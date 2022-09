Test SteelSeries Aerox 5

La SteelSeries Aerox 5 en résumé

La SteelSeries Aerox 5 est l'une des dernières souris gaming conçues par le fabricant danois. Et comme on peut s'y attendre de la part de la marque référente sur le segment des périphériques dédiés au jeu vidéo, elle affiche une qualité matérielle et fonctionnelle supérieure.

Cette souris gaming sans fil adopte une conception plus ergonomique qui fonctionne pour une grande variété de tailles de mains, de formes et de styles de poignées. Combinée à un DPI incroyablement élevé et à un polling rate remarquable, elle constitue une véritable aubaine pour de nombreux joueurs professionnels. Malgré une facture qui peut faire tiquer, son rapport qualité-prix est indéniable, surtout pour celles et ceux qui souhaitent gagner en réactivité sur les Battle Royales et FPS les plus intransigeants.

Le poids de la SteelSeries Aerox 5 a été réduit, afin de permettre des mouvements encore plus rapides pendant les sessions à haute intensité. Nous pouvons donc remercier sa coque perforée, sa batterie réduite et un circuit imprimé super fin. De plus, la surface externe se révèle étanche, ce qui signifie que l'intérieur vulnérable est à l'abri de tout incident. Ses boutons sont dotés d'interrupteurs mécaniques IP54, qui peuvent supporter 80 millions de clics.

Vous pouvez choisir entre la technologie sans fil 2,4 GHz et le Bluetooth, si vous souhaitez être libre de vos mouvements. La souris se veut aussi livrée avec un chargeur USB Type-C. En ce qui concerne les performances, elle affiche une vitesse fulgurante de 18 000 DPI et une fréquence d'interrogation de 1000Hz/1 ms sur le sans fil contre 125 Hz/8ms si vous choisissez le mode Bluetooth - ce dernier ne nécessitant aucun dongle pour fonctionner.

L'Aerox 5 offre une autonomie d'environ 80 heures en mode sans fil et 180 heures en mode Bluetooth. Elle se recharge très rapidement et reste utilisable en mode filaire, ce qui signifie que vous pouvez toujours passer d’une option de connectivité à deux autres.

Prix et disponibilité

Prix conseillé : 149,99 €

Disponible dès maintenant

Le prix de la SteelSeries Aerox 5 apparaît assez élevé pour une souris gaming : comptez 149,99 € sur la boutique officielle SteelSeries. Il s’agit de l'une des marques les plus prestigieuses en matière de périphériques pour joueurs PC. Et avec sa fiche technique de pointe, elle vaut chaque centime dépensé actuellement.

Elle est dix euros moins chère que notre meilleure souris gaming du moment, à savoir la Razer Deathadder V3 Pro qui, elle, fonctionne avec dongle mais propose une plus large autonomie. Si vous cherchez plus abordable, optez pour la Roccat Burst Pro Air à moins de 100 €. Celle-ci doit cependant composer avec une adhérence moindre.

Design

Conçue sur mesure pour tout type de prise en main

Légèreté et grande réactivité

Plutôt réservée aux droitiers

La SteelSeries Aerox 5 est dotée d'un design ergonomique, ajusté pour une expérience de jeu optimale. Le corps présente des perforations tandis que la batterie et le circuit imprimé ont également été rationalisés - le tout dans le but de la rendre aussi légère et facile à déplacer que possible.

Les corps et l'avant sont conçus pour une prise en main de type griffe ou paume, mais aussi par le bout des doigts. Ainsi, peu importe votre style de jeu, la souris s’adapte parfaitement à tous les styles de poignées. Hélas, vous manipulez ici une souris conçue initialement pour les droitiers - si vous êtes gaucher, vous risquez de perdre le gain de réaction que l’Aerox 5 est censée vous offrir.

Il y a quelques différences entre l'Aerox 5 et son homologue plus abordable, l'Aerox 3. Cette dernière présente un corps légèrement plus rond et moins de boutons sur le côté. Elle est également plus inclinée, ses boutons droit et gauche dépassent davantage pour mettre à votre disposition une plus grande surface, et elle comporte neuf boutons au total. Ce qui s’avère logique puisque la 5 est conçue pour les jeux MOBA alors que la 3 représente une souris plus généraliste.

