Samsung Galaxy S25 : les images de l’affiche et du S25 Plus dévoilées par erreur

Une affiche divulguée annonçant le lancement du Samsung Galaxy S25 mentionne la date du 22 janvier

Nous avons également vu un trio de fuites de photos censées montrer le Samsung Galaxy S25 Plus

Et les noms marketing officiels de chaque couleur du Samsung Galaxy S25 ont fuité

Nous étions déjà presque certains que le Samsung Galaxy S25, tant attendu, serait annoncé le 22 janvier. Désormais, cette date semble quasiment confirmée grâce à une affiche d’événement qui a fuité.

Partagée par le célèbre leaker Evan Blass, l’affiche indique que le Galaxy Unpacked se tiendra à cette date, avec une forme en « X » composée visiblement des coins de quatre téléphones.

Evan Blass est reconnu comme l’un des meilleurs dans le domaine des fuites liées aux smartphones. L’aspect authentique de l’affiche, combiné au fait que la date du 22 janvier ait été mentionnée à plusieurs reprises, laisse peu de doutes sur le fait qu’il s’agisse bien de la date de sortie du Samsung Galaxy S25. L’image sur l’affiche mérite cependant une analyse.

(Image credit: Evan Blass)

Certains ont supposé que le "X" pourrait faire référence à Bixby – l’assistant numérique de Samsung, qui, selon plusieurs rapports, bénéficierait d’une refonte majeure avec l’arrivée du Samsung Galaxy S25.

Cela semble tout à fait plausible, mais la présence apparente de quatre téléphones sur l’image pourrait indiquer l’annonce de quatre modèles. Les attentes se tournent naturellement vers le Samsung Galaxy S25, le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra, mais le mystère reste entier concernant le quatrième modèle.

Si un quatrième modèle est effectivement prévu, les candidats les plus probables seraient soit le Samsung Galaxy S25 Slim, dont les rumeurs se multiplient, mais qui ne devrait pas arriver avant avril, soit le Samsung Galaxy S25 FE, sur lequel peu d’informations circulent et qui n’est pas attendu avant janvier.

Aucun de ces deux modèles ne semble vraiment probable pour l’instant, mais difficile d’imaginer ce que cela pourrait être autrement. Peut-être Samsung se contentera-t-il de donner un aperçu de l’un de ces modèles, ou peut-être que cette interprétation de l’image va simplement trop loin.

Quoi qu’il en soit, cette fuite sur le Galaxy S25 n’est pas la seule du jour, puisqu’une série de photos censées montrer le Samsung Galaxy S25 Plus a également émergé. Ces images, partagées par le leaker @Jukanlosreve, dévoilent le téléphone sous plusieurs angles : de face, de dos, et sur l’un de ses côtés.

(Image credit: @Jukanlosreve)

Visuellement, peu de différences sautent aux yeux par rapport au Samsung Galaxy S24 Plus. Les anneaux entourant les objectifs de l’appareil photo adoptent une teinte plus sombre ici, mais à part cela, le design reste très similaire : trois objectifs à l’arrière, un écran plat et des coins arrondis.

Quant à ce détail sur la tranche, qui pourrait évoquer un bouton de contrôle de caméra façon Apple, il s’agit en réalité d’une antenne mmWave, permettant de capter les signaux 5G.

Eclairage sur les couleurs

Une dernière fuite concernant le Samsung Galaxy S25 revient sur les couleurs officielles probables de chaque modèle, selon Evan Blass.

D’après ses informations, les Samsung Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus seraient proposés dans les coloris suivants : Bleu Noir, Rouge Corail, Bleu Glacé, Menthe, Marine, Or Rose et Argent Ombre. De son côté, le Samsung Galaxy S25 Ultra serait disponible en Noir Titane, Gris Titane, Vert Jade Titane, Noir de Jais Titane, Or Rose Titane, Bleu Argenté Titane et Blanc Argenté Titane.

La plupart de ces teintes avaient déjà été mentionnées auparavant, à une exception près : le Bleu Noir, une nouveauté. À noter également l’absence de la teinte Bleu/Or, pourtant évoquée dans des rumeurs précédentes.

Au vu des antécédents d’Evan Blass, ces informations semblent crédibles. Cependant, les confirmations officielles sur les coloris de ces téléphones sont attendues pour le 22 janvier.