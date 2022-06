Test Roccat Burst Pro Air

La Roccat Burst Pro Air n'est pas bon marché, mais elle offre beaucoup pour son prix. En fait, c'est un complément très puissant à toute configuration de jeu. Ses performances sont excellentes, grâce à son capteur rapide et précis et à ses interrupteurs optiques. De plus, sa connectivité sans fil en fait une arme incroyablement réactive. Bien que ses patins en téflon ne soient pas tout à fait à la hauteur sur certaines surfaces, cette souris reste un must-have si vous comptez défier bon nombre de légendes multijoueurs.

Notre test de la Roccat Burst Pro Air vous montrera que cette nouvelle souris gaming fait presque tout dans les règles de l’art. Alors qu'auparavant, les souris sans fil devaient se soumettre à toutes sortes de compromis pour vous libérer de la contrainte d’un câble, la Roccat Burst Pro Air n’est disposée qu'à très peu de sacrifices. De sorte que vous pouvez jouer en toute liberté, et sans (presque) aucune limite. Son actionnement quasi instantané et sa large plage DPI vont faire rêver plus d’un joueur parmi les plus compétiteurs.

L'éclairage RGB de cette souris gaming, bien que limité, se révèle littéralement l'une de ses caractéristiques les plus brillantes. Elle concède de même suffisamment d'options de personnalisation pour satisfaire la plupart des joueurs PC, sans oublier de mettre l'accent sur l'ergonomie et le confort.

Comme tous les périphériques, elle n'est pas parfaite. Une ou deux fonctions la laissent traîner derrière quelques rivales premium, et son prix de ce fait apparaît élevé. Cependant, la plupart de ses caractéristiques s’avèrent excellentes, la liste de ses défauts reste plus que courte pour ne pas dire mineure. À bien des égards, la Roccat Burst Pro Air se compare favorablement aux meilleures souris gaming sans fil que vous pouvez acheter.

Prix et disponibilité

Coût élevé par rapport à la concurrence

Très bon rapport qualité/prix, pour autant

Spécifications techniques Connexion : Filaire / sans fil

Ergonomie : Pour droitiers

Boutons : 5

DPI : 19 000

Interrupteurs : TTC optique

Poids : 68 g

La Roccat Burst Pro Air, sortie à la fin du mois d'avril 2022, vous coûtera 99,99 €. Cela peut sembler un prix élevé, mais compte tenu de sa connectivité sans fil, de sa réactivité indéniable et de sa légèreté, nous considérons qu’elle vaut largement ce coût d'entrée.

Oui, il existe plusieurs souris gaming beaucoup moins chères, mais elles emprisonnent l’étendue de vos mouvements ou s’obligent à quelques manquements pour garantir un prix plus accessible. La Logitech G305, par exemple, ne coûte que 59,99 €, mais vous perdez la possibilité de recharger la souris, qui dépend entièrement de piles jetables… et vous êtes limité à une valeur de 19 000 DPI. Elle n'est pas non plus dotée d’un éclairage RGB, toujours appréciable.

Il ne faut pas non plus oublier qu'il existe plusieurs options populaires qui coûtent un peu plus cher que la Roccat Burst Pro Air. La Razer Basilisk Ultimate est proposée à 130 € aujourd’hui. Un investissement plus poussé qui vous permettra de bénéficier d'une personnalisation avancée grâce à ses 14 zones RVB programmables et ses 11 boutons remappables, contre 4 zones RVB et 5 boutons pour la Burst Pro Air. Autrement, le reste des spécifications, comme les 20 000 DPI et les 100 heures d'autonomie de la Razer, se veut très similaire entre les deux modèles.

(Image credit: Future)

Design et caractéristiques principales

Taille moyenne, poids léger

Design ergonomique et symétrique pour une prise en main simplifiée

Avec ses 120 x 58 x 38 mm, la Roccat Burst Pro Air ne représente pas la plus petite souris du marché, mais elle est aussi loin d'être la plus grande. Bien qu'il ait fallu un peu de temps pour s'habituer à sa taille en raison de la petite taille des paumes de votre testeur, les personnes pouvant compter sur des plus grandes mains la trouveront juste à la bonne taille.

Avec ses 81 grammes, elle se révèle également très facile à déplacer sur un tapis de souris avec un minimum d'effort. Elle n'est pas parfaitement équilibrée, car le corps de la souris apparaît plus lourd que l'avant, ce qui s’avère volontaire. Le corps plus large s'adapte parfaitement à notre paume. Ajoutez à cela ses côtés légèrement effilés et une forme symétrique qui conviendra aux gauchers comme aux droitiers, et vous obtenez une souris aussi confortable que légère.