Caractéristiques principales

Livrée avec plusieurs accessoires

Eclairage RGB

Logiciel offrant de nombreuses options de personnalisation

La SteelSeries Aerox 5 est livrée avec un dongle USB Type-C sans fil pour des connexions rapides, ainsi qu'avec un adaptateur sans fil qui convertit le câble en un chargeur USB Type-A. Une fois que vous avez branché le dongle, vous pouvez également installer l'application SteelSeries GG qui délivre un certain nombre de fonctionnalités, notamment un suivi du niveau d’autonomie et des paramètres permettant de modifier les performances de la souris.

Vous pouvez en outre compter sur l’activation d’un éclairage RGB, une fonction optionnelle mais agréable pour calmer toute session multijoueur tendue.

L'Aerox 5 utilise le standard Bluetooth 5.0, qui permet une connexion encore plus rapide entre la souris et tout PC portable, sans dongle. Chaque souris est livrée avec un câble de charge USB Type-C, qui garantit non seulement des temps de charge super rapides, mais vous permet aussi d’exploiter la souris en attendant sa recharge complète.

Performances

Rapide et précise

Paramètres de personnalisation avancés

L'application réinitialise les paramètres de la souris

La SteelSeries Aerox 5 est incroyablement performante en cours de partie, quel que soit le type de jeu que vous avez lancé. L'application GG permet un réglage précis de la souris, y compris la fréquence d’interrogation, le DPI, l'accrochage d’angle, l'accélération/décélération, et plus encore.

Elle offre un CPI de 18 000 avec une fréquence d'interrogation de 1 000 Hz/1ms, ce qui permet un contrôle du curseur extrêmement précis. Cerise sur le gâteau : ces paramètres se révèlent entièrement réglables, de sorte que vous pouvez échanger les valeurs en fonction du jeu et de l'espace de bureau disponible.

L’Aerox 5 est également équipée d'un écran 400 IPS et d'un capteur optique 40G, ce qui augmente encore la vitesse et la précision de votre souris gaming. Et vous pouvez le sentir, que vous soyez au milieu d'un champ de tir dans Cyberpunk 2077 ou que vous ayez besoin de calibrer votre tir de sniper dans Call of Duty. Quels que soient vos besoins en matière de précision et de réactivité, la SteelSeries Aerox 5 demeure un excellent choix pour presque tous les types de jeux - car elle a été conçue avant tout pour les joueurs professionnels.

Le seul problème que nous ayons rencontré est probablement la réinitialisation des paramètres de la souris à chaque redémarrage d'un PC ou d'un ordinateur portable. Il s'agit d'un inconvénient mineur, mais il faut tout de même y prêter attention. Puisque vous devrez saisir de nouveau lesdits paramètres dans ce scénario spécifique.

Faut-il acheter la SteelSeries Aerox 5 ?

Achetez-le si...

Vous recherchez une souris légère et réactive

Sa coque perforée permet de réduire le poids de cette souris, tout comme la batterie compacte et le circuit imprimé super fin. Ces caractéristiques, ainsi que la fréquence d’interrogation et le DPI élevés, font de cette souris un accessoire de jeu bien plus rapide et plus réactif.

Vous avez besoin d’une souris sans fil avec Bluetooth

La souris offre l'option sans fil 2.4G ainsi qu'une option Bluetooth qui ne nécessite pas d'adaptateur USB - ce qui vous donne plus d'options lors de vos multiples déplacements.

Vous appréciez qu’on vous offre plusieurs options de personnalisation

Le logiciel SteelSeries GG fourni avec la souris vous permet de personnaliser des paramètres tels que la fréquence d'interrogation, le DPI, l'accrochage d’angle, l'accélération et la décélération, la surveillance du niveau d’autonomie et bien plus encore…

Ne l'achetez pas si...

Il vous faut une souris abordable

Bien que cette souris soit équipée des dernières technologies au service des joueurs les plus exigeants, cela la rend également très chère. Pour ceux qui ont un budget limité, ce n'est pas la souris qu'il vous faut.

Vous vous passez volontiers de tout éclairage RGB

L'éclairage RGB est une caractéristique recherchée pour de nombreux accessoires gaming, comme les claviers, les boîtiers PC et les souris. Cependant, si vous n'êtes pas fan de cet extra, même si l'option reste désactivée, sa présence signifie que des compromis ont été réalisés ailleurs.