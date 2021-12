Jabra Elite 7 Pro review

Review in een notendop

Jabra zet zijn reis naar de perfecte volledig draadloze oortjes voort met de Elite 7 Pro en de sportieve Elite 7 Active. De 7-serie is de opvolger van de Elite 85t, en komt met een schappelijker prijskaartje.

Met een adviesprijs van 199 euro bevinden de Elite 7 Pro zich in het middensegment van de volledig draadloze oortjes. Toch presteren ze op diverse vlakken beter dan veel concurrenten met een hoger prijskaartje.

De oortjes zijn ontworpen met de begrippen 'comfort' en 'gemak' in het achterhoofd. De compacte oplaadcase is mooi meegenomen, en de lichtgewicht oortjes voel je na verloop van tijd bijna niet meer in oren. Dat gezegd hebbende: de bouwkwaliteit is wel heel degelijk.

Een indrukwekkende IP57-certificering maken deze oortjes beter bestand tegen water dan Sony WF-1000XM4 en andere premium earbuds.

Gebruikers krijgen toegang tot een prettige set aan configuratie-opties in de MySound+-applicatie van Jabra. in de app kun je onder meer de noise-cancelling aanpassen.

Uit de doos produceren de Elite 7 Pro een geluid wat zich focust op dominante bas en middentonen. Je kunt dit echter makkelijk aanpassen in de equalizer. De audio klinkt hoe dan ook niet ruimtelijk, en je kunt de gecomprimeerde output vergelijken met Beats-koptelefoons.

Hoewel de actieve noise-cancelling redelijk is, komt het niet in de buurt van de prijzigere concurrentie. De belkwaliteit daarentegen is excellent, mede dankzij de vier microfoons in combinatie met de bone conduction-sensor.

De batterijduur is degelijk te noemen, zeker als je kijkt naar de kleine behuizing waar de accu in schuilt: je krijgt 30 uur luisterplezier in totaal (8 uur via de oortjes en 22 uur via de case) met ANC ingeschakeld. De Elite 7-serie maakt gebruik van het nieuwe Bluetooth 5.2. Helaas ontbreekt ondersteuning voor hi-res codecs. Bluetooth Multipoint-ondersteuning staat gepland voor januari 2022, waarmee de oortjes met meerdere apparaten tegelijkertijd verbonden kunnen zijn.

(Image credit: TechRadar)

Jabra Elite 7 Pro prijs en releasedatum

De Jabra Elite 7 Pro zijn samen met de Elite 7 Active gelanceerd in oktober 2021. De adviesprijs bedraagt 199 euro. De Elite 7 Pro zijn verkrijgbaar in de kleuren Titanium Black, Black en Gold Beige. De Elite 7 Active kent is met 179 euro als adviesprijs een tikkeltje goedkoper.

We durven wel te stellen dat Jabra competitieve prijzen heeft toegekend aan de Elite 7-serie. Je geniet bij deze oortjes van een sterke waterbestendigheid en actieve noise-cancelling, iets waar menig concurrent nog wat van kan leren.

Design en bediening

IP57 water- en stofbestendig

Lichtgewicht, comfortabel en veilig

Excellente bediening en aanpassingsopties

De oortjes zelf behoren tot een van de meest compacte modellen die we tot dusver hebben getest. Het lichtgewicht en comfortabele design dragen bij aan een veilige fitting. Volgens Jabra is de binnenvorm ontworpen aan de hand van data van 62.000 oorscans. Je vindt drie doppensetjes terug in de doos met verschillende formaten voor een zo optimaal mogelijke fitting.

Alle drie de kleuropties zien er stijlvol uit naar onze mening. De case en oortjes kennen minimale opsmuk. Alleen het Jabra-logo en een subtiel tweetonig accent voor het onderscheiden van de knopjes van de rest van de behuizing is aanwezig.

De oplaadcase komt met een elegant en esthetisch aantrekkelijk design. Qua grootte is hij vergelijkbaar met de case van de Sony WF-1000XM4, maar dan ietsjes zwaarder. Dankzij de gedrongen vorm en vlakke boven- en onderkant zal deze case niet omvallen of van de meeste oppervlakken afglijden.

