Datalek bij GTA VI-ontwikkelaar: "Geen impact op ons bedrijf of onze spelers"

Rockstar Games, de ontwikkelaar van GTA VI, is het recentste slachtoffer van de Anodot-cyberaanval, uitgevoerd door het ShinyHunters-collectief. De hackers geven Rockstar tot 14 april de tijd om het losgeld te betalen, anders zullen ze de gestolen bestanden op het dark web publiceren.

Als je hoopte dat ze de broncode of een demoversie van GTA VI gaan publiceren, mag je die hoop alvast laten varen. Rockstar bevestigde het incident aan The Cybersec Guru en zei dat de gestolen gegevens niet echt belangrijk waren: “Dit incident heeft geen gevolgen voor ons bedrijf of onze spelers.”

Rustig blijven

“We kunnen bevestigen dat er toegang is verkregen tot een beperkte hoeveelheid niet-essentiële bedrijfsinformatie in verband met een datalek bij een derde partij,” aldus Rockstar.

Helaas is het onmogelijk om te weten om welke bestanden het gaat, of dat er gevoelige of contactgegevens in staan, totdat ShinyHunters de gegevens vrijgeeft of Rockstar met meer details komt.

Onlangs werd bekend dat Anodot, een AI-aangedreven cloudgebaseerd analyseplatform, werd gehackt door ShinyHunters. Ze slaagden erin de authenticatiesleutels van het bedrijf te vinden, waardoor ze toegang kregen tot Snowflake-accounts van klanten. Ze probeerden ook toegang te krijgen tot Salesforce-accounts, maar werden blijkbaar geblokkeerd voordat ze erdoorheen kwamen.

Het dreigement van ShinyHunters luidt tot slot als volgt: “Rockstar Games, jullie Snowflake-instanties zijn gecompromitteerd dankzij Anodot.com. Betaal of we lekken de gegevens. Dit is een laatste waarschuwing om vóór 14 april 2026 contact op te nemen, voordat we de gegevens lekken, samen met een aantal vervelende (digitale) problemen die jullie te wachten staan. Neem de juiste beslissing, word niet de volgende krantenkop.”