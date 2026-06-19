Ces 5 montres de golf Garmin peuvent vraiment faire passer votre jeu au niveau supérieur

L’US Open s’apprête à débuter et, si toute cette effervescence a ravivé l’envie de golf, il est peut-être temps d’investir dans quelques technologies pour améliorer son jeu. De nombreux modèles de montres de golf ont été testés, et la marque qui se démarque clairement dans ce domaine est Garmin. Ci-dessous, une sélection des meilleures montres de golf Garmin à parcourir. Chacune a été testée en profondeur et aucune n’a obtenu moins de quatre étoiles sur cinq. Il suffit de cliquer sur « Voir les détails » pour accéder à un résumé de l’avis, ainsi qu’à un lien vers le test complet.

Parmi elles figure le modèle préféré, la Garmin Approach S70, que le spécialiste golf de TechRadar, Rob Dwiar, qualifie de « fantastique », estimant qu’elle devrait « figurer en tête de liste pour quiconque recherche le meilleur rapport qualité-prix ». Justement, côté budget, un modèle plus accessible s’est glissé dans la sélection Garmin. La Shot Scope V5 mérite clairement l’attention pour celles et ceux qui recherchent une montre de golf abordable, efficace sur les fonctions essentielles.

Dans la gamme plus large de Garmin, ces montres constituent les modèles spécialisés golf. Certaines se montrent plus performantes que d’autres en dehors du parcours. Le modèle très haut de gamme MARQ Golfer (Gen 2) s’impose comme le plus complet au quotidien. Pour un usage plus polyvalent, le guide des meilleures montres connectées propose d’autres options à considérer. Le moment est d’ailleurs bien choisi pour acheter. L’Amazon Prime Day approche, avec de nombreuses promotions attendues, ainsi que des offres concurrentes chez d’autres enseignes. Il y a de fortes chances de voir apparaître des réductions intéressantes sur les montres Garmin.

De superbes montres Garmin pour le golf (et un petit bonus)