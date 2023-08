Test de l'Alienware x16 : un PC portable pour jouer avec style

Chaque élément de l'Alienware x16 est de premier ordre : l'écran 2560x1600 pixels, clair, très lumineux et coloré, le système audio époustouflant, l'éclairage RGB, plus particulièrement le magnifique pavé tactile RGB, et bien sûr, le cœur de la machine, la Nvidia RTX 4080 et l'i9-13900HK. Mais ce PC portable est très cher, surtout si l'on considère que certains de ses concurrents utilisent l'i9 HX, plus puissant, pour leurs processeurs. Malgré tout, si vous avez les moyens, vous trouverez dans le x16 un ordinateur portable fantastique et très coloré que vous pourrez utiliser pendant des années.

Alienware x16 : test en deux minutes

Quand on pense à un ordinateur portable de jeu haut de gamme, on pense à Alienware. Vous pouvez aussi du coup penser à un nouveau prêt hypothécaire, car les ordinateurs portables Alienware sont chers ! Mais ils ont toujours fait partie des meilleurs ordinateurs portables pour le jeu. Est-ce encore le cas ? Dell a aujourd'hui des concurrents dont les offres pourraient le surpasser en termes de prix et de spécifications.

Selon nous, personne, à l'exception de Razer, ne peut rivaliser avec Alienware en matière d'esthétique. L'Alienware x16, comme prévu, est fantastique, fin et élégant avec son châssis mince en alliage d'aluminium et de magnésium, noir et argenté, et ses accents RGB. Le pavé tactile multi-touch AlienFX (c'est ainsi qu'Alienware appelle son éclairage) en particulier est stupéfiant ; c'est la cerise aux couleurs de l'arc-en-ciel (selon votre personnalisation) qui couronne le gâteau Alienware de 16 pouces.

Pour un ordinateur portable de jeu, le x16 est confortable à utiliser, car il est raisonnablement léger - pour un ordinateur portable de jeu. Il ne vous fera pas mal aux genoux, mais il les réchauffera. Le x16 est doté d'un système de refroidissement très performant, mais il n'est pas si froid que cela. Le clavier Alienware X-Series avec son éclairage AlienFX par touche est agréable à utiliser ; les touches sont bien séparées et pas trop rigides. Il est possible d'obtenir une configuration avec des commutateurs mécaniques Cherry.

En ce qui concerne les performances de jeu, le x16 est superbe. Il contient un CPU optimisé pour les mobiles, le i9-13900HK, contrairement au HX de certains de ses concurrents. Mais le x16, avec son GPU NVIDIA RTX 4080, est capable d'affronter sans problème les meilleurs jeux haute résolution et haute puissance du moment. Cela signifie qu'il peut également gérer les tâches quotidiennes et surfer sur le web avec un million d'onglets sans aucun problème. Il est également doté d'un excellent système audio, surtout pour un ordinateur portable.

Le seul problème avec cet ordinateur portable, c'est que vous avez dû hypothéquer votre maison pour l'acquérir. Mais vous manque-t-elle vraiment ? Pas quand on regarde ces yeux rouges-bleus-verts d'extraterrestre.

Alienware x16 : prix et disponibilité

Combien cela coûte-t-il ? 3041 € dans notre configuration de test

3041 € dans notre configuration de test Quand est-il disponible ? Disponible dès maintenant

Disponible dès maintenant Où peut-on se le procurer ? Disponible sur le site officiel de Dell ou chez d'autres revendeurs

Pour un ordinateur portable haut de gamme, l'Alienware x16 remplit toutes les conditions : performances, matériaux de construction et esthétique. Cependant, dans le plus pur style Alienware, il coûte un peu plus cher que ses concurrents. L'un d'entre eux est le Lenovo Legion Pro 7i, qui est tout aussi haut de gamme et dispose d'un processeur légèrement plus performant, pour beaucoup moins cher, mais il est aussi moins beau. Et si vous étiez prêt à dépenser plus, vous pourriez acheter le Razer Blade 16, qui justifie son prix plus élevé en incluant un CPU plus puissant que le i9-13900HK du x16.

Ensuite, il y a la mémoire vive : elle est intégrée, ce qui signifie qu'elle n'est pas extensible. Notre modèle d'évaluation en contenait 32 Go, une quantité qui devrait suffire pendant un certain temps, mais l'unité de base, qui coûte plus de 2 569 euros, en a 16. Quelle que soit la configuration, l'évolutivité est toujours appréciable et justifierait davantage ce prix.

