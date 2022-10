Vos sessions gaming deviennent plus immersives grâce à ce moniteur UltraWide 29'' - actuellement à moins de 200€

Le LG UltraGear 29WL50S-B propose un grand écran pour vous immerger pleinement dans vos jeux vidéo. Le format 21:9 de ce moniteur pour PC vous permet d’obtenir une nouvelle vision du jeu vidéo qu’un format 16 :9 classique. Il conviendra parfaitement pour avoir une meilleure visibilité sur les côtés, lors des jeux de course ou de FPS.

L’écran est doté d’une dalle IPS qui permet d’obtenir la plus large gamme de couleurs par rapport aux autres dalles TN et VA. L’écran est compatible avec HDR10, afin d’obtenir une meilleure répartition de la luminosité sur l’image. Les scènes lumineuses seront plus lumineuses, et les zones sombres seront plus détaillés.

Avis aux amateurs de FPS, cet écran possède une fréquence de rafraichissement allant jusqu’à 144 Hz, qui permet d’obtenir un confort visuel grâce à une haute fluidité. Le temps de latence de seulement 1 ms est idéal pour les joueurs compétitifs pour être le premier à déclencher l’action qui fera gagner votre équipe, ou vous seul. Un temps de rémanence réduit participe aussi à la réduction du flou de mouvement indésirable, pour une image toujours aussi nette.

Le LG UltraGear intègre la double compatibilité AMD FreeSync et Nvidia G-Sync. Ces deux technologies sont sensiblement identiques et synchronisent le taux de rafraichissement de l’écran avec celui envoyé par la carte graphique. Le FreeSync est destiné aux cartes graphiques AMD, et le G-Sync aux Nvidia.