ExpressVPN onthult 'ExpressKeys': een nieuwe losstaande wachtwoordmanager

ExpressVPN, het merk dat voornamelijk bekendstaat om zijn VPN-dienst met dezelfde naam, heeft zijn wachtwoordmanager-functie vernieuwd en verwerkt in een nieuwe losstaande app.

De nieuwe app heet ExpressKeys (de wachtwoordmanager-functie binnen de ExpressVPN-app heette tot nu toe gewoon Keys) en is nu dus ook op zichzelf te downloaden op iOS- en Android-apparaten en als een extensie voor je browser.

In de nieuwe ExpressKeys-app kunnen gebruikers niet alleen inloggegevens kwijt, maar ook creditcards en beveiligde notities. Daarnaast dient de app ook nog eens als een authenticator voor tweestapsverificatie.

ExpressKeys wachtwoordmanager

Deze app betreedt wel een categorie die al redelijk vol zit met sterke concurrenten die al jaren actief zijn (in sommige gevallen zelfs decennia). Wat heeft ExpressKeys dan precies te bieden?

Je krijgt hier ten eerste natuurlijk alle standaard features die je kan verwachten van een wachtwoordmanager, waaronder een optie om wachtwoorden te genereren, die je ook kan aanpassen qua lengte, nummers en speciale karakters. Je kan de app ook ontgrendelen met de biometrische authenticatie die jouw apparaat aanbiedt (je vingerafdruk of gezichtsscan), dus je hoeft niet elke keer een wachtwoord in te vullen als je toegang wil tot je andere wachtwoorden in de app.

Verder kan de app jouw opgeslagen gegevens analyseren en checken of er zwakke wachtwoorden tussen zitten, of wachtwoorden die je al vaker hebt gebruikt. De dienst kan zelfs het 'dark web' doorzoeken voor gegevens van jou die misschien hier gelekt zijn.

ExpressKeys heeft geen actieve internetverbinding nodig om bij je opgeslagen inloggegevens te komen en als je eerder een andere wachtwoordmanager hebt gebruikt, kan je de gegevens uit die app vrij gemakkelijk en snel importeren naar ExpressKeys. Als er ooit iets misgaat, is het ook goed om te weten dat er 24/7 ondersteuning te krijgen is via een live chatdienst.

Hoewel ExpressKeys nu dus als een losstaande app beschikbaar is, heb je wel een ExpressVPN-abonnement nodig. Toegang tot de wachtwoordmanager is momenteel inbegrepen bij alle abonnementen, waaronder dus de Advanced- en Pro-abonnementen. Als je momenteel een ExpressVPN-abonnement hebt en je de oude Keys-feature in de ExpressVPN-app nog gebruikt, dan heb je tot 5 maart 2026 om de wachtwoordmanager nog op die manier te gebruiken. Daarna moet je hiervoor de nieuwe losstaande app downloaden.