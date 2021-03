Meilleures cartes graphiques pour miner : quel GPU choisir pour produire du Bitcoin, de l’Ethereum et plus ?

Finaliser sa configuration PC est rarement une tâche évidente, mais vous recherchez la meilleure carte graphique pour miner en 2021, vous vous ajoutez un poids bien plus conséquent. Les GPU les plus sollicités pour le minage de cryptomonnaies réclament suffisamment de mémoire et de puissance, sans pour autant faire sauter votre compte en banque. Après tout, lorsque vous commencez à extraire du bitcoin ou de l'Ethereum, vous ne produisez que de faibles quantités de devises cryptographiques. Et donc, minimiser vos coûts initiaux s’avère indispensable pour devenir rapidement rentable.

Le cryptominage entraîne ses adeptes à monter et descendre dans des montagnes russes, en fonction des cours. Avec le récent investissement de Tesla sur le marché du Bitcoin, l'intérêt pour ce type de produit a incroyablement augmenté. Le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres monnaies cryptographiques restent constamment populaires, ce qui maintient la vente de GPU spécifiquement conçus pour le minage. Il existe encore un certain nombre de cartes graphiques adaptées à cette charge de travail spécifique, pour un rapport qualité-prix plus ou moins raisonnable.

Laissez-nous vous aider à choisir un excellent GPU minier adéquat à vos besoins. En évaluant à la fois le prix et l'efficacité, nous avons rassemblé les meilleurs modèles actuellement disponibles. De plus, afin que vous puissiez obtenir les tarifs les plus bas, nous avons également inclus notre outil exclusif de comparaison des prix. De cette façon, vous maximiserez vos profits et commencerez à récupérer assez rapidement votre investissement initial.

1. MSI Gaming GeForce RTX 2070 Face à la pénurie des RTX 3000, elle représente l’alternative la plus sûre. Fréquence de base : 1620 MHz | Mémoire : 8 Go GDDR6 | Vitesse mémoire : 14 Gbps | Connecteurs d'alimentation : 1x 8-pin + 1x 6-pin | Alimentation : 225W | Sorties : 3x DisplayPort (v1. 4) / 1x HDMI 2.0b Check Amazon 358 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Dissipe plus rapidement la chaleur Plus de CUDA Cores Exécute vos jeux en 1440p avec ray tracing Encore un peu chère

La Nvidia GeForce RTX 2070 n'est pas seulement remarquable parce qu'elle offre des résolutions gaming époustouflantes en 1440p. Elle l’est aussi pour son tarif en baisse (de plusieurs centaines d’euros chez certains détaillants), qui permet d’obtenir un rapport performances-prix plus attrayant pour les cryptomineurs. Elle est dotée d'un dissipateur thermique conçu pour mieux faire circuler la chaleur, et de la technologie Zero Frozr qui peut arrêter la ventilation au cours de charges de travail réduites, ce qui occasionne nettement moins de bruit. Son fait d’armes absolu pour le cryptominage : elle présente des vitesses de hachage maximales de 43,3 MH/s selon MiningCharts. Pour un revenu quotidien de 3,60 $ (environ 3 €).

2. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Un investissement vite rentabilisé. Fréquence de base : 1350 MHz | Mémoire : 11 Go GDDR6 | Vitesse mémoire : 14 Gbps | Connecteurs d'alimentation : 2x 8-pin | Alimentation : 260W | Sorties : DisplayPort, HDMI, USB Type-C Low Stock 1 079 € Voir à Asgoodasnew FR 159 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Carte puissante Excellent framerate Ray tracing révolutionnaire Prix élevé

La Nvidia GeForce RTX 2080 Ti est une carte graphique exceptionnellement puissante qui dépassera 60 fps en 4K dans tous les meilleurs jeux PC, sans le moindre signe de faiblesse. Non seulement elle est considérablement plus performante que la GeForce GTX 1080 Ti qui l'a précédée, mais elle repousse les limites du réalisme en adoptant la technologie ray tracing. Bien sûr, pour faire partie de l’élite, vous devrez payer le prix fort. En ce qui concerne ses qualités de minage, elle peut fournir un taux de hachage de 32,76 MH/s pour un revenu journalier décent - comptez à peu près 5,35 $ (soit 4,50 €). Ce qui en fait un choix solide encore à ce jour, vous garantissant des résultats aussi fiables que ceux des RTX 3000 indisponibles pour le moment.

