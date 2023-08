Les Samsung Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5, Watch 6 et Tab S9 sont officiellement disponibles, découvrez les généreuses offres de lancement

La rentrée approche, coïncidant avec la sortie de nouveaux modèles au sein de plusieurs familles de produit chez Samsung. Nous accueillons ainsi les Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5, Watch 6 et Tab S9. La marque propose des offres de lancement alléchantes pour vous permettre de renouveler vos équipements, voici tous les avantages auxquels vous pouvez prétendre.

Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5

Les acquéreurs des deux nouvelles générations de smartphones à écran pliable bénéficient de nombreux privilèges. L’achat d’un Galaxy Z Flip 5 ou Galaxy Z Fold 5 sur la boutique officielle de Samsung donne droit à des écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 Pro d’une valeur de 179 euros offerts. Samsung propose également 100 euros de bonus de reprise, à ajouter à la valeur estimée de votre mobile, si vous renvoyez un ancien appareil.

Vous jouissez aussi d’une réduction allant jusqu’à 15 % sur les autres nouveautés Galaxy, et de 15 % sur les accessoires, tels que les chargeurs et les coques de protection. Vos points Samsung Rewards sont doublés permettant de payer moins cher lors d’un prochain achat. Dans le cas du Galaxy Z Fold 5, vous avez aussi l’opportunité d’obtenir un stylet S Pen Fold 5 Edition pour le prix réduit de 9,90 euros seulement, au lieu de 59,90 euros en temps normal.

Le Galaxy Z Flip 5 se démarque par son design ultra compact, facile à ranger dans un sac, dans la poche d’un pantalon ou d’une veste… Son tout nouvel écran externe grand format offre une expérience vraiment premium, permettant d’effectuer un grand nombre d’actions utiles de manière intuitive et pratique sans avoir à déplier le smartphone. Répondre à un message, changer de musique, suivre un itinéraire sur Google Maps, prendre un selfie… vous pouvez contrôler tout cela depuis l’écran externe !

(Image credit: Samsung)

Le mode Flex est une position intermédiaire du Galaxy Z Flip 5, qui donne la possibilité de faire tenir l’appareil debout sur une surface plane, et donc de l’utiliser avec les mains libres pour des activités comme le visionnage de vidéos, la réalisation d’appels visio avec la famille ou les amis, ou encore pour recourir à l’appareil photo. Les applications s’adaptent automatiquement à ce form factor hybride.

Le Galaxy Z Fold 5 est une proposition bien différente, son objectif étant de vous permettre de passer d’un format smartphone à tablette et inversement pour s’adapter à vos besoins. L’écran pliable de 7,6 pouces vous plonge en immersion totale dans vos contenus et dispose d’une surface d’affichage particulièrement adaptée à la pratique du multitâche. Vous pouvez travailler sur jusqu’à trois applications en simultané grâce à ce système.

(Image credit: Samsung)

Au-delà de son design pliable bourré d’innovations et de technologies à la pointe, le Galaxy Z Fold 5 est un smartphone très haut de gamme, qui délivre des performances très élevées grâce à son SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il est aussi doté d’un appareil photo parmi les meilleurs du marché, composé d’un capteur principal de 50 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x.

Galaxy Tab S9

La meilleure tablette Android fait son retour dans une version améliorée déclinée en trois formats : 11, 12,4 et 14,6 pouces pour les Tab S9, Tab S9+ et Tab S9 Ultra respectivement. Pour l’achat de l’un de ces trois modèles, vous repartez avec des Galaxy Buds 2 Pro gratuitement. Vous disposez aussi d’une réduction de 50 % sur les covers de la boutique, qui servent autant à protéger la tablette qu’à la transformer en ordinateur portable grâce au clavier physique intégré.

(Image credit: Samsung)

Pour faire baisser le prix des appareils, vous pouvez profiter d’un bonus de 100 euros sur la valeur de reprise de votre ancien appareil, ainsi que de 5 % de remise immédiate pour toute première commande passée en vous connectant à votre compte Samsung.com.

Les tablettes de la série Galaxy Tab S9 se distinguent par leur écran immersif Dynamic AMOLED 2X 120Hz aux contrastes saisissants, leur S Pen ultra précis inclus pour écrire, dessiner et contrôler l’interface et certaines fonctions à distance, leur puce Snapdragon 8 Gen 2 délivrant des performances à la pointe et leur design soigné, résistant à l’eau et à la poussière selon la norme IP68.

Galaxy Watch 6

Les montres connectées sont les compagnons indispensables du suivi du sport et de la santé, et les Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic ont de sérieux arguments à faire valoir. À commencer par les avantages de l’offre de lancement, qui comprend une batterie externe sans fil charge rapide offerte pour l’acquisition de l’une des deux smartwatches. La batterie s’ajoute automatiquement au panier, vous n’avez aucune manipulation à réaliser pour en profiter. Ensuite, vous pouvez payer votre montre connectée moins chère grâce au programme de reprise d’un ancien appareil, avec 100 euros de bonus sur la valeur de reprise dans le cas de la Galaxy Watch 6 Classic, et 70 euros de bonus en ce qui concerne la Galaxy Watch 6.

La Galaxy Watch 6 adopte un look sportif avec son bracelet en silicone, alors que la Galaxy Watch 6 Classic mise sur une esthétique plus traditionnelle. Cette dernière est équipée d’un cadran plus grand, d’un bracelet en simili-cuir, ainsi que d’une couronne facilitant la navigation.

(Image credit: Samsung)

Les deux montres connectées tournent sous le système Wear OS 4, fluide et riche en fonctionnalités. Elles embarquent un écran très lumineux pour y voir parfaitement lors d’un usage en extérieur, offrent un suivi avancé des mesures de santé, et disposent d’une grande variété de fonctionnalités pour le sport, certaines activités physiques étant même détectées de manière automatique par les montres.

Cet article est une publication sponsorisée par Samsung.