Prix : 3.5 / 5

Alienware x16 : caractéristiques techniques

L'Alienware x16 est disponible dans de nombreuses configurations. En France, vous pouvez choisir entre deux processeurs, un i7 et un i9, quatre GPU, de la RTX 4060 à la 4090, et des disques SSD à partir de 512 Go.

Swipe to scroll horizontally Voici les caractéristiques de l'Alienware x16 Composants Modèle de base Appareil de test Configuration maximale Prix 2 569 € 3041 € 4341 € CPU Intel Core i7-13700H 13e génération (14 cœurs) Intel Core i9-13900HK 13e génération (14 cœurs) Intel Core i9-13900HK 13e génération (14 cœurs) GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, 8 Go GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4080, 12 Go GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4090, 16 Go GDDR6 RAM 16GB LPDDR5 6000 MHz intégré 32GB LPDDR5, 6000 MHz, intégré 32GB LPDDR5, 6000 MHz, intégré Stockage SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go SSD M.2 PCIe NVMe de 1 To 4 To Raid 0 (2x2 To) M.2 PCIe NVMe SSD Écran 16 pouces QHD+ 2560x1600, 165Hz, non tactile, 100% sRGB, 3ms, Advanced Optimus, CV Plus, NVIDIA G-SYNC 16 pouces QHD+ 2560x1600, 240Hz, non tactile, 100% DCI-P3, 3ms, Advanced Optimus, CV Plus, NVIDIA G-SYNC 16 pouces QHD+ 2560x1600, 240Hz, non tactile, 100% DCI-P3, 3ms, Advanced Optimus, CV Plus, NVIDIA G-SYNC Ports 2 ports USB 3.2 Gen 1 avec PowerShare 1 port USB-C 3.2 Gen 2 avec DisplayPort 1x port Thunderbolt 4 avec Power Delivery et DisplayPort, 1x port HDMI 2.1, 1x mini Displayport 1x port pour adaptateur d'alimentation Emplacement pour carte microSD 2 ports USB 3.2 Gen 1 avec PowerShare 1 port USB-C 3.2 Gen 2 avec DisplayPort 1x port Thunderbolt 4 avec Power Delivery et DisplayPort, 1x port HDMI 2.1, 1x mini Displayport 1x port pour adaptateur d'alimentation, emplacement pour carte MicroSD 2 ports USB 3.2 Gen 1 avec PowerShare 1 port USB-C 3.2 Gen 2 avec DisplayPort 1x port Thunderbolt 4 avec Power Delivery et DisplayPort, 1x port HDMI 2.1, 1x mini Displayport 1x port pour adaptateur d'alimentation Emplacement pour carte microSD Wireless Carte sans fil Intel Killer Wi-Fi 6E Ax1675, 2x2, 802.11ax, Bluetooth Carte sans fil Intel Killer Wi-Fi 6E Ax1675, 2x2, 802, 11ax, Bluetooth Carte sans fil Intel Killer Wi-Fi 6E Ax1675, 2x2, 802.11ax, Bluetooth Appareils photo 1080p Fat 30fps, FHD Caméra RGB+IR Microphones à double réseau 1080p Fat 30fps, FHD Caméra RGB+IR Microphones à double réseau 1080p Fat 30fps, FHD Caméra RGB+IR Microphones à double réseau Poids 2.57kg 2.72kg 2.72kg Dimensions 364.74 x 289.81 x 18.57mm 364.74 x 289.81 x 18.57mm 364.74 x 289.81 x 18.57mm

En plus de choisir vos composants principaux, vous pouvez également choisir entre deux types de claviers, dont un avec des commutateurs mécaniques Cherry. Vous bénéficiez de l'éclairage AlienFX par touche avec l'un ou l'autre de ces claviers.

Alienware x16 : design

De superbes accents RVB

Design fin et élégant

Robuste

L'Alienware x16 a un design fin, lisse et arrondi. Il est robuste et ne fléchit pas du tout, sans doute parce que son châssis est en alliage de magnésium et son capot en aluminium. Le capot, dont Alienware appelle la couleur Lunar Silver, porte le logo Alienware emblématique, qui est éclairé en RGB, et un X subtilement embossé.

Le fond de la base est également argenté ; il présente de jolies ouvertures en nid d'abeille. L'avant, le dessus, l'arrière et les côtés comportent d'autres aérations. Il y a des aérations partout.

Le dos de l'ordinateur portable est recouvert d'un boîtier en plastique gris avec l'éclairage de stade Micro-LED d'Alienware, un accent attrayant et discret. Le repose-poignets et le clavier sont noirs ; le clavier est rétroéclairé par touches RGB. Tous les éclairages peuvent être personnalisés dans le programme Alienware Command Center préinstallé.

