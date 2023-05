Test du SteelSeries Arctis Nova 1X : un casque bon marché pour console

Le SteelSeries Arctis Nova 1X est un casque gaming abordable qui offre un meilleur son et un meilleur confort que beaucoup d'autres concurrents à ce niveau de prix, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs de Xbox Series X, de PS5 et de Nintendo Switch disposant d'un budget serré.

En ce qui concerne les casques gaming bon marché pour console, il est difficile de faire mieux que le SteelSeries Arctis Nova 1X. Malgré son nom et le branding Xbox Series X associé, ce modèle est bien multiplateforme et peut également fonctionner sur PS5 et Nintendo Switch, car le microphone passe par la prise jack 3,5 mm.

Il ne fait aucun doute que le SteelSeries Arctis Nova 1X mérite d'être considéré comme l'un des meilleurs casques Xbox Series X, mais il présente également de solides arguments concernant la PS5 et la Nintendo Switch. Il est doté de drivers audio puissants, est léger et dispose d'un microphone au son correct, le tout à un prix très compétitif.

C'est le casque gaming à petit prix à prendre en compte si vous jouez principalement sur console, comparé au SteelSeries Arctis Nova 1 standard qui est destiné aux joueurs PC avec une prise jack 3,5 mm dédiée pour l'utilisation du microphone.

Prix et disponibilité

Vous pouvez le trouver sur Internet sur des sites comme Amazon ou encore le site officiel de Steel Series pour 69,99 €. Il est souvent disponible à un prix un peu moins élevé, les réductions étant assez fréquentes. C'est le moins cher de la gamme Nova et il coûte le même prix que l'Arctis 1 qui date de mi-2019.

Design et fonctionnalités

En ce qui concerne le design du SteelSeries Arctis Nova 1X, rien ne le différencie du modèle Nova 1 standard. Il est de couleur noire et présente une marque verte sur la sangle du casque. Il n'y a pas de répartiteur audio, tout passe par la prise casque de votre manette sans fil Xbox ou de votre manette sans fil DualSense.

Cela signifie que vous bénéficiez des mêmes haut-parleurs en néodyme de 40 mm que ceux que l'on trouve dans certains des meilleurs casques gaming fabriqués par SteelSeries, ainsi que du microphone rétractable que l'on trouve dans tous les modèles Nova. Avec sa couleur noire, ce casque est esthétique et comprend des oreillettes douces ainsi qu'une sangle facilement ajustable. Il pèse 236 g et peut être porté pendant des heures sans devenir inconfortable.

Performances

Le SteelSeries Arctis Nova 1X fonctionne incroyablement bien lorsqu'il est branché sur une console. Pour une transparence totale, nous avons principalement utilisé ce casque de jeu avec notre PS5 et notre Nintendo Switch, ainsi qu'avec notre ordinateur portable gaming. Nous avons trouvé que l'expérience sur les deux systèmes était supérieure à la moyenne pour ce prix.

Il s'est particulièrement distingué avec le jeu Hotline Miami. Nous l'avons lancé sur les deux consoles afin d'évaluer les sensations des drivers de 40 mm sur les deux machines. La bande-son rythmée est incroyablement bien retranscrite, les armes de mêlée et les armes à feu se maniant avec une netteté satisfaisante.

Les jeux qui tirent parti de l'audio 3D de la PS5 sont particulièrement bien restitués par le SteelSeries Arctis Nova 1X, notamment Star Wars Jedi : Fallen Order. Grâce au casque, nous avons pu entendre le sabre laser de Cal Kestis transpercer les corps des ennemis. L'ambiance en arrière-plan a également été captée, et bien qu'elle ne soit pas aussi impressionnante que celle de du SteelSeries Arctis 7P+, l'expérience globale est tout à fait comparable en termes de qualité.

Le microphone du SteelSeries Arctis Nova 1X émet un son excellent lorsqu'il est utilisé avec une manette. Il s'est montré particulièrement bon lorsqu'il a été couplé à la PS5 et a offert une haute clarté qui coupait à travers le bruit d'un gameplay trépidant. Si l'on considère que tout cela passe par une prise jack 3,5 mm, c'est impressionnant, et nous avons apprécié de pouvoir nous installer dans un fauteuil ou de nous allonger dans un lit en sachant que le casque était toujours proche de la manette. Alors que le modèle plus classique du Nova 1 aurait dû être USB, cette variante dédiée aux consoles, capable de fonctionner avec toutes les manettes, se distingue par son excellence.

Quelle que soit la plateforme utilisée avec le SteelSeries Arctis Nova 1X, écouter de la musique s'est révélé agréable. Cela a été particulièrement évident lorsque nous avons écouté le catalogue de Scar Symmetry et son death metal mélodique et technique, ainsi que des morceaux plus doux de rappeurs comme Flavors de Whiterosemoxie et Wish You Well de Yung Fazo, pour n'en nommer que quelques-uns. Ce n'est pas un rival pour certains des meilleurs casques du marché, mais il n'y a pas grand-chose à reprocher à ce produit, étant donné son prix.

Devriez-vous acheter le SteelSeries Arctis Nova 1X ?

Achetez-le si...

Vous voulez un bon casque à un prix abordable

Le SteelSeries Arctis Nova 1X est proposé à un prix inférieur à 70 €, ce qui en fait l'un des modèles de qualité les moins chers pour une marque établie.

Vous jouez sur une console

Que vous soyez un joueur Xbox Series X, PS5 ou Nintendo Switch, toutes les conditions sont réunies avec ce casque filaire bon marché.

Ne l'achetez pas si...

Vous jouez principalement sur PC

Vous serez probablement mieux équipé avec un casque USB dédié aux jeux, tel que le SteelSeries Arctis 3.