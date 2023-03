Dell vs Lenovo : quelle est la meilleure marque d'ordinateur portable ?

Si la guerre pour déterminer quelle marque fabrique les meilleurs ordinateurs portables peut faire rage éternellement, nous pouvons au moins dire avec certitude quelles sont celles qui ont réussi à s'imposer comme des noms incontournables.

Dell et Lenovo sont deux de ces marques, qui se battent depuis longtemps sur l'ensemble du marché des ordinateurs portables, depuis les petits ordinateurs hybrides 2-en-1 jusqu'à certains des meilleurs ordinateurs portables gaming.

Si vous êtes un lecteur régulier de TechRadar, vous pensez peut-être que ce débat est clos. Après tout, nous avons toujours placé l'incroyable série Dell XPS 13 en tête de nos différents classements d'ordinateurs portables - en fait, toute la gamme XPS fait partie des meilleurs ordinateurs portables Dell.

Mais Lenovo ne s'est pas reposé sur ses lauriers, et propose une solide sélection d'ordinateurs portables, tant pour les jeux que pour la productivité. Là où Dell a Alienware - une marque distincte pour les jeux qu'il a rachetée en 2006 - Lenovo a sa longue série d'ordinateurs portables et de bureau Legion, qui offre une concurrence sérieuse en matière de gaming.

Dans cette optique, nous allons évaluer Dell et Lenovo dans quatre domaines : le prix global, l'esthétique générale, les ordinateurs portables de productivité et les ordinateurs portables gaming. À l'issue de cette évaluation, nous devrions - espérons-le ! - avoir un vrai vainqueur.

Dell vs Lenovo: Prix

La série XPS de Dell offre des prix très raisonnables pour les modèles d'entrée de gamme. (Image credit: Dell)

Bien que ni Dell ni Lenovo ne puissent être considérés comme des marques d'ordinateurs portables "bon marché", les deux fabricants proposent une large gamme de modèles adaptés à tous les usages et à tous les budgets.

Des configurations de départ à prix raisonnable du Dell XPS 13 à la multitude de Chromebooks abordables proposés par Lenovo, les acheteurs soucieux de leur budget devraient être en mesure de trouver un ordinateur portable qui réponde à leurs besoins sans dépenser trop d'argent. Nous sommes donc à égalité, n'est-ce pas ?

Pas tout à fait. En effet, le matériel gaming de Dell est principalement commercialisé sous la marque Alienware, qui est loin d'être bon marché. Nous avons souvent critiqué les ordinateurs portables Alienware en disant qu'il fallait payer le prix fort pour la marque, à l'instar des MacBooks d'Apple ou des Razer Blades.

La série Legion de Lenovo, en revanche, propose une gamme complète de configurations, quelle que soit l'épaisseur de votre portefeuille. Nous pensons que cela donne à Lenovo un très léger avantage en termes de rapport qualité-prix - bien que Dell ait des ordinateurs portables gaming de la série G moins chers, ils ne sont pas particulièrement impressionnants. Cependant, la mise à jour prochaine du Dell G5 peut potentiellement nous faire changer d'avis...

Gagnant : Lenovo

Dell vs Lenovo: Design

Les ordinateurs portables gaming de la marque Alienware se distinguent par une esthétique orientée vers les joueurs. (Image credit: Dell)

Lenovo subit inévitablement quelques critiques à ce sujet. Alors que les meilleurs ordinateurs portables productifs de Dell - du grand XPS 17 à l'ancien mais toujours beau Precision 5750 - incarnent une esthétique élégante et professionnelle, le matériel de bureau de Lenovo n'est pas tout à fait aussi chic.

La détermination de Lenovo à conserver des pavés tactiles avec des boutons de souris dédiés et l'omniprésence de la souris rouge "laptop nipple" signifie que l'esthétique est parfois sacrifiée au nom de la facilité d'utilisation - ce qui est bien, mais ne fait pas l'affaire de Lenovo dans ce cas présent. Si le style classique de la gamme ThinkPad X1 Carbon plait à certains, la plupart des appareils de productivité de Lenovo sont plutôt sobres.

