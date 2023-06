Test HyperX Cloud III : le meilleur micro sur un casque de jeu

Design plus élégant et plus confortable

L'HyperX Cloud III accomplit l'intégralité de ses missions, non seulement mieux que son prédécesseur déjà très populaire, mais son prix s'avère aussi particulièrement compétitif. Si vous êtes à la recherche d'un excellent casque de jeu doté d'un micro extraordinaire et super léger, vous êtes sûr de ne pas vous tromper.

HyperX Cloud III : test en deux minutes

Honnêtement, nous adorons cette tendance des fabricants de casques de jeu à se concurrencer eux-mêmes plutôt qu'à se concurrencer les uns les autres. Des marques comme SteelSeries, Razer, Logitech et maintenant HyperX semblent moins chercher à battre la concurrence qu'à améliorer leurs produits, pourtant déjà impressionnants et très appréciés.

SteelSeries a littéralement revu sa gamme Arctis avec l'Arctis Nova, consolidant ainsi son statut de meilleure marque de casque gaming premium. Razer a rectifié les défauts de son modèle initial avec le Razer BlackShark V2 Pro et a même conservé le même nom, pour bien montrer que nos doléances n'étaient pas passées inaperçues. Logitech a pris son meilleur casque de jeu sans fil et l'a rendu encore plus performant en créant un tout nouveau pilote.

Et maintenant, nous avons HyperX, qui tire sur la corde sensible de nos économies avec une refonte de l'HyperX Cloud II Wireless, le casque préféré du public, pour un prix à peine plus élevé. Avec la sortie de l'HyperX Cloud III, ce modèle est enfin devenu le meilleur casque de jeu possible et a vraiment gagné la confiance de ses fans.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Si vous ne le savez pas encore, le prédécesseur de l'HyperX Cloud III a été très apprécié en raison de son prix abordable et de sa bonne qualité sonore. À tel point que si vous cherchez quel est le meilleur casque de jeu sur Reddit, un certain nombre de personnes sont susceptibles de le mentionner aux côtés d'options plus coûteuses.

Ce que nous pensons de ce casque, c'est que nous n'avons pas compris l'engouement qu'il suscitait. Pour nous, il s'agissait au mieux d'une option correcte, intéressante uniquement pour les personnes disposant d'un budget serré. Mais on pourrait dire la même chose de certaines offres de Corsair et de Turtle Beach.

Avec l'HyperX Cloud III, cependant, il est clair qu'HyperX a amélioré son offre depuis. Il est supérieur à son prédécesseur à tous points de vue avec un meilleur son, une qualité de construction plus robuste, un confort amélioré, plus d'options de connectivité, un look plus moderne et un micro plus performant.

Si nous mentionnons le micro en dernier, c'est parce qu'il s'agit de la meilleure caractéristique du casque. C'est l'un des meilleurs micros sur un casque de jeu que nous ayons jamais utilisé, et le fait qu'il soit sur un casque à moins de 120€ est encore plus stupéfiant.

Note de l'éditeur : lorsque nous avons testé ce casque, nous l'avons fait en même temps que le Logitech Pro X 2 Lightspeed et nous avons commis une erreur en confondant les deux casques, car nous comparions la qualité du micro sur les deux. Nous avons revu l'article et corrigé l'erreur en conséquence.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Tout d'abord, parlons du design amélioré. HyperX a mis à jour le look pour que son Cloud III suive les tendances. Non pas que le design du dernier modèle ne nous plaisait pas, mais le nouveau design est plus épuré, plus élégant et présente de belles courbes, même au niveau des empiècements.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Le bandeau est doté d'une mousse légèrement plus épaisse et d'une finition en similicuir plus douce au toucher, et il est également extrêmement flexible, ce qui ajoute à son confort. Les oreillettes plus épaisses, qui sont également très moelleuses, contribuent à ce confort.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

L'épaisse mousse à mémoire de forme des oreillettes et de l'arceau offre une expérience très confortable. Cette mousse est qualifiée de "signature comfort" pour une bonne raison. Le similicuir est de première qualité, même s'il n'est pas le matériau le plus perméable à l'air. Si vous avez tendance à avoir chaud, en particulier lorsque vous jouez, vous pouvez essayer ce casque avant de vous engager.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

HyperX affirme que le casque est également plus robuste. En plus de la connectivité 3,5 mm et USB, vous bénéficiez également de l'USB-C, ce qui le rend d'autant plus polyvalent en termes de plateformes avec lesquelles il est compatible.

L'un des points forts de ce casque de jeu est qu'il est incroyablement léger, ce qui ajoute vraiment à votre expérience de jeu. Ce n'est peut-être pas quelque chose que vous remarquerez au début, mais cela vous aidera certainement si vous jouez pendant des heures.

Comme pour les périphériques de jeu HyperX, il est pris en charge par l'application Ngenuity, qui est simple et facile à utiliser, à défaut d'être incroyablement riche en fonctionnalités. Vous pouvez régler le volume, le volume du micro, le contrôle du micro, activer le son surround et utiliser l'égaliseur, mais c'est à peu près tout. Vous avez cependant accès à plusieurs profils et pouvez en créer d'autres. Vous pouvez choisir un préréglage ou en créer un nouveau vous-même, et tous sont personnalisables via l'égaliseur à 10 bandes.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Michelle Rae Uy) (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Si vous êtes un novice en matière d'égalisation, ne vous inquiétez pas. L'HyperX Cloud III est un casque à sonorité plus claire, mais pas trop. D'ailleurs, beaucoup de gens préfèrent cela. Il présente une courbe de fréquence "souriante", ce qui signifie qu'il amplifie les graves et les aigus, mais réduit les médiums.

