ChatGPT facilite enfin le choix du bon modèle, avec une logique qui rappelle clairement Gemini

Le sélecteur de modèles de ChatGPT a été déplacé directement dans la zone de saisie du prompt

Instant est plus rapide, tandis que Thinking est mieux adapté aux tâches complexes

Pro offre aux abonnés l’option la plus puissante de ChatGPT pour les workflows exigeants

OpenAI vient de mettre à jour discrètement l’interface de ChatGPT pour tous les utilisateurs des formules Plus, Pro et Business, avec un changement subtil qui facilite nettement le choix de la version du modèle à utiliser : Instant, pour des résultats rapides, ou Thinking, pour une réponse plus approfondie. Mais ces options ne sont pas les seules disponibles, et un réglage caché existe, comme expliqué plus loin.

Auparavant, ces choix étaient dissimulés dans un menu « ChatGPT » peu visible en haut de l’écran, que peu d’utilisateurs connaissaient réellement. Désormais, ils apparaissent directement à l’endroit où le prompt est rédigé, ce qui laisse supposer qu’ils seront bien plus utilisés.

Le nouveau menu propose trois options : Instant, Thinking et Configure. Un détail important mérite d’être souligné : l’option Instant utilise en réalité GPT-5.3, et non la dernière version GPT-5.5. Pour utiliser cette dernière, il faut sélectionner Thinking.

En choisissant Configure, il est possible de préciser exactement quelle version du modèle utiliser, parmi des versions antérieures de GPT, notamment 5.4, 5.2 et o3.

Quand utiliser Thinking et Instant

ChatGPT-5.5 Thinking est plus adapté aux tâches complexes. Il suit mieux ce qui a déjà été fait au cours de l’échange. Sa manière de présenter les résultats diffère également. Il peut parfois afficher une courte introduction avant de commencer son raisonnement. Il est même possible d’ajouter des instructions pendant qu’il « réfléchit à voix haute » afin d’ajuster la direction finale. Le résultat est généralement plus épuré, avec une mise en forme plus claire et moins de titres superflus, même si le temps de réponse est plus long.

À l’inverse, ChatGPT-5.3 Instant excelle dans la rapidité. Cet aspect peut s’avérer déterminant : au-delà de quelques secondes d’attente, l’attention peut facilement se disperser, et l’objectif initial être oublié.

Ainsi, pour une question complexe telle que « Compte tenu de l’état actuel du marché, combien de temps les prix de la RAM resteront-ils élevés ? », l’option Thinking serait plus appropriée. Pour une question simple comme « Quelle est la vitesse moyenne d’un avion long-courrier ? », Instant conviendrait parfaitement.

Dans le menu Configure, une option permet également de laisser ChatGPT sélectionner automatiquement la version du modèle en fonction de la complexité de la question.

La sélection automatique est activée par défaut, mais un élément éthique entre aussi en jeu. L’option Instant consomme moins de puissance de calcul dans les centres de données d’IA, et donc moins d’eau utilisée pour le refroidissement. Cela s’apparente à l’utilisation du mode Éco d’un lave-vaisselle. Même si l’idéal serait sans doute de ne pas l’utiliser du tout, le mode Éco limite au moins la consommation de ressources naturelles.

Le réglage caché qui influence le temps de réflexion

Le sélecteur de version du modèle peut sembler simple, mais un paramètre caché mérite attention.

En plaçant le curseur sur Thinking dans le menu, puis en survolant l’option, un choix apparaît entre Standard et Extended. Cette sélection détermine le temps que ChatGPT consacrera à l’analyse du prompt.

Pour exploiter au maximum la puissance de traitement de ChatGPT, il convient de choisir Extended :

Le menu « thinking time » masqué dans l'interface de ChatGPT. (Image credit: OpenAI)

La dernière option du menu Configure est Pro. Il s’agit de la version GPT-5.5 la plus performante actuellement proposée par ChatGPT. Elle est destinée aux tâches les plus exigeantes et aux workflows de longue durée, et reste réservée aux abonnés Pro.

Comme Gemini

Pour les utilisateurs des formules Free ou Go, rien ne change dans l’interface web : l’ancien menu « ChatGPT » demeure visible en haut de l’écran. L’interface de l’application reste également inchangée. Il n’est pas encore établi si cette modification sera déployée ultérieurement sur ces formules et plateformes.

Il est intéressant de noter que cette nouvelle présentation adopte un fonctionnement similaire à celui de Gemini. OpenAI modifie ainsi une partie de son interface pour se rapprocher de ce modèle.

Désormais, le sélecteur de modèle apparaît à un emplacement central dans ChatGPT, au lieu d’être dissimulé dans un menu peu visible. Son utilisation devrait donc s’intensifier, ce qui pourrait conduire à des réponses plus adaptées pour tous.