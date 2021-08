Mauvaise nouvelle pour les gamers : la RX 6600 XT est la nouvelle proie attitrée des mineurs de cryptomonnaies

L'AMD RX 6600 XT n'a même pas une semaine et elle subit déjà des ruptures de stock chez les principaux détaillants, comme toutes les autres cartes graphiques récentes. Mais si les nouvelles rumeurs faisant état de son taux de hachage s’avèrent légitimes, ce modèle pourrait être encore plus difficile à trouver dans les semaines et les mois à venir.

Selon le contributeur Trollatopoulous, la dernière carte graphique de milieu de gamme d'AMD dispose des meilleures performances d’extraction de cryptomonnaies, à ce jour.

Bien qu'un taux de hachage de seulement 32MH/s puisse sembler faible par rapport aux 125MH/s de la RTX 3090, les performances de minage ne sont pas seulement une question de puissance brute ici. Toutes les plateformes de minage ont besoin d'électricité pour fonctionner et plus le GPU est puissant, plus il aura besoin d'énergie pour miner du bitcoin, de l'ethereum ou toute autre cryptomonnaie. Aussi, vous risquez de vous retrouver avec une facture d’électricité conséquente à la fin du mois, contre une production de devises cryptographiques à la rentabilité variable.



C'est ce qui rendrait le RX 6600 XT si spécial. Apparemment, le GPU est capable d'atteindre un taux de hachage de 32MH/s en utilisant seulement 55W, ce qui se révèle beaucoup plus économique que d'obtenir 114MH/s avec une consommation électrique de 320W - comme dans le cas de la RTX 3090, qui dilapide presque six fois plus d'énergie. Ainsi, avec six RX 6600 XT, vous atteindrez une consommation quasi similaire de 330W, pour un taux de hachage supérieur de 192MH/s.

Nous n'avons trouvé la RX 6600 XT dans aucun des tableaux de performances de minage que nous suivons en ligne, comme la source de référence krytex.org. Donc jusqu'à ce que cet hashrate soit plus largement confirmé, nous ne pouvons pas nommer avec certitude une nouvelle championne parmi les meilleures cartes graphiques destinées au minage. Mais si l’analyse publiée sur Reddit se vérifie dans les prochains jours, la RX 6600 XT va se faire bien plus rare en boutique.

L’offre de cartes graphiques se montre déjà minime, en raison de la pénurie de semi-conducteurs, de la forte demande des consommateurs et de l’explosion du cours des devises cryptographiques. Ce facteur a toutefois connu une volatilité beaucoup plus grande ces derniers temps, car des gouvernements comme ceux de la Chine et des États-Unis commencent à sévir de manière plus agressive contre cette pratique.

Au sein de la communauté des mineurs de cryptomonnaies, on observe également une plus grande pression pour trouver des moyens plus "verts" d'extraire des devises. Car la crise climatique actuelle amène le public à porter un regard critique sur l'énorme consommation d'énergie nécessaire.

Les cartes graphiques plus optimales seront donc beaucoup plus demandées à l'avenir, car les marges bénéficiaires se montreront probablement plus fines et la consommation d'énergie deviendra un plus important que la puissance de traitement. En bref, si le taux de hachage et la consommation d'énergie de la RX 6600 XT confirment les dires du contributeur Reddit, la demande liée au minage de cryptomonnaies privilégiera ce type de GPU au détriment d'autres modèles plus gourmands en énergie comme les RTX 3080 et RTX 3090.