(Image credit: Future)

Vous la trouverez attrayante. Bien que les options de couleur soient limitées au blanc ou au noir, elle est livrée avec quatre zones RVB personnalisables qui s'illuminent à travers un motif en nid d'abeille pour un affichage vif et lumineux. Contrairement à la plupart des autres souris de ce type, la couche extérieure du périphérique est une coque bionique résistante à l'eau et à la poussière qui protège contre tout verre d’eau renversé ou chute de miettes.

Sous la souris, on trouve un bouton permettant de basculer entre les connectivités Bluetooth, Off et Sans fil, un bouton d'appairage et un compartiment pour ranger le dongle USB en toute sécurité. Ainsi que des patins en téflon traités thermiquement. Le port de chargement se situe à l'avant de la souris, auquel vous pouvez connecter un câble USB-C tressé en paracorde - un choix si flexible que nous n'avons aucun problème à utiliser la souris lorsqu'elle était branchée.

(Image credit: Future)

En parlant de personnalisation, sa disposition typique à six boutons vous permet de la remapper via l'application Swarm. Outre les boutons gauche et droit et la molette de défilement, il y a un seul bouton DPI situé derrière la molette de défilement et deux boutons sur le côté gauche. Pour l’atteindre plus facilement avec votre pouce.

(Image credit: Future)

Performances

Des performances exigeantes pour tout type de jeu

De nombreuses possibilités de personnalisation

Quelle que soit l'intensité de l'action, la Roccat Burst Pro Air peut la gérer. Le capteur Owl-Eye de Roccat offre jusqu'à 19 000 DPI et une vitesse de suivi de 400 IPS, tandis que ses interrupteurs optiques Titan octroient jusqu'à 100 millions de clics et s’activent à la vitesse de la lumière. Même sa connectivité sans fil 2,4 GHz et Bluetooth 5.2 garantit une latence incroyablement courte. En bref, les mouvements et les pressions demeurent précis et presque immédiats.

La Roccat Burst Pro Air est bien plus qu'une souris rapide. Elle est aussi très agréable à utiliser. Les interrupteurs optiques présentent autant de rebond que vous le souhaitez, et délivrent une sensation mécanique satisfaisante lorsque vous appuyez dessus. De plus, la souris glisse sans effort sur des surfaces lisses comme un tapis de souris - même si, il faut bien l'admettre, ces pieds en téflon ne se montrent pas aussi efficaces que prévu sur d'autres surfaces.

(Image credit: Future)

L'autonomie n'est pas non plus à la hauteur des attentes. Alors que Roccat promet jusqu'à 100 heures, nous avons constaté qu'elle ne tenait que trois jours avant de devoir être rechargée. Heureusement, 10 minutes de charge rapide USB-C permettent de récupérer cinq heures de jeu.

Grâce à l'application Swarm, de nombreuses possibilités de personnalisation sont par ailleurs à votre disposition. Les boutons sont tous programmables, les cinq réglages différents du commutateur DPI peuvent être ajustés à votre convenance, et les quatre zones RVB ne sont pas en reste.

(Image credit: Future)

En outre, vous pouvez régler le niveau de rebond lors de l'appui sur les boutons - une option agréable que vous ne trouverez pas sur la plupart des souris. Si vous avez besoin de paramètres spécifiques pour différents jeux, il y a également un stockage embarqué permettant d’enregistrer jusqu'à cinq profils d'utilisateur.

À moins que vous n'ayez besoin de plus de boutons programmables ou d'un plus grand nombre de zones RGB pour une brillance plus fine, il n'y a pas grand-chose à demander de plus à une souris gaming. La Roccat Burst Pro Air constitue ainsi une souris exceptionnelle, à condition que vous soyez prêt à y mettre le prix.

Faut-il acheter la Roccat Burst Pro Air ?

(Image credit: Future)

Achetez-la si…

Les performances passent avant tout

Avec ses 19 000 DPI et son suivi de 400 IPS, ainsi que ses pressions quasi immédiates, sans oublier sa connectivité sans fil à latence incroyablement faible, la Roccat Burst Pro Air offre toutes les performances que vous pouvez attendre d'une souris gaming de haute qualité.

Vous usez et abusez de l’éclairage RGB

La Roccat Burst Pro Air n'a peut-être pas autant de zones RVB que d'autres souris gaming, mais ce qu'elle présente est brillant et vif, illuminant presque tout le périphérique. Pour les fans des produits Roccat, elle peut être synchronisée avec d'autres appareils compatibles AIMO.

Ne l'achetez pas si…

Vous avez un budget limité

Bien qu'elle ne soit pas la souris la plus chère du marché, la Burst Pro Air n'est certainement pas une option économique. Si vous n'avez pas besoin d'une souris gaming sans fil rapide, vous pouvez vous épargner un coût conséquent. Vous devrez simplement faire des compromis sur la connectivité, les caractéristiques ou les performances.