L'écran gaming d'Asus bat tous les records avec un rafraîchissement à 540 Hz, complètement inutile

Le CES, l'une des plus grandes manifestations annuelles sur les nouvelles technologies, a été le théâtre de la présentation de nombreux appareils loufoques au fil des ans. Nous avons vu des robots grignoteurs de doigts, des fours capables de diffuser en direct vos préparations culinaires, et même un masque facial RVB.

Mais aujourd'hui, nous attirons votre attention sur un appareil délirant du CES 2023, un appareil dont vous n'avez peut-être pas réalisé le faible intérêt : l'Asus ROG Swift Pro PG248QP, un écran gaming Full HD de 24,1 pouces qui affiche un taux de rafraîchissement maximal de 540 Hz.

À première vue, le nouveau moniteur d'Asus ne semble pas ridicule. Un taux de rafraîchissement élevé est une caractéristique fantastique - si une marque veut que son écran soit classé dans notre liste des meilleurs écrans gaming, c'est l'un des principaux facteurs sur lesquels nous allons juger sa technologie.

En effet, l'augmentation de la fréquence de rafraîchissement de votre configuration de jeu peut vous donner l'avantage, en particulier dans les matchs multijoueurs. Grâce à la fluidité du jeu et à la réduction du décalage d'entrée, vous pouvez suivre plus facilement les actions de vos adversaires et réagir aux informations à l'écran mieux que si vous utilisiez un système moins performant.

Mais vous n'avez pas seulement besoin d'un écran rapide, vous avez également besoin d'une configuration de jeu capable de tirer parti des taux de rafraîchissement élevés de votre écran en exécutant des jeux à un niveau élevé. Et à moins que vous ne souhaitiez que vos graphismes ressemblent à d'affreuses taches de pixels méconnaissables, vous ne bénéficiez certainement pas d'une configuration capable d'atteindre 540 images par seconde (ips) dans vos jeux préférés.

Qui a besoin d'un moniteur aussi puissant ?

Si vous êtes exclusivement un joueur sur console, vous ne devriez même pas regarder dans la direction de ce moniteur, et encore moins envisager de l'acheter. La PS5 et la Xbox série X plafonnent à 120 Hz, ce qui est très loin des 540 Hz maximum proposés par l'Asus ROG Swift Pro PG248QP.

Cet écran est plutôt destiné aux joueurs sur PC, mais pour beaucoup d'entre vous, le dernier écran d'Asus n'est toujours pas un bon choix.

Même le Maingear Turbo ne peut pas suivre le rythme du moniteur d'Asus. (Image credit: Future)

Jetons un coup d'œil au numéro un de notre guide des meilleurs ordinateurs portables gamer, le Asus ROG Zephyrus G15. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 5900HS, d'un GPU Nvidia RTX 3070 et de 16 Go de RAM, soit une configuration supérieure à la moyenne (selon les données des utilisateurs de Steam (s'ouvre dans un nouvel onglet)). Dans nos tests pour Total War : Three Kingdoms et Metro : Exodus - tous deux exécutés en résolution HD et avec des graphismes de faible qualité - l'ordinateur portable n'a pu atteindre que 164 fps et 125 fps respectivement.

En ce qui concerne notre choix du meilleur PC gamer que nous avons testé, le Maingear Turbo, la situation est meilleure mais pas encore suffisante. Le modèle qui nous a été envoyé utilisait un AMD Ryzen 7 5800X3D, une Nvidia RTX 3080 Ti et 32 Go de RAM DDR4 pour atteindre un maximum de 320 fps dans Total War : Warhammer III et 221 fps dans Cyberpunk 2077 (tous deux en HD avec des paramètres graphiques de faible qualité). Seulement 60% de ce que le moniteur Swift Pro PG248QP peut réaliser.

Et si nous insérions une Nvidia RTX 4090 ? Lors de nos tests, nous avons constaté que la meilleure carte graphique de Nvidia (et la plus chère) offrait des taux de rafraîchissement supérieurs d'environ 55 % à ceux d'une RTX 3080Ti. En tenant compte de cela dans les performances du Maingear Turbo, vous auriez un total de 498 fps pour Total War : Warhammer III et 344 fps dans Cyberpunk 2077 - encore en-dessous de l'objectif de 540.

Si vous n'avez pas de RTX 4090, 540 fps est une cible difficile à atteindre. (Image credit: Future)

Avec la bonne expertise (et le bon choix de jeux), vous pouvez probablement pousser cette configuration et d'autres PC aussi puissants au-delà de la limite. Mais la plupart d'entre nous n'ont pas de RTX 4090 - d'ailleurs, beaucoup d'entre nous n'ont même pas de 3090 (ou de 3080 d'ailleurs).

Le dernier moniteur d'Asus est certainement impressionnant, mais si l'on se base sur l'univers PC, c'est un produit absurde dont pratiquement personne n'a l'utilité. Si vous voulez l'acheter quand il sera en vente pour pouvoir dire que vous avez le moniteur gaming le plus rapide du monde, alors c'est votre choix, mais on vous le dit maintenant : c'est probablement du gaspillage.

Ceux d'entre vous qui cherchent un point de départ plus raisonnable peuvent consulter notre guide d'achat du meilleur moniteur gaming et garder un œil sur les moniteurs qui correspondent mieux aux performances que votre PC peut atteindre de manière réaliste.