Test de l'Amazon Fire HD 10 (2021)

L'Amazon Fire HD 10 (2021) dispose de plus de mémoire vive que la tablette Fire 2019. Et c’est bien tout ce qu’elle modifie ici. Vous conserverez le niveau d’autonomie, l’écran, l’interface et le prix de son aînée - ce qui en fait une mise à jour plutôt qu'une mise à niveau. Elle est plus adaptée à la consommation occasionnelle de vidéos en streaming qu'à quelques tâches de productivité. D’autant que sa bibliothèque d'applications reste encore trop limitée.

L’Amazon Fire HD 10 (2021) en résumé

La tablette Amazon Fire HD 10 (2021), comme beaucoup d'appareils Amazon, est moins chère que ses concurrentes Android ou iPadOS, tout en offrant beaucoup de fonctions similaires. Elle a toutes les chances de figurer sous peu dans notre classement des meilleures tablettes bon marché. Pourtant, comme son prédécesseur, la Fire HD 10 (2019), son faible coût coïncide avec de nombreux compromis.

Comparée à l'ancien modèle, la 11e génération de la tablette Fire possède la même résolution d'écran de 1920 x 1200 pixels mais une luminosité plus élevée ; la même autonomie de 12 heures ; le même système d'exploitation basé sur Android 9, qui a maintenant plusieurs années de retard ; la même bibliothèque d'applications limitée, à l'exclusion des applications du Google Play Store ; et même le même prix de départ qu'auparavant : 169 € (pour un rendu sans publicité, 150 € avec).

Surtout, Amazon a accordé à cette nouvelle tablette une optimisation de la mémoire vive, avec 3 Go de RAM pour la version de base et 4 Go pour le modèle Amazon Fire HD 10 Plus. Nous avons testé la tablette standard et avons constaté qu'elle fonctionnait parfaitement bien pour les applications multimédias classiques, mais qu'elle mettait un certain temps à charger même les jeux les plus légers comme Subway Surfers.

Amazon propose aussi un nouveau pack productivité, en espérant que l'ajout d'applications Microsoft Office et la prise en charge du clavier Bluetooth permettront aux gens de considérer cette tablette comme un outil sérieux. Mais la plupart des autres applications du genre, notamment Google Workspace et Adobe CC, demeurent introuvables.

Si vous avez réellement besoin d'un appareil mobile professionnel, nous vous suggérons plutôt de vous orienter vers un Chromebook abordable et fiable ou une tablette plus puissante avec plus de RAM et un meilleur écran.

Les joueurs devraient également regarder ailleurs, du moins jusqu'à ce qu'Amazon décide d'intégrer son service cloud gaming : Luna. L'Amazon Game Mode aide vos jeux à s’exécuter avec plus de fluidité, néanmoins l'Appstore d'Amazon n'a pas un catalogue de titres aussi étendu que Google ou qu’Apple - et les jeux mobiles proposés ont tendance à apparaître quelque peu pixellisés en mode plein écran.

En réalité, cette tablette est conçue pour les personnes qui sont profondément investies dans les services Amazon. Elle dispose de la plupart des applications de streaming populaires (pas seulement Prime Video), comme Amazon Music, Amazon Photos, Amazon Silk (un navigateur web), Alexa et Kindle.

Quiconque veut un lecteur multimédia bon marché et relativement durable, diffusant des films et des séries en streaming, devrait sérieusement envisager le Fire HD 10 ou le Fire HD 10 Plus. Il peut également servir d'Echo Show portable pour contrôler votre maison connectée et vous indiquer la météo. Pour des applications plus poussées, il faudra vous réorienter vers la concurrence.

(Image credit: Michael Hicks / Future)

Prix et disponibilité de l’Amazon Fire HD 10 (2021)

Le tout nouveau Amazon Fire HD 10 est sorti le 26 mai 2021. Sa disponibilité semble varier d'un pays à l'autre. Jusqu'à présent, Amazon semble disposer d’un stock raisonnable en Europe, là où le nouvel iPad Pro 2021 se révèle aléatoirement indisponible.

Amazon a parallèlement lancé la Fire HD 10 Plus, un modèle plus cher avec quelques mises à niveau clés, et un pack productivité comprenant un clavier Bluetooth et un abonnement Microsoft 365 Personal.