Cela signifie que les hautes fréquences sont nettes et détaillées, et que les basses fréquences sont très puissantes - exactement ce que les joueurs recherchent dans leur casque de jeu. Dans Kena : Bridge of Spirits, nous pouvions clairement entendre tous les sons scintillants du jeu, en particulier lorsque nous envoyons une impulsion, tandis que les basses fréquences donnent de la gravité à la bande-son.

La musique hip-hop comme Humble de Kedrick Lamar sonne également très bien avec ce casque. Cependant, les médiums sont quelque peu en retrait, de sorte que la musique rock semble plutôt étouffée.

La scène sonore est bonne mais n'a rien d'exceptionnel - à peu près au même niveau que la plupart des casques de jeu corrects - mais la reproduction sonore est plus qu'adéquate pour entendre clairement où se trouve chaque chose, y compris les ennemis éloignés dans des jeux comme CS:GO. Le DTS:X Spatial Sound est présent, mais vous ne pouvez que l'activer et le désactiver sans autre réglage. Il rend l'ensemble un peu plus ample et un peu plus immersif, mais il est subtil par rapport à d'autres technologies de son surround.

Enfin, parlons du micro. Le microphone amovible de ce casque offre une meilleure clarté et un son incroyablement bon - bien meilleur, en fait, que les micros des casques plus coûteux. Il est clair et semble rejeter les bruits de fond tels que les frappes sur le clavier, bien qu'il capte les voix provenant de l'autre côté de la pièce. Il est un peu sensible aux plosives, comme les p et les b, mais pas trop, et il fait un excellent travail en minimisant le bruit de respiration.

HyperX Cloud III : prix et disponibilité

Combien cela coûte-t-il ? 119,99 €

119,99 € Quand est-il disponible ? À partir du 26 juin

À partir du 26 juin Où peut-on se le procurer ? Sur le site officiel d'HyperX

Une autre bonne chose qu'HyperX fait pour les fans de ses produits est d'à peine augmenter le prix. Apparemment, il ne suffit pas de donner à l'un de ses produits les plus populaires une révision massive et de l'améliorer sous tous les aspects. HyperX l'a également rendu abordable, ce qui, nous en sommes sûrs, est très apprécié dans le contexte économique actuel.

L'HyperX Cloud III ne coûte que 119,99€, soit 20€ de plus que son prédécesseur.

Rapport qualité/prix : 5 / 5

HyperX Cloud III : caractéristiques techniques

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Swipe to scroll horizontally Interface : 3.5mm, USB-C, USB-A Plateformes : PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, and Mobile Micro : Microphone détachable, de 10 mm Son surround : DTS Headphone:X Spatial Audio Poids 308g (sans micro) / 320g (avec micro)

Devriez-vous acheter l'HyperX Cloud III ?

Swipe to scroll horizontally Rapport qualité/prix Il est encore à peine plus cher que son prédécesseur, ce qui en fait l'un des meilleurs casques de jeu à petit prix du moment. 5 / 5 Design Son design est plus épuré et plus moderne, et il est beaucoup plus confortable. 5 / 5 Performances Une qualité sonore exceptionnelle qui se prête bien aux jeux, une bonne image sonore et un micro incroyable en font une excellente proposition. 4.5 / 5 Note moyenne Le HyperX Cloud III est l'un des meilleurs casques de jeu du marché. 4.8 / 5

Achetez-le si...

Vous ne voulez pas dépenser beaucoup

Bien qu'il s'agisse d'un casque de jeu fantastique, il est étonnamment abordable. C'est une excellente option pour les joueurs soucieux de leur budget.

Vous avez besoin d'un très bon micro

Le micro détachable de cet appareil est fantastique et meilleur que celui de ses concurrents plus onéreux. Si la captation du micro est une priorité, c'est l'appareil qu'il vous faut.

Vous voulez des écouteurs légers

Nous pensons que l'une des caractéristiques les plus sous-estimées de cette ligne est sa légèreté. Ils sont extrêmement confortables à porter pendant des heures.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez un son de qualité audiophile

La qualité du son se prête bien aux jeux, mais les médiums sont quelque peu en retrait, ce qui ne permet pas d'obtenir une expérience audio toujours équilibrée.

Vous voulez une scène sonore beaucoup plus immersive

Il offre une bonne scène sonore, une excellente image sonore, ainsi qu'un bon son spatial. Cependant, il n'est pas aussi immersif que nous l'aurions souhaité.

HyperX Cloud III : à considérer également

SteelSeries Arctis Nova 1X

Le SteelSeries Arctis Nova 1x peut présenter certaines limites, notamment au niveau de la qualité de fabrication, mais il est bon marché et sonne mieux que prévu. Lire notre test complet du SteelSeries Arctis Nova 1X

Corsair HS65 Surround

Vous n'avez pas besoin de vous ruiner pour bénéficier d'un son surround lors de vos sessions de jeu grâce au Corsair HS65 Surround, bien que vous deviez utiliser l'USB pour en profiter. Lire notre test complet du Corsair HS65 Surround

Le casque a été testé pendant une semaine

Nous l'avons utilisé pour jouer, écouter de la musique et regarder des émissions en streaming.

Nous l'avons utilisé avec des jeux tels que Cyberpunk 2077 et Counter-Strike : Global Offensive

Nous avons utilisé l'HyperX Cloud III comme casque principal pour jouer, écouter de la musique, passer des appels vidéo avec des collègues et regarder nos séries préférées pendant environ une semaine. Nous avons joué à des jeux tels que CS : GO, Cyberpunk 2077 et Kena : Bridge of Spirits, en prêtant une attention particulière non seulement à la qualité audio, mais aussi à la performance du micro.

Première révision en mai 2023