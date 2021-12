Jabra Elite 7 Active review

Review in een notendop

Jabra heeft zijn nieuwste Active-oortjes naast de Elite 7 Pro gelanceerd. Daarmee deelt het vrijwel elke feature. We raden je aan om zeker ook de review ervan door te nemen als je meer wilt weten over audio- en noise-cancelling-kwaliteit, batterijduur, connectiviteit en meer.

In deze review focussen we ons op de belangrijkste verschillen van de Elite 7 Active ten opzichte van zijn Pro-tegenhanger. Het gaat dan voornamelijk om een rubberen coating rondom de oortjes, een gebrek aan bone conduction-sensoren, een vers palet kleuropties en een iets lagere prijs.

De Elite 7 Active komen met een solide batterijduur van 30 uur in totaal (8 uur in de oortjes en nog eens 22 uit de oplaadcase) met ANC ingeschakeld. De oplaadcase is tevens draadloos oplaadbaar.

De audio- en ANC-kwaliteit van de Elite 7 Active zijn identiek aan de Elite 7 Pro. Je krijgt degelijke prestaties, maar verwacht geen exceptionele performance op deze vlakken. Het audioprofiel laat de middentonen niet goed tot hun recht komen en de soundstage klinkt wat beperkt. De overmatige afwezigheid van de bass en treble kan enigszins verminderd worden via de equalizer in de app.

De bijbehorende app komt met flink wat aanpassingsopties, ondersteuning voor de spraakassistent en touch-bediening. De fysieke knoppen zijn dezelfde als bij de Elite 7 Pro en bieden een zachte klik-ervaring. Naar onze mening is dit een prima alternatief.

Het oppervlak aan de binnenkant van de oortjes is voorzien van een rubberen coating bij de Active-versie. Hierdoor blijven de oortjes beter zitten tijdens work-outs of andere zweterige taakjes.

De belkwaliteit is door het gemis van de bone conduction-sensoren iets minder bij de Active-versie, maar nog altijd voldoende te noemen.

Onderaan de streep zijn beide Jabra Elite 7-modellen zeer geslaagde producten met een scherpe prijs-kwaliteitverhouding. Als je vaak actief bezig bent met oortjes in, dan zijn de Active jouw ideale partner. Zo niet, dan raden we je aan om de Pro te overwegen.

Bekijk onze Jabra Elite 7 Pro review voor informatie over audio, ANC en meer

(Image credit: TechRadar)

Jabra Elite 7 Active prijs en releasedatum

De Jabra Elite 7 Active zijn samen met de Elite 7 Pro in oktober 2021 uit de doeken gedaan. Beide producten kun je zien als de opvolgers van de Jabra Elite 85t-serie. De Jabra Elite 7 Active kosten 179 euro en zijn verkrijgbaar in de kleuren Black, Navy en een strakke Mint-optie.

De Jabra Elite 7 Pro verschillen slechts een beetje met de Active-oortjes, en komen met onder meer bone conduction-sensoren voor betere belkwaliteit. Daarvoor betaal je met een adviesprijs van 199 euro ook een meerprijs voor.

Design en controls

IP57 water- en stofbestendig

Lichtgewicht, comfortabel en veilig

Excellente bediening en aanpassingsopties

Zoals gezegd is het grote voordeel van de Elite 7 Active ten opzichte van de Pro-oortjes de rubberen coating, die je aan de binnenzijde van elk oortje terugvindt.

We merkten bij regulier gebruik niet veel verschil op tussen de twee modellen. De Active wekken de indruk dat ze wat meer 'plakken' bij het indrukken, maar er bestaat geen twijfel over mogelijk dat ze ook tijdens flinke inspanningen beter blijven zitten. Al helemaal overigens wanneer er zweet aan te pas komt.

Jabra claimt dat deze coating (genaamd ShakeGrip) ervoor zorgt dat extra 'vleugels' rondom het oor (aan de buitenzijde) niet meer nodig zijn. Dit is iets wat je vaak terugvindt bij sportieve oortjes. Hoewel we de redenering begrijpen, hangt het effect van Jabra's technologie vooral af van hoe goed de oortjes in jouw gehoorkanaal blijven zitten.

Voor ons is de fitting in ieder geval perfect, grotendeels dankzij de compacte vorm, lichtgewicht ontwerp en aansluitende binnenvorm. Volgens Jabra is de binnenvorm ontworpen aan de hand van data van 62.000 oorscans. Je vindt drie doppensetjes terug in de doos met verschillende formaten voor een zo optimaal mogelijke fitting.

(Image credit: TechRadar)

De Elite 7 Active kennen een IP-certificering van IP57. Deze rating betekent dat de oortjes goed bestand zijn tegen stof en tot wel een meter diep onderwater kunnen overleven voor een half uur. Houd er rekening mee dat de pilvormige oplaadcase niet waterbestendig is.

De Navy- en Black-kleuren zijn precies zo 'standaard' als je zou denken, maar we vinden de blauwgroene Mint-optie wel behoorlijk interessant. Waar de Elite 7 Pro over een tweetonig design beschikt, vind je bij de Active een overheersende kleur.