L'Amazon Fire HD 10 affiche un prix de départ de 150 euros, toutefois comptez presque 20 euros supplémentaires (169 euros exactement), si vous souhaitez vous débarrasser du système publicitaire de la plateforme. Le Fire HD 10 Plus, quant à lui, vous reviendra à 180 euros avec publicités, à 199 euros sans.

Au moment de la rédaction de cet article, vous ne trouverez plus d'offres promotionnelles sur les anciennes tablettes Fire, sauf sur les modèles de 2019. Vous pourriez bénéficier de petites réductions pendant l'Amazon Prime Day 2021, mais nous doutons qu’elles soient surprenantes à ce moment de l’année.

(Image credit: Michael Hicks / Future)

Design de l’Amazon Fire HD 10 (2021)

Conception en plastique

Durable mais pas étanche

L'Amazon Fire HD 10 (2021) a bénéficié d'une légère refonte par rapport au modèle 2019, pesant un peu moins lourd (465 g contre 504 g) avec un châssis légèrement plus compact. Sinon, la plupart des différences entre elles se jouent au niveau des composants et aucune ne remportera un concours de beauté face à leurs rivales.

Mesurant 247 x 166 x 9,2 mm avec un écran LCD de 10,1 pouces, la Fire HD 10 (2021) présente des bords épais en haut et en bas, ce qui lui donne un ratio écran/corps plus faible que les tablettes récentes de type tout écran.

Avec un dos en plastique, la tablette Fire n'a pas la finition métallique élégante que l'on apprécie sur certains autres appareils, mais au moins vous n'avez pas à vous inquiéter des éraflures ou des chutes. Vous devez cependant faire attention aux éclaboussures, car l'Amazon Fire HD 10 (2021) n'a pas été déclarée étanche.

Vous avez le choix entre quatre couleurs : noir, denim (bleu foncé), lavande (rosé) ou olive (vert). La version Plus n'existe qu'en gris ardoise.

Comme la plupart des tablettes de cette taille, nous avons trouvé qu'il était plus pratique de la tenir à deux mains, avec la partie inférieure appuyée contre notre ventre, ou posée sur une surface plane avec support. Tenir la tablette d'une main sans soutien tout en balayant avec l'autre pendant une période prolongée n'est pas particulièrement confortable.

Image 1 sur 3 (Image credit: Michael Hicks / Future) Image 2 sur 3 (Image credit: Michael Hicks / Future) Image 3 sur 3 (Image credit: Future)

La Fire HD 10 2021 se charge à l'aide d'un port USB-C 2.0 situé à côté du bouton d'alimentation, des commandes de volume, de deux trous propres au micro et d'une prise jack de 3,5 mm sur l'extrémité supérieure de la tablette (lorsqu'elle est tenue en orientation portrait). Si vous achetez l'édition Plus, vous pourrez également l’alimenter avec un chargeur sans fil.

Vous trouverez également un emplacement pour carte Micro SD en haut à droite, qui peut accueillir jusqu'à 1 To de stockage supplémentaire. Au lieu de payer un supplément de 40 € pour la variante 64 Go, il est préférable d’investir dans une excellente carte mémoire et ajouter 32 Go d’espace libre pour un prix beaucoup plus bas.

Les deux haut-parleurs intégrés sont situés sur une longue extrémité de la tablette. Ce qui signifie que vous obtenez un son très directionnel (et quelque peu décevant), étouffé s'il est dirigé vers votre bureau ou votre lit. Si vous recouvrez votre Fire HD 10 2021 avec un étui, assurez-vous que l’audio soit orienté vers le haut.

(Image credit: Michael Hicks / Future)

Ecran de l’Amazon Fire HD 10 (2021)

Écran LCD 10,1 pouces 1920 x 1200 pixels

La qualité et la luminosité sont décentes pour un tel prix

La plupart des gens achètent des tablettes bon marché pour regarder confortablement des séries en streaming sous la couette, ce qui fait de la qualité de l'écran un facteur d’achat important. Heureusement, cet écran dépasse largement le faible prix de la tablette Fire HD 10 de 2021.

Comme son nom l'indique, l'Amazon Fire HD 10 (2021) possède un écran de 10,1 pouces. Il présente un rapport 16:10 et une résolution de 1920 x 1200, avec 224 pixels par pouce (PPP) correspondant au même ratio que le modèle 2019.