De manière inhabituelle, les ports sont tous situés à l'arrière, probablement pour faire de la place à d'autres orifices d'aération. Cela rend le branchement de périphériques comme les casques un peu moins pratique, mais la sélection de ports est satisfaisante et considérable - DisplayPort, Thunderbird, USB - à peu près toutes les bases sont couvertes et même un peu plus.

Il y a une caméra de bonne qualité 1080p FHD RGB+IR Windows Hello au centre du capot intérieur de l'ordinateur portable et un micro à double array. L'adaptateur d'alimentation du x16 est une grande amélioration par rapport aux Alienware précédents : c'est toujours une brique, mais c'est une brique plus fine et plus svelte, beaucoup plus facile à manipuler et à transporter.

L'Alienware x16 est fin et léger - pour un portable de jeu de 16 pouces, ce qui signifie qu'il est encore assez lourd (2,72 kg) pour notre unité de test. L'unité de base est un peu plus légère, mais ce ne sont pas des ordinateurs portables que l'on peut porter confortablement d'une seule main.

Design : 4.5 / 5

Alienware x16 : performances

Excellentes performances

L'autonomie de la batterie pourrait être meilleure

Le CPU n'est pas loin d'être génial

Alienware x16 : Tests de performances pour un ordinateur portable de jeu

Voici les performances de l'Alienware x16 dans notre série de benchmarks : 3DMark : Night Raid : 55 704 ; Fire Strike : 30 450 ; Time Spy : 17 603

GeekBench 6 : 2618 (single-core) ; 14529 (multi-core)

Total War : Warhammer III (1080p, Ultra) : 84,8 fps ; (1080p, Low) : 137,4 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra) : 70,45 fps ; (1080p, Low) : 96,09 fps

Dirt 5 (1080p, Ultra) : 155,5 fps ; (1080p, Low) : 176,2 fps

Copie d'un fichier de 25 Go : 1 913 MBps

Handbrake 1.6 : 5m 24s

CrossMark : Général : 2011 Productivité : 1869 Créativité : 2187 Réactivité : 1949

Durée de vie de la batterie PCMark 10 : 1h 20m

Navigation sur le Web (Battery Informant) : 5h 37m

Le point fort de l'Alienware x16 est sa sortie vidéo. L'écran fait 16 pouces, un nombre de pouces qui semble faire fureur en ce moment. Il offre des couleurs magnifiques et satisfaisantes : claires, nettes et rapides, avec une résolution de 2560x1600 3ms avec NVIDIA G-SYNC et Advanced Optimus.

Jouer à des jeux intensifs à des paramètres ultra est un jeu d'enfant pour le x16. Un CPU de la série HX aurait été parfait au lieu de la série HK, car cela aurait donné 24 cœurs et 32 threads par rapport aux 14 cœurs et 20 threads du HK, mais nous préférons de loin perdre un peu de puissance dans notre CPU si c'est pour permettre au GPU de fonctionner au mieux, et nous pensons que c'est la raison pour laquelle Dell a fait cela.

Le GPU NVIDIA 4080 de notre unité de test est tout simplement superbe. Il s'est parfaitement comporté dans nos tests de référence et dans des jeux comme Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 en configuration ultra : il n'y a pas eu de problèmes graphiques, de déchirements ou d'autres problèmes.

Le x16 est devenu particulièrement bruyant et chaud lors de l'exécution d'Age of Empires 4, peut-être en raison d'un bug de pilote. Le refroidissement du x16 est néanmoins robuste : il utilise la technologie de refroidissement Cryo-tech d'Alienware, qui, selon Alienware, maintient la stabilité et les performances du système, même dans les jeux les plus exigeants. Il n'est pas très silencieux lorsqu'il fait cela, bien qu'il soit discret - mais pas silencieux - lorsqu'il ne joue pas à des jeux.

Il peut devenir assez chaud, le CPU oscillant entre 56 et 67 degrés lorsqu'il est branché en mode "performance", et ce sans que le système ne fasse grand-chose. En mode "silencieux", la température descend à 47°C, ce qui est plus agréable.

Les fabricants ne sont généralement pas à la hauteur lorsqu'il s'agit du son d'un ordinateur portable. Ce n'est pas le cas de Dell. Le x16 est équipé de six haut-parleurs et prend en charge les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos Audio, et le son est net, immersif et avec des basses correctes.

L'appareil photo est clair, même si l'on a l'impression qu'il est équipé d'une lentille à effet fumé. Le double micro array est plus que correct, avec un son plus clair que le micro autonome que nous utilisions lors des appels vidéo et des discussions en équipe.

