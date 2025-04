Google Photos ajoute l’Ultra HDR en post-traitement pour des clichés spectaculaires

Pour celles et ceux qui regrettent de ne pas avoir utilisé de mode HDR lors de leurs prises de vue, une bonne nouvelle vient de tomber. Google vient d’ajouter la possibilité d’améliorer les images avec l’effet Ultra HDR dans Google Photos. Mieux encore : cette amélioration peut s’appliquer à des photos classiques, déjà prises et enregistrées.

Comme l’a repéré Android Authority, la fonctionnalité a commencé à être déployée auprès de plusieurs utilisateurs de Google Photos ces derniers jours. Elle n’est pas encore accessible à tout le monde, et il n’est pas encore clair si elle est réservée aux smartphones Android les plus performants ou si elle sera élargie prochainement.

Le mode Ultra HDR de Google Photos permet de capturer des images avec une gamme de couleurs plus étendue que les photos standards. Cela peut rendre les clichés plus vibrants, à condition toutefois d’utiliser un appareil doté d’un écran compatible HDR pour en profiter pleinement.