De knoppen hebben slechts lichte druk nodig om geactiveerd te kunnen worden. Dit is prettig voor je gehoorkanaal, en tegelijkertijd minimaliseer je ongewenste indrukken (wat bij capacitieve controls wel vaak voorkomt).

De bijbehorende MySound+-app biedt een prima mate van controle over deze knoppen, alsook ondersteuning voor spraakassistenten. Ook is er de prettige optie om media te dempen wanneer de transparantiemodus bijvoorbeeld is ingeschakeld.

Audio en ANC

Bass en treble te sterk

EQ aanpassen helpt

ANC is goed, maar niet geweldig

In onze volledige review van de Jabra Elite 7 Pro duiken we gedetailleerd in op de audio- en noise cancelling-prestaties. Aangezien de modellen op dit vlak identiek zijn, geldt ons oordeel over de Elite 7 Pro ook voor de Elite 7 Active. Hieronder geven we een beknopte samenvatting van onze bevindingen.

De actieve noise-cancelling is gemiddeld en je moet een paar dingetjes tweaken om de audio goed te krijgen.

Uit de doos klinkt de audio erg 'scooped'. Daarmee bedoelen we dat de basfrequenties bij vlagen overweldigend zijn, en min of meer hetzelfde kan gezegd worden voor de hoge tonen. Dit alles zorgt ervoor dat de zuiverheid van de middentonen verminderd wordt. Je kunt dit probleem deels verhelpen door een MySound-profiel aan te maken en/of aan de slag te gaan met de uitgebreide equalizer.

(Image credit: TechRadar)

De noise-cancelling prestaties zijn gelijkwaardig aan die van alternatieven in dit segment. We kunnen spreken van een redelijke ruisonderdrukking, maar niet de beste van de markt. Statische geluiden onderdrukken de oortjes redelijk goed, maar sporadischere geluiden worden niet al te goed gefilterd. Het resultaat is dat je minder ongewenst geluid hoort, maar dit niet geëlimineerd wordt.

De belkwaliteit van de Elite 7 Active is een stap terug van de Pro. Dat komt door het gebrek aan bone conduction-sensoren. Desalniettemin is de kwaliteit voldoende te noemen voor volledig draadloze oortjes.

Batterij en connectiviteit

8 + 22 uur met case (ANC ingeschakeld)

Qi draadloos oplaadbaar

Bluetooth 5.2

De batterijduur van de Jabra Elite 7 Active behoort tot de beste in dit segment. Met ANC ingeschakeld geniet je van wel 8 uur luisterplezier via de oortjes zelf, en nog een 22 uur extra met de oplaadcase erbij. Ter vergelijking de Sony WF-1000XM4 bieden 8 uur luistertijd aan met ANC ingeschakeld en nog eens 16 uur via de oplaadcase.

De oplaadcase kan draadloos opgeladen worden (Qi-standaard) en via USB-C geniet je van ondersteuning voor snelladen. In slechts 5 minuten krijg je voldoende accusap voor een uur luisterplezier.

De Elite 7 Active komen met het (op het moment van schrijven) nieuwe Bluetooth 5.2 aan boord. Deze versie staat garant voor een stabielere verbinding, simultane audiostreaming in linker- en rechteroor, en betere energie-optimalisatie (wat we terugzien in de degelijke batterijduur).

Alleen SBC en AAC wordt ondersteund door de Elite 7-serie. Hi-res codecs-liefhebbers moeten hun heil ergens anders zoeken.

Bluetooth Multipoint-ondersteuning moet in januari 2022 via een update beschikbaar komen. Deze feature zorgt ervoor dat je met 2 apparaten tegelijkertijd kunt verbinden en naadloos kunt wisselen tussen de producten.

Moet ik de Jabra Elite 7 Active kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop ze als...

Je een sterke prijs-kwaliteitverhouding eist Voor de prijs bieden de Elite 7 Active een sterke allround ervaring, met premium features zoals draadloos laden en waterbestendigheid.

Batterijduur belangrijk voor je is Met een totale batterijduur van 30 uur zijn de oortjes ideaal om mee te nemen op lange reizen, zonder dat je tussendoor snel naar je oplader moet grijpen. Met ANC uit verleng je de batterijduur nog meer zelfs.

Comfort, compactheid en een lichtgewicht design essentieel zijn De Elite 7 Active behoren tot een van de kleinste oortjes die we tot dusver tegen zijn gekomen. De oortjes zitten ook als gegoten (althans, bij ons dan). Dankzij de rubberen coating zijn ze zeer geschikt voor de sportievelingen onder ons.

Koop ze niet als...

Neutrale, zuivere audio prioriteit heeft Dit is redelijk subjectief, maar de middentonen verdrinken naar onze mening iets te veel weg. Als gevolg hiervan is de zuiverheid niet zo goed als bij de Sony WF-1000XM4. Ook de soundstage voelt wat beperkt aan.