MIUI 15 : tout savoir sur la prochaine surcouche de Xiaomi

Xiaomi n'a encore rien dévoilé au sujet de la prochaine mise à jour de sa surcouche maison. En revanche, des rumeurs ont commencé à émerger sur la toile. Afin de vous tenir informé des dernières nouvelles concernant la prochaine interface MIUI 15, nous avons réuni tout ce que nous savons sur cette page.

La date de sortie de MIUI 15 est encore inconnue à ce jour. Les rumeurs actuelles indiquent que la future surcouche personnalisée de Xiaomi pourrait bien être présentée un peu plus tard dans l'année, et sortir d'ici fin 2023. Il faudra cependant attendre la confirmation de Xiaomi pour en avoir le cœur net.

De plus, il est très difficile de prévoir la date de lancement de MIUI 15, étant donné que le constructeur n'a pas pour habitude de respecter un calendrier fixe. En effet, les précédentes itérations de son interface étaient sorties respectivement en octobre (MIUI 11), avril (MIUI 12) et décembre (MIUI 13 et 14).

Les fonctionnalités attendues sur MIUI 15

(Image credit: Future / Google / Shutterstock / Framesira)

Étant donné que Xiaomi n'a pas encore communiqué sur les nouvelles fonctionnalités dont se dotera MIUI 15, nous ne savons pas ce dont cette nouvelle surcouche sera capable, à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Cependant, l'interface personnalisée de Xiaomi sera basée sur Android 14, dont nous connaissons déjà une partie des fonctionnalités ; qui ont été révélées à l'occasion de la conférence Google I/O 2023. Les nouveautés apportées par la prochaine version d'Android peuvent ainsi nous donner un aperçu des améliorations dont devrait bénéficier MIUI 15.

MIUI 15 : une interface plus sécurisée

D'après les annonces de Google, la protection de la vie privée sera au cœur de l'expérience Android 14. La future surcouche de Xiaomi devrait profiter de ces améliorations, et être ainsi plus sûre que jamais pour ses utilisateurs.

Parmi les nouveautés annoncées, il sera par exemple possible de désactiver les animations lors de la saisie de votre code secret. En ce sens, les personnes autour de vous auront plus de mal à déchiffrer votre mot de passe.

Par ailleurs, il ne sera plus possible d'installer d'anciennes applications Android (versions 5.1 et inférieures), dans le but de limiter le risque qu'un logiciel malveillant ne s'invite sur votre smartphone. En effet, ces applis conçues avec un API daté sont plus vulnérables à d'éventuelles intrusions.

Enfin, vous pourrez restreindre l'accès à vos données personnelles sur les applications tierces, pour conserver votre confidentialité.

Des images sublimées par l'Ultra HDR

Parmi les autres nouveautés, Android 14 sera compatible avec le format Ultra HDR, qui optimisera grandement la qualité des images et vidéos saisies avec un smartphone doté de l'OS de Google. Les utilisateurs de la prochaine surcouche MIUI 15 pourront ainsi bénéficier de la même amélioration, avec une qualité d'image boostée, que cela soit en termes de luminosité, de couleurs, ou de contrastes.

Plus d'options de personnalisation avec MIUI 15

MIUI 15 devrait également offrir à ses utilisateurs davantage de choix de personnalisation pour le design de leur écran d'accueil. Il sera par exemple possible de créer ses propres fonds d'écran, grâce à l'IA. L'écran de verrouillage pourra également être personnalisé, au même titre que les informations qui s'y trouveront. De cette manière, les utilisateurs seront véritablement maîtres de leur expérience. Ceci n'est qu'une infime partie des libertés offertes par Android 14, et il n'est pas improbable que de nouvelles fonctionnalités fassent leur apparition avec MIUI 15.

Quels appareils seront compatibles avec MIUI 15 ?

(Image credit: Xiaomi)

La firme chinoise n'a pas encore dévoilé la liste des smartphones qui prendront en charge MIUI 15. Cependant, Xiaomi a partagé la liste des appareils en fin de cycle (EOS) qui bénéficieront d'une compatibilité avec Android 14. On peut donc d'ores et déjà s'attendre à ce que les smartphones compatibles avec le futur OS de Google prennent en charge MIUI 15. En effet, les appareils sous MIUI 14 ne profiteront pas de la mise à jour Android 14.

Au vu de ces informations, et en attendant la confirmation officielle, nous pouvons dresser une liste prévisionnelle des appareils Xiaomi compatibles avec MIUI 15 :

Les téléphones de la gamme Xiaomi

Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite ;

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite ;

Xiaomi 12T, 12T Pro ;

Xiaomi 11T, 11T Pro ;

Xiaomi 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE ;

Xiaomi Civi 1, Civi 2 ;

Xiaomi Mi 11 LE, Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro ;

Xiaomi MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3.

Les téléphones de la gamme Redmi

Redmi Note 11T Pro, 11T Pro Plus, 11R ;

Redmi Note 12 Speed, 12 Turbo Edition, 12 4G, 12 5G, 12S, 12 Pro 5G, 12 Pro Plus 5G, 12 Discovery Edition ;

Redmi K60, K60E, K60 Pro ;

Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming, K50i, K50 Ultra ;

Redmi K40S ;

Redmi 11 Prime, 11 Prime 5G ;

Redmi 12C ;

Redmi 10 5G.

Les téléphones de la gamme POCO

POCO M4 5G, M4 Pro 5G ;

POCO M5, POCO M5s ;

POCO X4 GT ;

POCO X5 5G, X5 Pro 5G ;

POCO F5, F5 Pro 5G ;

POCO F4.

Les tablettes Xiaomi