À titre de comparaison, la plupart de nos meilleures tablettes se situent dans une fourchette de 260 à 280 PPP. L'écran de la Fire HD 10 2021 est clair et fonctionnel, mais vous n'obtiendrez pas la netteté d'un écran Retina d'Apple ou la richesse d'une tablette Samsung OLED à résolution 2K... qui coûterait beaucoup plus cher.

Le Fire HD 10 2021 (à gauche) et l'iPad Pro 11 2018 (à droite) (Image credit: Michael Hicks / Future)

Amazon affirme que la Fire HD 10 (2021) a obtenu une augmentation de 10% de la luminosité (nits) par rapport à l’édition 2019. Nous n'avons pas de valeur de luminosité spécifique pour la nouvelle tablette, mais nous l'avons placée côte à côte avec un iPad Pro 11 (2018), qui atteint 600 nits, et nous avons trouvé les deux assez comparables en mode luminosité maximale. Nous l'avons ensuite transportée à l'extérieur et avons constaté que l'écran demeurait visible (bien qu’avec plus de reflets) à la lumière directe du soleil.

Nous n'avons pas non plus de chiffre officiel pour le taux de rafraîchissement de la Fire HD 10 2021, mais d'après nos tests et compte tenu du prix, nous sommes presque certains qu'il est de 60 Hz, comme la plupart des tablettes abordables.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, cette tablette Fire a des bords assez larges. Bien qu'elle ne soit pas aussi élégante qu'une tablette sans cadre, vous aurez beaucoup moins de tapes accidentelles sur l’écran, en raison du tampon peu réactif.

Si vous achetez la Fire HD 10 (2021) au prix le plus bas, votre écran de verrouillage affichera des publicités tandis que votre fond d'écran pourra provenir de votre compte Amazon Photos. Si vous optez pour le mode sans publicité, votre écran de verrouillage sera identique à votre fond d'écran.

Le Fire HD 10 (2021) en mode Show, versus l'Echo Show 8 (Image credit: Michael Hicks / Future)

Performances et appareil photo

3 Go de RAM - 1 Go de plus que son prédécesseur

Aucun changement au niveau du processeur

Un appareil photo légèrement amélioré mais toujours aussi faible

Amazon Fire HD 10 (2021) Specs Poids : 465g

Dimensions : 247 x 166 x 9,2 mm

Taille d'écran : 10,1 pouces

Type d'écran : IPS LCD

Résolution : 1920 x 1200

Processeur : 2 GHz Octa-coeur (4 Cortex-A73s + 4 Cortex-A53s)

RAM : 3 Go

Stockage : 32/64 Go (jusqu'à 1 To via Micro SD)

OS : Fire OS 7 / Android 9

Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (dual band)

Caméra : 5 Mpx + 2 Mpx (frontale)

Autonomie : jusqu'à 12 heures

La dernière génération de Fire HD 10 était équipée d'un chipset MediaTek MT8183 Helio P60T et de seulement 2 Go de RAM. Avec les nouveaux Fire HD 10 et Fire HD 10 Plus, vous obtenez le même processeur associé à 3 Go ou 4 Go de RAM, respectivement. Le GPU Mali-G72 MP3 reste également inchangé.

Hormis la mise à jour vers Bluetooth 5.0 et une petite mise à niveau de la caméra arrière à 5 Mpx, cette tablette partage la plupart de ses spécifications avec le modèle de 2019. Alors, quelle est l'importance de l’optimisation de la RAM pour les propriétaires actuels de la tablette Fire 2019 ?

Au cours de notre examen, nous avons testé l'Amazon Fire HD 10 (2021) dans divers contextes pour la mettre à l'épreuve. Nous avons joué à des titres comme Bloons TD 6 et Subway Surfers, visité des sites depuis le navigateur Amazon Silk, divisé l'écran en deux pour lire des applications vidéo tout en opérant du traitement de texte, et comparé le temps de réponse d'Alexa par rapport à celui de l'Echo Show 8.

Dans l'ensemble, les performances de l’appareil nous ont impressionnés. Alexa a répondu à nos questions rapidement, les apps et les vidéos se sont chargées sans trop de retard, la tablette a connu peu de difficultés dans l’exécution simultanée de deux apps via le mode écran partagé, et les jeux se sont déroulés sans latence notable.

Comparée à l'Echo Show 8, la Fire HD 10 présente un temps de réponse presque identique à nos commandes vocales et à nos requêtes. Quiconque envisage d'acheter l'écran connecté d’Amazon pourrait préférer investir dans la tablette à la place, la laisser dans sa cuisine pour répondre aux questions, puis profiter de sa portabilité pour le streaming ou les tâches bureautiques.

