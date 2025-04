Fortnite célèbre Star Wars avec une saga en cinq parties dès le 2 mai

De nouvelles mises à jour de Fortnite : Galactic Battle seront proposées chaque semaine jusqu’en juin, avec des contenus inspirés de l’univers Star Wars

Les joueurs pourront débloquer de nouveaux skins comme Dark Jar Jar

Star Wars fait son grand retour dans Fortnite le mois prochain avec une nouvelle collaboration, enrichie de mises à jour sur cinq semaines.

Annoncé lors de la Star Wars Celebration, Fortnite : Galactic Battle débutera le 2 mai. Il s’agira d’une saga en cinq parties durant laquelle les joueurs pourront découvrir chaque semaine un gameplay inédit inspiré de l’univers Star Wars, jusqu’à un événement narratif en direct dans le jeu début juin.

Cet événement proposera un tout nouveau Passe de combat thématique, reprenant des personnages emblématiques de la saga. Plusieurs skins seront à débloquer, notamment l’Empereur Palpatine, Wookie Câlin Chef d’Équipe, Dark Jar Jar, et d’autres encore.

D’après la bande-annonce dévoilée, Luke Skywalker et Mace Windu devraient également faire leur apparition. Il sera possible de piloter ou copiloter des X-Wings et des chasseurs TIE, et d’explorer des zones de la carte réaménagées pour l’occasion.

La première partie de Galactic Battle, intitulée Imperial Takeover, commencera le 2 mai. Elle sera suivie de quatre autres mises à jour hebdomadaires. Voici le calendrier prévu :

Fortnite Galactic Battle Teaser Trailer - YouTube Watch On

Prise de contrôle impériale – 2 mai 2025

L’Appel de la Force – 8 mai 2025

L’Essor des Mandaloriens – 22 mai 2025

Bombardement du Star Destroyer – 29 mai 2025

Sabotage de l’Étoile de la Mort – 7 juin 2025

L’actuel Chapitre 6 de Fortnite, intitulé Fortnite : Lawless, se terminera le 2 mai avec le lancement de Fortnite : Galactic Battle. Il reste donc un peu de temps pour terminer les défis en cours et compléter le Passe de combat de la saison.