De Elite 7 Pro kennen een IP-certificering van IP57. Deze rating betekent dat de oortjes goed bestand zijn tegen stof en tot wel een meter diep onderwater kunnen overleven voor een half uur.

In de praktijk hoef je je dus geen zorgen te maken of de oortjes aangetast zullen raken door zweet, heftige regen of een val in een waterplas. Ter vergelijking: de duurdere Sony WF-1000XM4 komen met een IPX4-certificering. Dat betekent geen stofbestendigheid en enkel spatwaterdichtheid.

(Image credit: TechRadar)

Jabra's Sound+-applicatie is intuïtief in gebruik en biedt veel aanpassingsmogelijkheden aan. De app kan een test uitvoeren, om zo te zien of de gebruikte dopjes ook daadwerkelijk de juiste zijn. Daarnaast is het mogelijk om de mate van noise-cancelling aan te passen.

Je krijgt toegang tot het besturingsschema voor de knoppen aan het linker- en rechteroortje. Je kunt volledig zelf selecteren welke actie aan een enkele, dubbele of driedubbele druk op de knop gekoppeld wordt.

Er is zelfs een optie om je afspelende media te dempen wanneer je de transparantiemodus hebt ingeschakeld. Dit is een bijzondere feature, maar we zien niet meteen de meerwaarde ervan in. In het merendeel van de situaties wil je jouw omgeving wel horen, maar ook de muziek die je aan het afspelen bent bijvoorbeeld.

De knoppen op de oortjes zijn niet capacitief, maar bieden een zachte klik-ervaring. Naar onze mening is dit een prima alternatief. Bij het plaatsen van de Elite 7 Pro in je oren activeer je dus niet zo snel per ongeluk een actie. Je hoeft echter ook niet zo hard te drukken dat dit oncomfortabel in je oor aanvoelt.

De Jabra Elite 7 Pro komen met ondersteuning voor Amazon Alexa en Google Assistant. Ook deze acties zijn configureerbaar in de bijbehorende applicatie.

Audio en ANC

Bass en treble te sterk

EQ aanpassen helpt

ANC is goed, maar niet geweldig

Uit de doos klinkt de audio erg 'scooped'. Daarmee bedoelen we dat de basfrequenties bij vlagen overweldigend zijn, en min of meer hetzelfde kan gezegd worden voor de hoge tonen. Dit alles zorgt ervoor dat de zuiverheid van de middentonen verminderd wordt.

Je kunt een MySound-audioprofiel optuigen, wat de frequenties aanpast na een korte test van 1 minuut. We waarderen toevoegingen als deze zeker en merkten ook een stap in de goede richting na deze test, maar het werd niet zo uitgebalanceerd als gehoopt. De bruikbaarheid verschilt waarschijnlijk van luisteraar tot luisteraar.

Je kunt ook zelf aan de slag met de equalizer in de app, en we waren in staat om het geluid iets beter uit te balanceren. Het was nog steeds niet helemaal zoals gewenst, maar een dealbreaker vinden we het audioprofiel zeker niet.

Zoals gebruikelijk bij in-ear audioproducten vinden we de muziek wat 'samengeperst' overkomen, met een soundstage die minder breed is dan bij over-ear audioproducten. Dit is echter niet altijd een vereiste. Als je houdt van elektronische muziek en hiphop vormt dit geen probleem. Als je fan bent van de ronkende beats van Beats-koptelefoons, dan zal je jezelf zeker op je gemak voelen bij de Jabra Elite 7 Pro.

Dit alles wil niet zeggen dat de geluidskwaliteit slecht is. Zo is er geen teken van vervorming, zelfs niet bij hoge volumes. Daarnaast zorgt het audioprofiel van de oortjes ervoor dat bepaalde genres met veel lage tonen erg lekker klinken. Iedereen die een neutraler geluid zoekt, kan waarschijnlijk beter verder kijken.

(Image credit: TechRadar)

De noise-cancelling prestaties zijn gelijkwaardig aan die van alternatieven in dit segment. We kunnen spreken van een redelijke ruisonderdrukking, maar niet de beste van de markt. Statische geluiden onderdrukken de oortjes redelijk goed, maar sporadischere geluiden worden niet al te goed gefilterd. Het resultaat is dat je minder ongewenst geluid hoor, maar dit niet geëlimineerd wordt.