La Fire HD 10 (2021) bat sans aucun doute la tablette de 2019 pour son temps de réponse, mais pas significativement. Vous remarquerez toujours un décalage à l'ouverture d'une nouvelle application, un lag lorsque vous faites défiler la bibliothèque Prime Video, et même un délai entre le déverrouillage de votre tablette et l'apparition de vos applications à l'écran.

Image 1 sur 3 Une photo prise avec la caméra arrière du Fire HD 10 (2021) (Image credit: Michael Hicks / Future) Image 2 sur 3 Toujours la caméra arrière à l'œuvre (Image credit: Michael Hicks / Future) Image 3 sur 3 Ici, la caméra selfie un peu moins qualitative (Image credit: Michael Hicks / Future)

Amazon a fait passer la caméra arrière de 2 à 5 Mpx, pour autant vous l’utiliserez peu pour photographier ou filmer votre quotidien. Presque tous les téléphones ou tablettes modernes atteignent au moins 8 Mpx aujourd’hui, nous sommes bien en dessous du seuil minimal.

Il aurait été plus logique pour Amazon d'améliorer la caméra selfie de 2 Mpx. Nous doutons que quiconque utilise le Fire HD 10 (2021) pour prendre des photos régulièrement, mais beaucoup souhaiteront passer des appels vidéo avec - et devront se limiter d’un affichage frontal légèrement flou.

Le Fire HD 10 2021 en mode écran partagé (Image credit: Michael Hicks / Future)

Interface et applications

De nombreuses applications de renom sont absentes

Fire OS 7 est basé sur Android 9, il est donc un peu dépassé

Il est commun de se plaindre du jardin clos d'applications d'Apple, mais les applications de la tablette Fire d'Amazon sont beaucoup plus limitées dans certaines catégories, ce qui vous empêche d'accéder à certaines de vos apps payantes préférées.

Les services de streaming vidéo répondent globalement présents avec Prime Video, Netflix, Disney Plus, Twitch et d'autres chaînes premium disponibles. Les amateurs de musique seront poussés vers Amazon Music, cependant, car Amazon ne propose que des applications radio comme TuneIn et Pandora pour alternatives.

Pour travailler sur votre tablette, vous pouvez utiliser les applications Microsoft Office comme Word, Excel, Outlook et OneDrive, bien que certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement à Microsoft 365. En revanche, vous ne trouverez pas d'applications Google Workspace comme Gmail ou Drive, en raison de la rivalité entre Amazon et Google. D'autres applications de productivité populaires telles que Photoshop sont également absentes.

Le principal problème ici est qu'Amazon ne vous permet pas d'installer des applications Google Play Store sur sa tablette Android sans sideloading. La collection d'applications d'Amazon comprend quelques marques tierces populaires mélangées à de nombreuses applications de substitution inutiles que personne ne téléchargera à moins d'être désespéré.

Tout ce que vous pouvez faire, c'est espérer que les développeurs des applications que vous appréciez soient prêts à collaborer avec Amazon dans un futur proche.

Il est également étrange qu'Amazon fasse la même erreur que Google avec Stadia : ne pas pousser assez fort son service de cloud gaming sur les nouveaux appareils. Pourquoi Amazon Luna, qui vous permet de diffuser des jeux exigeants sur des supports moins puissants, n'est-il pas disponible sur la Fire HD 10 ? Cela aurait permis à Amazon de promouvoir la tablette comme une "console" à 150 € pour une bibliothèque de jeux plutôt moderne. Mais peut-être sera-t-il proposé lorsque le service quittera l'accès anticipé.

(Image credit: Michael Hicks / Future)

La boutique d'applications Fire n'offre pas le même choix que l'App Store d'Apple ou le Play Store de Google. Les jeux que nous avons testés fonctionnaient étonnamment bien compte tenu de la RAM limitée, mais il n'y a aucune garantie que vous trouverez vos jeux Android préférés sur la boutique d'applications d'Amazon.

L'Amazon Fire HD 10 (2021) s’exécute toujours sous Android 9, ce qui signifie qu'il n'a pas les avancées d'un téléphone récent Android 11, et encore moins les nouvelles fonctionnalités d'Android 12. Par exemple, la nouvelle fonction d'écran partagé vous permet d'utiliser deux applications à la fois et fonctionne assez bien sur le Fire HD 10, mais vous ne serez pas en mesure d'utiliser la fonction App Pair qui arrivera sur les smartphones Android 12 cet automne.