Le x16 permet de surfer sur le web sans problème, bien sûr. Des milliards d'onglets. Mais vous ne pouvez pas le transporter n'importe où sans tenir compte de la batterie.

Performances : 4 / 5

Alienware x16 : batterie

Bonnes options d'économie d'énergie

Autonomie décevante

L'autonomie de la batterie est probablement aussi bonne que possible, compte tenu du fait que le x16 est un ordinateur portable de jeu. Mais vous ne pouvez pas emmener le x16 dans un café pour travailler dessus, à moins de vous assurer de trouver une place près d'une prise de courant, et vous ne pouvez pas vraiment transporter le portable dans la maison sans penser à la charge de la batterie.

Elle dure environ une heure trois quarts en mode "silencieux" dans l'Alienware Command Center. Avec toutes les recommandations de Microsoft en matière d'énergie, à l'exception de celle qui met le système en veille, l'ordinateur portable a tenu deux heures et demie. Dans ces deux situations, l'ordinateur portable n'était pas utilisé.

Batterie : 3.5 / 5

Devriez-vous acheter l'Alienware x16 ?

Swipe to scroll horizontally [Product name] Caractéristiques Commentaires Évaluation Prix Pour faire simple, l'Alienware x16 est cher. Ce n'est pas comme s'il n'avait pas la qualité pour le soutenir, mais il y a des équivalents moins chers. 3.5 / 5 Design Le design est magnifique, avec son éclairage et ses couleurs, son clavier mécanique de qualité, son pavé tactile lisse et sa fantastique ventilation. 4.5 / 5 Performances Un écran magnifique, un son exceptionnel. Les performances du x16 sont excellentes mais auraient été parfaites avec un meilleur processeur. 4 / 5 Batterie L'autonomie de la batterie est correcte mais pas suffisamment pour que vous puissiez oublier votre chargeur. L'adaptateur est moins imposant que les précédents Alienware. 3.5 / 5 Note moyenne Les seuls problèmes avec l'Alienware x16 sont son prix et le choix du processeur. Plus de 2500 euros avec sa configuration de base, c'est beaucoup. Le design et les performances sont d'un niveau élevé et satisfaisant, avec une autonomie de batterie qui pourrait être meilleure, mais qui reste correcte. Vous ne regretterez pas d'en avoir un, mais il vous faudra peut-être un peu de temps pour remonter la pente. 4 / 5

Achetez-le si...

Vous voulez un ordinateur portable qui soit à la fois beau et performant

L'Alienware x16 est un ordinateur portable à la fois élégant et performant. Il est suffisamment facile à transporter, car il est mince et pas trop lourd. Il est très esthétique et possède des accents RGB époustouflants qui ajoutent de la puissance à son design général.

Vous recherchez un ordinateur portable doté d'un excellent son

Le son du x16 est très impressionnant. Il est équipé de six haut-parleurs, prend en charge la technologie Dolby Vision et est livré avec la technologie Dolby Atmos Audio : le son est immersif lorsque vous jouez, regardez des films ou écoutez de la musique, ce qui n'est pas souvent le cas sur les ordinateurs portables.

Vous voulez un clavier mécanique

Il n'est pas facile de trouver un clavier mécanique dans un ordinateur portable. On pourrait penser que les ordinateurs portables destinés aux personnes qui tapent pour le travail en sont équipés, mais on les trouve plutôt dans les ordinateurs portables de jeu haut de gamme comme le x16.

Ne l'achetez pas si...

Vous ne voulez pas d'un ordinateur portable coûteux

Le x16 est très cher. Il vous coûtera la coquette somme de 2 569 €, et ce n'est que son prix de départ. Si vous souhaitez ajouter des extras, le prix total sera très élevé.

Vous voulez un ordinateur portable plus évolutif

Bien que vous puissiez effectuer certaines mises à niveau sur le x16, comme les SSD et le WiFi, vous ne pouvez pas mettre à niveau votre RAM car elle est soudée. Cependant, vous pouvez aller jusqu'à 32 Go, ce qui devrait être suffisant pour tous les jeux pendant un certain temps.

Vous voulez un meilleur processeur

Le i9 du x16 fait partie de la gamme HK d'Intel, des processeurs mobiles de haute qualité. Les processeurs HX sont haut de gamme et justifieraient mieux le coût des x16.

Alienware x16 : à considérer également

Si l'Alienware x16 vous fait envisager d'autres options, voici deux autres ordinateurs portables à considérer...