Toutefois, cet engagement en faveur d'un style plus simple, plus fonctionnel que formel, est très utile à Lenovo pour ses produits destinés aux joueurs. La série actuelle d'ordinateurs portables de jeu Lenovo Legion se caractérise par des finitions en métal brossé, une image de marque discrète et une utilisation minimale de l'éclairage RVB. C'est très bien, il suffit pour s'en convaincre de regarder le châssis en alliage du Legion Slim 7i de 2022.

La marque Alienware de Dell, en revanche, reste fidèle à l'une des pires esthétiques qui soient, à savoir le "style gamer". Chaque ordinateur portable Alienware doit être doté d'une barre lumineuse à LED à l'arrière ou d'un logo aux couleurs de l'arc-en-ciel sur le couvercle, pour que son propriétaire soit d'emblée considéré comme un gamer. C'est pourquoi nous considérons qu'il s'agit d'un match nul.

Gagnant: ex-aequo

Dell vs Lenovo : Productivité

(Image credit: Future)

Les deux équipes disposent d'options solides en matière d'ordinateurs portables de productivité, que ce soit pour la maison ou le bureau. La série Dell Inspiron est un pilier des environnements de bureau depuis des années, offrant des ordinateurs portables simples et intuitifs pour le travail ou l'école.

De même, les modèles ThinkPad et IdeaPad de Lenovo sont depuis longtemps le choix des professionnels. Il fut un temps où ThinkPad était la marque dominante dans les bureaux du monde entier, avant la grande et terrible ascension du MacBook Pro.

Cependant, l'omniprésence de plusieurs modèles Dell XPS dans notre classement des meilleurs ordinateurs portables fait qu'il est difficile d'argumenter en faveur de Lenovo. La gamme XPS a connu plusieurs changements et quelques ratés au fil des ans (notamment le XPS 13 Plus), mais elle a finalement produit certains des meilleurs ordinateurs portables professionnels du marché, et c'est donc Dell qui l'emporte.

Gagnant : Dell

Dell vs Lenovo: Gaming

(Image credit: Future)

À moins que vous ne soyez passé directement à cette section car vous ne vous intéressez qu'aux jeux, vous pouvez probablement déduire, à partir des rounds précédents, qui va gagner ici.

Les portables Dell de la série G, peu convaincants, et le matériel coûteux de la marque Alienware ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec Legion, une ligne de produits que Lenovo a mis des années à peaufiner pour en faire l'une des meilleures marques d'ordinateurs portables gaming de la planète.

Cela ne veut pas dire que les ordinateurs gaming de Dell sont mauvais - nous avons déjà testé d'excellents ordinateurs portables Alienware (même s'ils sont chers) et la refonte tant attendue du G5 de Dell arrivera cette année. Nous l'avons vu, et il a l'air très bien.

Des modèles comme le Legion Slim 7 et le Legion 5i illustrent parfaitement ce qu'est un bon ordinateur portable gaming, qu'il s'agisse d'un design épuré ou de performances puissantes sans un encombrement trop important.

Gagnant : Lenovo

Lequel devriez-vous acheter ?

(Image credit: Lenovo)

Si l'on compte les points, c'est donc Lenovo qui l'emporte, mais quelle est la véritable conclusion à en tirer ? En fin de compte, il existe des ordinateurs portables moins chers si vous avez un budget serré. Il est donc difficile de faire du prix un facteur déterminant dans le choix de l'un ou l'autre de ces titans de la technologie.

Et ne nous voilons pas la face : Les ThinkPad de Lenovo sont excellents, mais ils ne sont pas au même niveau que les meilleurs ordinateurs portables de la gamme XPS de Dell. Si vous recherchez un ordinateur portable de bureau élégant et efficace, un XPS devrait être votre premier choix - et il n'est pas trop cher au bas de l'échelle des spécifications.

En revanche, pour les jeux, nous ne pouvons que recommander les ordinateurs portables Legion de Lenovo plutôt que la majorité des Alienware ou des ordinateurs portables de la série G de Dell. Les choses peuvent changer à l'avenir, mais pour l'instant, Lenovo bat Dell dans le domaine du gaming.

En fin de compte, c'est vous qui devez décider du véritable vainqueur, et plus particulièrement de ce que vous attendez de l'ordinateur portable que vous achetez. N'oubliez pas de tenir compte non seulement de votre budget et de vos exigences matérielles, mais aussi de l'environnement dans lequel vous utiliserez votre ordinateur portable et de l'importance que vous accordez à l'esthétique.