GB RAM en 512GB opslag. Beide toestellen bieden AI-gestuurde fotografie-opties zoals AI Livephoto en AI Motion, waarmee gebruikers eenvoudig indrukwekkende beelden kunnen vastleggen.

En nog meer

Naast de Reno 13-serie heeft Oppo ook nieuwe oordopjes gepresenteerd met de Oppo Enco Buds3 Pro voor 49,99 euro en de OPPO Enco Air4 voor 69,99 euro en een nieuwe OPPO Watch X2 die 399,99 euro moet gaan kosten. Voor alsnog is het nog onduidelijk of we deze producten ook in Nederland en België zullen zien.

Prijs en beschikbaarheid

De vier modellen uit de Reno13-serie komen binnenkort op de markt en zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties. De Oppo Reno13 is beschikbaar in Plume White en Luminous Blue met 12GB RAM en 256GB opslag voor 549 euro. De Reno13 Pro wordt aangeboden in Plume Purple en Graphite Gray en heeft 12GB RAM en 512GB opslag voor 799 euro.

Voor wie een betaalbare optie zoekt, is er de Reno13 F in Graphite Gray met 8GB RAM en 256GB opslag voor 379 euro. De Reno13 FS, een krachtigere variant, komt eveneens in Graphite Gray en heeft 12GB RAM en 512GB opslag voor 429 euro.

De Reno13 en Reno13 Pro zijn per direct verkrijgbaar via geselecteerde retailers en de officiële OPPO-website. De Reno13 F en Reno13 FS liggen vanaf 7 maart in de winkel.