3. MSI Gaming GeForce GTX 1080 Ti Ne vous fiez pas à son âge. Fréquence de base : 1481 MHz | Mémoire : 11 Go GDDR5X | Vitesse mémoire : 11 Gbps | Connecteurs d'alimentation : 1x 6-pin + 1x 8-pin | Alimentation : 250W | Sorties : 2x DisplayPort / 2x HDMI / DL-DVI-D Check Amazon Performances de jeu équivalentes à celles de la Titan X Pousse les limites de la génération Pascal Système de refroidissement impressionnant Onéreuse pour son âge

La Nvidia GTX 1080 Ti compte toujours parmi les cartes graphiques les plus puissantes, même face aux nombreux modèles qui lui ont succédée. Elle offre des performances de jeu équivalentes à celles de la Titan X et une capacité de refroidissement impressionnante, doublée de 11 Go de mémoire GDDR5X. Plus important encore pour ceux qui recherchent à produire en masse des devises cryptographiques, ce GPU peut délivrer un taux de hachage de de 21,63 MH/s sur l'algorithme KawPow (NBMiner), selon BetterHash.net. Elle peut ainsi générer un revenu moyen de 3,89 $ (ou 3,30 €) par jour. Elle se fait relativement rare en rayon depuis l’an dernier mais demeure tout de même plus disponible que la série RTX 3000. Avec des offres promotionnelles à surveiller de près.

4. ASUS ROG Strix AMD Radeon RX 5700XT Moins chère, plus productive que ses rivales Nvidia. Fréquence de base : 1605 MHz | Mémoire : 8 Go GDDR6 | Vitesse mémoire : 14 Gbps | Connecteurs d'alimentation : 1x 8-pin + 1x 6-pin | Alimentation : 225W | Sorties : 1.4 avec DSC DisplayPort, HDMI avec support 4K60 Check Amazon Excellentes performances gaming en 1440p Prix abordable avec nombreuses promotions Ray tracing non supporté Souffle fort

La Radeon RX 5700 XT, l'une des meilleures cartes graphiques AMD que nous ayons testées depuis des années, reste un mastodonte pour tout gamer qui souhaiterait pousser ses jeux AAA en 1440p. Oui, vous devrez faire abstraction du ray tracing et ménager vos tympans - mais en contrepartie, elle propose de nombreuses fonctionnalités premium comme la prise en charge de 6 moniteurs et des composants Super Alloy Power II. En ce qui concerne le cryptominage, les résultats se veulent encore plus bluffants. Il a été rapporté qu'elle délivre un taux de hachage de 49,01 MH/s sur l'algorithme Ethash (Claymore). Ce qui lui permet de générer un revenu quotidien (5 $ / 4,20 €) presque équivalent à celui de la 2080 Ti pour beaucoup moins cher. Les RX 6000 XT grimpent jusqu’à 8 $/jour mais vous en trouverez trop peu sur le marché, au cours des prochains mois.

5. XFX AMD Radeon RX 580 GTS XXX Edition Une puissance toujours aussi absolue. Fréquence de base : 1386 MHz | Mémoire : 8 Go GDDR5 | Vitesse mémoire : 14 Gbps | Connecteurs d'alimentation : 1x 8-pin + 1x 6-pin | Alimentation : 150W | Sorties : 3x DisplayPort, 1x HDMI, 1x DVI-D Check Amazon Des performances qui résistent Beaucoup d'extras logiciels Double système de refroidissement Pas de ray tracing

Pilotée par l’exigeante architecture Polaris, le XFX AMD Radeon RX 580 GTS est encore une alternative solide pour votre PC Gamer. Il n'est pas non plus surprenant qu'elle figure également parmi les meilleurs GPU pour le cryptominage, combinant un prix stagnant sous les 480 €, un système de ventilation doublé qui lui confère un silence remarquable et surtout une bonne rentabilité. Ce modèle enregistre ainsi un taux de hachage de 29 MH/s et promet un revenu quotidien de 3 $ (environ 2,50 €). Autant dire qu’elle est l’une des cartes graphiques silencieuses les plus rapidement remboursables. Et bonne nouvelle : vous la trouvez régulièrement parmi les boutiques high-tech ultra-sollicitées.