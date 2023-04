Honor Magic Vs : date de sortie, prix, caractéristiques... tout ce qu'il faut savoir

Annoncé pour le 24 mai 2023, le Honor Magic Vs sera le premier smartphone pliable du constructeur à sortir en France. En janvier 2022, la marque avait commercialisé son tout premier modèle pliable en Chine, le Honor V. Voici ce que nous réserve le prochain concurrent du Galaxy Z Fold 4.

La marque chinoise Honor, ancienne filiale de Huawei, s'apprête à sortir son premier smartphone pliable sur le sol français. La date officielle de lancement du Honor Magic Vs, prévue pour le 24 mai 2023, a été révélée par le constructeur au MWC 2023 de Barcelone.

Honor Magic Vs : Quel sera son prix ?

Honor a également dévoilé le prix de son prochain fleuron pliable lors du MWC 2023. Le Honor Magic Vs sera commercialisé au prix de 1599 € dans sa version offrant 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. À ce tarif, le smartphone devrait probablement être le téléphone pliable le plus abordable, face aux futurs Pixel Fold et Galaxy Z Fold 5.

Honor Magic Vs : Caractéristiques techniques

La marque chinoise a d'ores et déjà annoncé que son Honor Magic Vs serait équipé d'une puce Snapdragon 8+ Gen 1 - le même Soc que son concurrent direct le Z Fold 4. En revanche, les deux écrans OLED FHD+ du smartphone pliant seront plus grands. En effet, le téléphone embarquera un écran externe de 6,45 pouces de diagonale, ainsi qu'un écran interne de 7,9 pouces. Le plus grand écran sera limité à une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que l'écran externe pourra quant à lui grimper jusqu'à 120 Hz. Selon les informations partagées par Honor, l'écran interne du Magic Vs devrait proposer une luminosité maximale de 800 nits. Quant à la luminosité de l'écran externe, cette dernière pourrait monter jusqu'à 1200 nits. Au vu de ces caractéristiques, le constructeur chinois semble miser avant tout sur l'écran externe de son futur smartphone.

Le téléphone devrait par ailleurs être léger, pour un modèle pliable, et proposer une charnière robuste qui permettra 400 000 ouvertures. Du côté de l'autonomie, le téléphone disposera d'une batterie conséquente de 5000 mAh, ce qui devrait lui permettre de proposer une endurance satisfaisante. Par ailleurs, le smartphone sera compatible avec la charge rapide à 66 W - ce qui devrait lui permettre de marquer des points face à la concurrence sud-coréenne, qui est pour l'heure limitée à 25 W. Le Honor proposera par ailleurs trois capteurs photo à l'arrière : un capteur principal de 54 Mpx, un module ultra grand-angle de 50 Mpx, et un téléobjectif de 8 Mpx avec zoom optique x3. Le téléphone sera également équipé de deux capteurs frontaux de 16 Mpx sur ses écrans.

Récapitulatif des caractéristiques techniques du Honor Magic Vs