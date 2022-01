Jabra Elite Active 4 review

De Jabra Elite 4 Active draadloze oortjes zijn van alle markten thuis. Ze zijn perfect voor fitness-liefhebbers die betaalbare oortjes zoeken voor in de sportschool of bij het hardlopen.

In het kort

De Jabra Elite 4 Active werden vlak voor CES 2022 aangekondigd. Dit is de nieuwste toevoeging in Jabra’s line-up van sportieve draadloze oortjes.

Het zijn misschien niet de meest interessante oortjes die we bij de techbeurs hebben gezien, maar ze horen wel bij de beste in hun prijscategorie. Ze zijn uitgerust met active noise-cancelling, goede batterijduur en een ontwerp wat ze ideaal maakt om mee te sporten.

De oortjes zijn comfortabel, makkelijk te besturen en hebben een IP57-keurmerk voor water- en stofbestendigheid. Dus zweet en regen zijn geen probleem. Ze dragen bij het sporten gaat moeiteloos.

De Jabra Elite 4 Active zijn echter niet het beste van het beste als het om geluidskwaliteit gaat. Een echte audio-liefhebber kan beter verder kijken. Daarnaast is de active noise-cancelling goed, maar niet geweldig.

Desalniettemin zijn de oortjes het overwegen waard, vooral als je iets zoekt met degelijke kwaliteit wat geen grote hap neemt uit je portemonnee.

Jabra Elite 4 Active prijs en releasedatum

De Jabra Elite 4 Active zijn nu te krijgen voor 119 euro. Ze zijn aan de goedkopere kant, als het om draadloze oortjes gaat.

Ze kosten minder dan de vlaggenschip-oortjes van Jabra: de Elite 7 Active. Hiervoor betaal je zo’n 179 euro. Het bedrijf heeft nog een goedkopere set in de line-up, de Elite 3. Deze kosten 79 euro. De Elite 4 Active vallen dus ongeveer in het midden.

Ter vergelijking, de beste draadloze oortjes die je nu kunt kopen, de Sony WF-1000XM4, kosten 250 euro.

Ontwerp

De Jabra Elite 4 Active hebben de bekende functionaliteit en bouwkwaliteit die we mogen verwachten van het merk. Zwart, blauw en mintgroen zijn de beschikbare kleuropties.

De behuizing voelt soepel aan en zit stevig in je oren, zelfs bij intensief gebruik bleven ze goed zitten. De Elite 4 Active worden geleverd met meerdere oorkussens in verschillende maten, dus je kunt gemakkelijk jouw perfecte pasvorm vinden.

De Jabra Elite 7 Active maken gebruik van een rubberen ShakeGrip-coating om de oortjes stevig in je oren te houden. De Elite 4 Active hebben dit niet, maar als je de juiste pasvorm uitzoekt, blijven ze alsnog stevig op hun plaats zitten. Zelfs bij het sporten.

De IP57-keuring voor stof- en waterbestendigheid is ook een prettige toevoeging voor atleten. Hierdoor kun je er gemakkelijk mee sporten zonder je zorgen te maken om regen of zweet.

Op beide oortjes zit een fysieke knop waar je op kan drukken om je muziek te besturen. Hiermee kun je pauzeren, volume aanpassen, telefoongesprekken opnemen of weigeren en de stem-assistent van je smartphone oproepen.

Niet iedereen is fan van fysieke knoppen, omdat je de oortjes dieper in je oor duwt als je een knop indrukt. Echter is de touch-bediening ook verre van ideaal, omdat je deze snel per ongeluk gebruikt of hiervoor ingewikkelde swipe-gebaren moet onthouden.

Hoe dan ook is het goed om te zien dat Jabra de moeite heeft genomen om volume-besturing toe te voegen. Dit wordt vaak genegeerd door makers van draadloze oortjes.

Op elk oortje zit ook een LED-lampje waarmee je kunt zien of de oortjes in pairing-modus zitten, aan het updaten zijn of dat de batterij bijna leeg is.

Ook zit er een LED-indicator op het oplaadhoesje waarmee je de status van de batterij kunt zien. Het hoesje is gemaakt van plastic met een deksel aan de bovenkant en een USB-C-oplaadpoort aan de achterkant. De bouwkwaliteit is niet het allerbeste, maar dat kun je verwachten in deze prijsklasse.

Audioprestaties

De Elite 4 Active leveren de geluidskwaliteit die we gewend zijn van Jabra. Een goede luisterervaring, maar niet het beste van het beste.