De passieve ruisonderdrukking van de oortjes is dankzij de strakke en diepe fitting van de oortjes beter dan menig concurrent, en dat is ook al heel wat waard. Je kunt via de slider in de bijbehorende app zelf de mate van ANC bepalen. In de hoogste stand merkten we op dat onze oren wat oncomfortabel voelden na verloop van tijd. Er is ook een transparantiemodus die geluid juist extra goed doorlaat, en deze modus werkt precies zoals het hoort.

Op het vlak van belkwaliteit excelleren de Elite 7 Pro. Dankzij een combinatie van 'bone conduction' en vier externe microfoons word jouw stem goed opgepakt. In omgevingen met veel wind wordt extern geluid goed weggewerkt en blijf je goed hoorbaar.

De afstand tussen mond en microfoon zorgt ervoor dat ze nooit zo goed worden op dit vlak als over-ear koptelefoons bijvoorbeeld (of direct in je smartphonemicrofoon praten), maar de Jabra Elite 7 Pro komen wel in de buurt van koptelefoonkwaliteit.

Batterij en connectiviteit

8 + 22 uur met case (ANC ingeschakeld)

Qi draadloos oplaadbaar

Bluetooth 5.2

De batterijduur van Jabra's kleine oortjes is vrij indrukwekkend, met een solide 8 uur luisterplezier uit de oortjes zelf met ANC ingeschakeld. Je krijgt nog eens een extra 22 uur tot je beschikking met oplaadcase, waardoor je uitkomt op een mooi totaal van 30 uur. Ter vergelijking: de Sony WF-1000XM4 krijgt 8 uur uit de oortjes met ANC ingeschakeld en 16 uur uit de oplaadcase.

Ook mooi is dat de oplaadcase snelladen ondersteunt. Een kleine 5 minuten laden zorgt voor 1 uur aan playback. Je kunt de oplaadcase opladen via de USB-C poort of draadloos via een Qi-compatibele oplaadmat.

De Elite 7 Pro komen met het (op het moment van schrijven) nieuwe Bluetooth 5.2 aan boord. Deze versie staat garant voor een stabielere verbinding, simultane audiostreaming in linker- en rechteroor, en betere energie-optimalisatie (wat we terugzien in de degelijke batterijduur).

Helaas ontbreekt ondersteuning voor hi-res codecs als aptX of LDAC. Je bent aangewezen op SBC en AAC. Voor de doorsnee gebruiker is dit echter geen probleem; het merendeel van de populaire platformen (zoals Spotify en Apple Music) gebruiken deze codecs voor hun muziek.

Bluetooth Multipoint-ondersteuning moet in januari 2022 via een update beschikbaar komen. Deze feature zorgt ervoor dat je met 2 apparaten tegelijkertijd kunt verbinden en naadloos kunt wisselen tussen de producten.

Moet ik de Jabra Elite 7 Pro kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop ze als...

Je gaat voor een scherpe prijs-kwaliteitverhouding Voor de prijs bieden de Elite 7 Pro een sterke allround ervaring, met premium features zoals draadloos laden en waterbestendigheid.

Batterijduur belangrijk voor je is Met een totale batterijduur van 30 uur zijn de oortjes ideaal om mee te nemen op lange reizen, zonder dat je tussendoor snel naar je oplader moet grijpen. Met ANC uit verleng je de batterijduur nog meer zelfs.

Comfort, compactheid en een lichtgewicht design essentieel zijn De Elite 7 Pro behoren tot een van de kleinste oortjes die we tot dusver tegen zijn gekomen. De oortjes zitten ook als gegoten (althans, bij ons dan).

Koop ze niet als...

Neutrale, zuivere audio prioriteit heeft Dit is redelijk subjectief, maar de middentonen verdrinken naar onze mening iets te veel weg. Als gevolg hiervan is de zuiverheid niet zo goed als bij de Sony WF-1000XM4. Ook de soundstage voelt wat beperkt aan.