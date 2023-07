Sony pourrait dévoiler la PS5 Slim le mois prochain

Plus tôt cette année, Sony déposait un brevet pour un lecteur Blu-ray amovible , laissant présager la sortie prochaine de la PS5 Pro et de sa petite sœur, la PS5 Slim . Depuis, c'est désormais un fait établi : la PS5 Slim devrait voir le jour cette année . Ainsi, la sortie de la version légère et compacte de la PS5 semble imminente. Et, alors qu'on l'attendait pour la fin de l'année, la PS5 Slim pourrait être lancée en août prochain.

Les premières rumeurs concernant la PS5 Slim provenaient de documents judiciaires dans l'affaire opposant Microsoft à la FTC, dans le cadre du rachat d'Activision-Blizzard. Les documents en question indiquaient que Microsoft pensait que Sony sortirait cette année un modèle PS5 Slim à un prix réduit de 399 $.

La PS5 Slim verra-t-elle le jour à temps pour la sortie de Spider-Man 2 ?

Et, si Sony n'a toujours pas fait d'annonce officielle concernant la future PS5 Slim, de nombreuses rumeurs indiquent une sortie imminente de la console. C'est notamment le cas du cofondateur de XboxEra, Shpeshal Nick. Celui-ci affirme avoir entendu parler d'un PlayStation Showcase en août, au cours duquel la révélation de la PS5 Slim de Sony pourrait avoir lieu.

Shpeshal Nick vient ainsi de tweeter : "J'ai entendu dire il y a quelque temps qu'il y aurait très probablement un salon PlayStation en août et que le plan était de révéler la Slim à cette occasion. Peut-être qu'ils vont le faire plus tôt pour lutter contre les nouvelles concernant la Xbox/ABK ?"

Sony pourrait ainsi profiter de la sortie de Spider-Man 2 qui est prévue pour octobre. Playstation devrait ainsi permettre aux joueurs hésitants de se tourner vers cette version abordable de la PS5 afin de jouer au prochain opus mettant en scène le célèbre homme-araignée.

De plus, au regard des habitudes de l'entreprise, cette date de sortie semble logique. En effet, la PS3 Slim et la PS4 Slim sont toutes deux sorties environ trois ans après la fin de vie de leur console respective, et le mois de novembre marquera le troisième anniversaire de la PS5.