Het geluid van deze oortjes is aan te passen middels de equalizer in de Jabra Sound+-app. Hiermee kun je de audio precies aanpassen naar jouw voorkeuren.

In onze luisterervaring klinkt de percussie over het algemeen prettig en gedetailleerd. Zangstemmen zijn helder en weerklinkend, zelfs bij meer complexe muziek. De bastonen zijn diep en goed gecontroleerd. Er zit een prettige helderheid in de nummers die je luistert, al klinken ze soms wat ruw op een hoger volume. Bij wat meer intense rockmuziek is er een duidelijke intensiteit en dynamiek te horen in de elektrische gitaren.

Ondanks dat we lovend zijn over de audioprestaties, vallen ze niet in de hoogste klasse. De Jabra Elite 4 Active kunnen zich niet meten met de dynamiek van Sony’s WF-1000XM4 of de Cambridge Audio Melomania 1 Plus. De oortjes van Jabra geven niet genoeg ruimte aan individuele instrumenten om eruit te springen.

Met de equalizer kun je net wat meer uit het geluid van de Elite 4 Active halen. Wij kregen de beste prestaties door de bas lichtelijk op te voeren en de hoge tonen iets te verzachten. Hierdoor klonk alles net iets duidelijker. Als je zelf niet bekend bent met alle audio-instellingen, zijn er een aantal vooraf ingestelde profielen die je kunt gebruiken.

Als je veel sport met deze oortjes in, adviseren we om het ‘Bass boost’-profiel te gebruiken. Hiermee geef je wat extra kracht aan je trainingssessie met harde, lage tonen. Daarnaast is het neutrale profiel ideaal voor dagelijks gebruik.

Het is wel jammer dat je muziek niet vanzelf wordt gepauzeerd als je een oortje uitdoet, maar dit is een kleinigheidje en zeker geen dealbreaker.

De active noise-cancelling is prima, maar niet baanbrekend. Een groot gedeelte van je omgevingsgeluid wordt gefilterd als je de functie gebruikt. Hierdoor kun je in alle rust muziek luisteren. Je kan de active noise-cancelling aanpassen via de app, maar dat maakt weinig verschil.

Er is ook een zogenoemde ‘HearThrough’-modus, ook wel bekend als transparantiemodus of ambient mode. Hiermee zijn geluiden juist beter hoorbaar als je de oortjes in hebt. Handig wanneer je goed op je omgeving moet letten, of met iemand in gesprek bent. Deze feature valt echter een beetje tegen. De blaf van een hond was bijvoorbeeld hoorbaar, maar een klop op de deur kwam niet door. Er zit te veel speling in welke geluiden wel en niet doorkomen.

Batterijduur en verbinding

Jabra claimt dat de Elite 4 Active het 28 uur volhouden met het oplaadhoesje. Op zichzelf gaan de oortjes zo’n 7 uur mee. We hebben de oortjes getest met active noise-cancelling aan en de claims van Jabra lijken accuraat te zijn.

De batterijduur is hiermee langer dan die van de Apple AirPods 3 en de Sony WF-1000XM4, wat een prima prestatie is.

De oortjes ondersteunen Bluetooth 5.2-verbinding. Het koppelen met een smartphone gaat moeiteloos. Om ze in te stellen, moet je de Jabra Sound+-app downloaden. Daar kun je de equalizer aanpassen, firmware updaten en de active noise-cancelling aanpassen.

Moet ik de Jabra Elite 4 Active kopen?

Koop ze als…

Je oortjes nodig hebt voor bij het sporten

De Jabra Elite 4 Active zijn ideaal om mee te sporten vanwege de waterbestendigheid en de comfortabele pasvorm.

Je jouw geluidsinstellingen wilt aanpassen

De Jabra Sound+-app geeft je de vrijheid om de equalizer naar jouw hartenlust aan te passen. Daarnaast zijn er nog een aantal vooraf ingestelde profielen om uit te kiezen.

Je geen groot budget hebt

Er zijn betere oortjes te krijgen, maar die kosten ook meer. Bij de Jabra Elite 4 Active krijg je waar voor je geld.

Koop ze niet als…

Je op zoek bent naar de allerbeste geluidskwaliteit

De luisterervaring van de Jabra Elite 4 Active is prima, maar er zijn oortjes te krijgen die nog beter geluid leveren.

Je complete stilte wilt

De active noise-cancelling is goed, maar niet de beste. Soms komt er nog steeds geluid door. Als je op zoek bent naar echt complete stilte, bekijk dan de Bose QuietComfort Earbuds.