Swipe to scroll horizontally Voici les caractéristiques de l'Alienware x16 Caractéristiques Alienware x16 Lenovo Legion Pro 7i ASUS ROG STRIX Scar 17 Prix 3041€ 2 499€ 3 399€ CPU Intel Core i9-13900HK 13e génération (14 cœurs) 13e génération i9-13900HX AMD Ryzen 9 7945HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4080, 12 Go GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4080, 12 Go GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4080 RAM 32GB LPDDR5, 6000 MHz, intégré 32 GO DE RAM DDR5 16 GO DE RAM DDR5 Stockage 1TB M.2 PCIe NVMe SSD 1TB NVMe M.2 PCIe SSD 1TB NVMe M.2 PCIe SSD Écran 16 pouces QHD+ 2560x1600, 240Hz, non tactile, 100% DCI-P3, 3ms, Advanced Optimus, CV Plus, NVIDIA G-SYNC 16 pouces WQXGA IPS 500nits, 100% sRGB, 240Hz 2560x1600 17 pouces WQHD 240Hz IPS (2560 x 1440) Ports 2 ports USB 3.2 Gen 1 avec PowerShare 1 port USB-C 3.2 Gen 2 avec DisplayPort 1x port Thunderbolt 4 avec Power Delivery et DisplayPort, 1x port HDMI 2.1, 1x mini Displayport 1x port pour adaptateur d'alimentation, emplacement pour carte MicroSD 1x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort™ 1.4, puissance délivrée 140W), 2x USB-A 3.2 Gen 1 (1 toujours sur 5V2A), 1x HDMI 2.1, 1x Ethernet (RJ45), Combiné casque / micro 1 x HDMI 2.1, 2 x USB-A 3.2, 1 x USB-C 3.2, 1 x alimentation électrique, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 1 x prise audio combo 3,5 mm, 1 x RJ45 2,5G Wireless Carte sans fil Intel Killer Wi-Fi 6E Ax1675, 2x2, 802, 11ax, Bluetooth WiFi 6E* 802.11AX (2 x 2), Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E 802 (triple bande) 2*2 + Bluetooth 5.2.11ax Appareils photo 1080p Fat 30fps, FHD Caméra RGB+IR Microphones à double réseau 1080p FHD Caméra HD 720P Poids 2.72kg 2.8kg 3kg Dimensions 364.74 x 289.81 x 18.57mm 21.95-25.9 x 363.4 x 262.15mm 39.5 x 28.2 x 2.34 ~ 2.83 cm

Lenovo Legion Pro 7i

Le Legion Pro 7i fait partie des ordinateurs portables de jeu et n'est pas très différent du x16. Il dispose lui aussi d'un écran de 16 pouces, d'un GPU RTX 4090 et d'une capacité de stockage de 1 To. Il possède des caractéristiques similaires, mais à un prix inférieur. Esthétiquement, il n'est pas le meilleur, mais il est bien conçu, connu pour ses performances, et il a un peu de RGB pour les amateurs de couleurs. Lire notre test complet du Lenovo Legion Pro 7i (en anglais)

ASUS ROG STRIX Scar 17

Le Strix 17 est un excellent ordinateur portable de jeu, offrant d'excellentes performances et un bon design à un prix inférieur à celui du x16. Les deux ont des spécifications similaires, mais le Strix 17 a un processeur AMD HX et il mesure 17 pouces. L'autonomie de la batterie n'est pas excellente, mais celle du x16 ne l'est pas non plus, et même s'il est plus cher, il reste plus abordable. Lire notre test complet du ASUS ROG STRIX Scar 17 (en anglais)

Nous avons passé près de trois semaines à tester l'Alienware x16.

Nous avons joué à des jeux modernes gourmands en ressources graphiques.

Nous avons utilisé les tests de référence de ces jeux et des logiciels de référence spécifiques.

Nous avons utilisé l'Alienware x16 comme ordinateur portable de tous les jours, pour les jeux et l'usage général, pendant près de trois semaines. Nous l'avons soumis à plusieurs tests de référence et l'avons testé avec différents jeux à des niveaux de configuration faibles à élevés. Nous avons passé des appels vidéo et vocaux pour voir si la caméra et le micro fonctionnaient bien.

Comme il s'agit d'un ordinateur portable de jeu, le x16 se prête parfaitement aux jeux. Tous les genres de jeux s'y prêtent parfaitement, même si vous vous sentiriez peut-être un peu ridicule en jouant au Solitaire. Ou peut-être auriez-vous l'impression de faire du hardcore flexing. C'est un excellent ordinateur portable pour une utilisation générale, comme regarder des séries télévisées et surfer sur le web. Des milliards d'onglets. Son clavier, sa mémoire vive, son écran net et sa rapidité le rendent idéal pour le travail de bureau.