Un autre inconvénient de l'isolation des applications d'Amazon est que vous devez utiliser son navigateur Web, Silk, et il n'y a aucun moyen simplifié d’importer vos signets depuis d'autres navigateurs.

(Image credit: Michael Hicks / Future)

Autonomie de l’Amazon Fire HD 10 (2021)

Tient une journée complète, même en cas d'utilisation intensive

Certains jeux vident la batterie un peu plus vite

Pas de chargement sans fil

L'Amazon Fire HD 10 (2021) a montré une autonomie impressionnante lors de nos tests sur deux semaines d'utilisation. Lors d'un essai, nous l'avons configuré pour diffuser des films en continu avec une luminosité et un volume maximum ; il est passé de 92% à 10% après 11 heures de lecture, ce qui le rend adapté à une utilisation intensive tout au long de la journée.

L'exécution d'applications moins gourmandes comme Kindle en luminosité adaptative a épuisé la batterie à un rythme légèrement inférieur, ce qui permet à la tablette de durer encore plus longtemps que les 12 heures d'autonomie estimées par Amazon. En revanche, certains jeux ont eu tendance à épuiser la batterie plus rapidement.

Si vous prévoyez d'utiliser votre Fire HD 10 principalement pour le streaming vidéo ou musical, vous serez plus que satisfait de sa longévité. En revanche, si vous envisagez de la placer régulièrement en mode professionnel, vous voudrez peut-être acheter la Fire HD 10 Plus, afin de pouvoir la placer sur un chargeur sans fil moins contraignant.

Faut-il acheter l'Amazon Fire HD 10 (2021) ?

(Image credit: Michael Hicks / Future)

Achetez-le si...

Vous utilisez régulièrement les applications d'Amazon ou de Microsoft

Le Fire HD 10 (2021) met en avant vos nouveaux achats Kindle ou Audible sur l'écran d'accueil, facilite le contrôle des appareils intelligents compatibles avec Alexa sur le tableau de bord des appareils et donne généralement la priorité aux logiciels Amazon (avec quelques applications Microsoft sur votre espace de travail).

Vous disposez d'un budget limité

Amazon se spécialise dans les technologies fiables et bon marché, et cette tablette n'a pas d'équivalent dans cette gamme de prix. Si vous pouvez dépenser quelques centaines d’euros de plus, vous trouverez des modèles avec de meilleurs écrans, temps de réponse et applications, mais la Fire HD 10 fait le travail sans surcharge.

Vous aimez regarder des films sans vous soucier de l'autonomie

Certaines tablettes consomment leur batterie bien plus vite que ce que leurs fabricants annoncent. Mais jusqu'à présent, la nouvelle tablette d'Amazon a été à la hauteur des attentes. Elle peut lire du contenu pendant 12 heures d'affilée, ou résister plusieurs jours d’affilée sans prise secteur si vous l'employez sporadiquement.

Ne l'achetez pas si...

Vos applications favorites ne sont pas disponibles sur Amazon

Cela peut sembler évident, mais si vous êtes abonné à Apple Music ou Google One ou tout autre service concurrent d'Amazon et de ses partenaires, vous ne les trouverez pas sur Fire OS - de quoi vous laisser envahir par un sentiment de frustration. Les autres plateformes ne sont pas aussi ouvertement anti-concurrentielles et vous permettent de faire plus de choix personnels.

Vous voulez un écran net et lumineux pour binge-watcher vos séries

On ne peut pas s'attendre à mieux que la résolution FHD et une RAM limitée pour une tablette à 150 €, mais il est indéniable que les tablettes plus chères offrent un ratio de pixels par pouce plus élevé, une meilleure colorimétrie, ainsi que des taux de rafraîchissement premium. Même si vous ne recherchez qu'une tablette capable de diffuser vos fictions favorites, vous voudrez peut-être payer plus cher pour offrir à vos yeux une qualité plus optimale.

Il faut faut un système d’exploitation plus complet

iPadOS vous offre des widgets, l'Apple Pencil et une meilleure synthèse avec d'autres appareils ; les tablettes Android disposent d'innovations similaires. En comparaison, Fire OS demeure statique et limité. N'achetez pas la Fire HD 10 (2021) en vous attendant à une expérience dynamique.