e-Sport : par quelle compétition commencer et où suivre les différentes ligues ?

L’e-Sport est un phénomène mondial. Il ne remplit peut-être pas les stades et les chaînes TV ne se disputent pas (encore) les droits de retransmission de chaque match, mais la toute jeune discipline n’a pas besoin de ces moyens traditionnels d’exposition. L’e-Sport prospère grâce à la croissance du streaming vidéo sur Internet, et c’est dans ce domaine qu’il est roi.

Néanmoins, il s’avère difficile d’initier un ami ou soi-même à l’e-Sport. Où regarder les compétitions en cours ? Par lesquelles commencer ? Quel calendrier adopte le niveau pro ? Quels sites suivre pour être informé(e) de toute l’actualité liée à l’industrie ?

Nous sommes là pour vous aider à trouver vos marques dans ce nouveau sport populaire. Il y a beaucoup de connaissances à ingurgiter, mais une fois que vous les maîtriserez, vous pourrez suivre un spectacle férocement compétitif et divertissant, autant que n’importe quel sport traditionnel.

Quels sont les meilleurs jeux en ligne du moment ?

Crédit photo : Valve

Trouvez le(s) jeu(x) fait(s) pour vous

Les MOBA (arènes de bataille en ligne multijoueur) comme League of Legends et DOTA 2 sont si plébiscités qu’ils sont pratiquement synonymes du terme « e-sport ». Toutefois, ils sont très complexes à suivre. Ce sont en réalité, deux des jeux les plus difficiles à maîtriser si vous n’êtes pas familier avec leurs mécanismes.

Vous n’êtes pas obligé(e) de commencer par suivre les ligues associées aux MOBA pour devenir un pro de l’e-Sport. A vrai dire, il existe autant de compétitions que de jeux multijoueurs. Optez pour ceux qui vous attirent et dont vous comprenez le gameplay.

Êtes-vous plus à l’aise avec le tour par tour des jeux de stratégie ou avec l’immersion à la première personne d’un FPS ? Êtes-vous mordu(e) des combos ultra-rapides et des boules de feu de Street Fighter ou des acrobaties de Tekken ?

L'e-sport, un sport d'argent ? (crédit photo : esportsearnings.com)

Un bon endroit pour évaluer ce qui est à la mode dans l’e-sport est la liste des 100 meilleurs joueurs actuels. A côté de ces grosses pointures, vous trouverez les hits qui les ont fait connaître. Parfois, il s’agit de vieux classiques tels que Quake III Arena Age of Empires II !

Tous ces jeux disposent de grandes compétitions, ce qui signifie qu’ils seront relativement faciles à suivre sur Twitch et YouTube. Pour ce faire, il suffit de taper [nom du jeu] tournoi / finales / e-sport dans le moteur de recherche des deux plateformes.

Les commentateurs de compétitions e-sport sont les meilleurs instructeurs (crédit photo : TechRadar)

Apprenez le jargon e-Sport

Vous commencez à suivre les tournois ? Bien, il convient maintenant de commencer à comprendre les commentaires TRES techniques de chaque match. Un bon commentateur remplit les temps d’arrêt de chaque duel avec une analyse tactique et d’autres informations qui vous aideront à comprendre l’e-Sport à un niveau plus profond. Comment développer une stratégie gagnante dans DOTA 2 ? Où collecter des armures clés dans un match de Quake Live ? Dans quelle mesure devriez-vous être impressionné par cet astucieux dribble aérien dans Rocket League World Championship ?

Quel que soit l’e-sport que vous choisissez, n’arrêtez pas de regarder une vidéo après 10 minutes parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Apprenez à écouter et décidez ensuite si ce nouveau lexique vous parle… ou pas.

Avec le temps, vous allez développer des automatismes, choisir vos stratégies préférées, supporter certaines équipes et personnalités…

Immergez dans la culture étendue de l'e-sport (crédit photo : TechRadar)

Repérez les joueurs à suivre

Comme pour tout autre sport, votre engagement se développe avec des équipes et des joueur·se·s à soutenir. Chacune de ses personnalités dispose d’une chaîne YouTube ou Twitch auxquelles s’abonner.

Cloud9, par exemple est l’une des plus grandes équipes de sport électronique cross-game et elle possède une excellente chaîne YouTube remplie d’interviews, de vidéos « Ask Me Anything » (Demandez-moi n’importe quoi) et de coulisses. Il en va de même pour Team Liquid, Evil Geniuses et une myriade d’autres équipes e-Sport.

Même si vous ne soutenez pas une équipe particulière, ces chaînes donnent un aperçu plus personnel du monde de l’e-sport que vous avez rarement l’occasion de voir pendant les matchs. Toutes ces équipes alimentent également des chaînes Twitch, où vous pouvez les découvrir de manière plus décontractée et communiquer avec leurs membres par le biais de commentaires en continu.

Mis à part les équipes susmentionnées, certains des joueurs professionnels les plus célèbres ont des comptes très divertissants à suivre sur Twitch. Comme Shroud de l’équipe CS : GO et Dyrus, ancien joueur pro de League of Legends célèbre pour ses accès de colère. Vous pouvez également suivre les chaînes Twitch officielles des principaux diffuseurs de compétitions e-Sport, à l’instar d’ESL ou EsportsArena.

ESL TV, une source indispensable ! (crédit photo : TechRadar)

Restez informé sur l’actualité e-Sport

Le monde de l’e-sport regorge de transferts de joueurs, de parrainage, de rivalités entre équipes et de combats intra-ligues. Les stars de l’e-sport sont susceptibles d’apparaître dans les tabloïds, faisant la fête jusqu’aux petites heures du matin avec des célébrités, c’est une grande industrie à croissance rapide avec une activité constante (et une bonne part de controverse).

En France, certains médias traditionnels ont commencé à s’intéresser à cette manne sportive, comme L’Equipe. Ou encore l’émission Esport Zone, diffusée sur la chaîne Mangas. Des sites plus spécialisés se sont également développés à l’image de Esport Actu ou Millenium. Vous pouvez y suivre toute l’information et le calendrier des compétitions e-sportives quotidiennement.