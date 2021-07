Voici la meilleure offre pour investir en ligne sereinement

Le meilleur du placement financier, accessible dès 300 euros et ultra simple à utiliser.

Un service simple et innovant pour permettre à toutes les catégories d’épargnants d’investir et d’accéder à des produits financiers haut de gamme : c’est la promesse de la fintech lyonnaise Mon Petit Placement.

L’investissement performant à portée de tous

Non, l’investissement simple et performant n’est pas réservé à une élite d’experts et de privilégiés fortunés. Avec Mon Petit Placement, il est désormais possible de se lancer à partir de 300 euros et de profiter de produits performants souvent réservés aux grandes fortunes, comme JP Morgan, Lazard ou encore Pictet !

Pour s’assurer que vous réalisiez l’investissement qui vous ressemble, Mon Petit Placement propose un suivi sur mesure à ses clients. En fonction de votre profil, leurs experts vous aiguillent vers des placements et une stratégie d’investissement qui correspondent à votre budget et à vos envies.

Plusieurs types de portefeuilles sont proposés. Certains minimisent les prises de risques et misent sur la stabilité de la croissance du placement. D’autres offrent au contraire des performances potentielles bien plus élevées ou une rentabilité forte à long terme, mais qui présentent plus de risques.

Mon Petit Placement met également à disposition des portefeuilles thématiques afin que vous puissiez investir dans les projets qui vous intéressent le plus : technologie, climat, santé… il y en a pour tous les goûts, pour que vous ayez la possibilité de placer votre argent tout en respectant vos valeurs et vos idéaux.

Pratique, simple, et des conseils personnalisés gratuits

Mon Petit Placement table aussi sur la praticité de son service pour satisfaire ses utilisateurs. Oubliez le rendez-vous à la banque et l’obligation de se déplacer pour rencontrer son banquier dont vous ne comprendrez pas la moitié de ce qu’il dit, ici tout se passe en ligne. Vous pouvez même ouvrir votre compte un dimanche matin, installé confortablement dans votre canapé.

L’interface est claire et intuitive, afin que les novices s’y retrouvent facilement. Il n’y a pas de frais d’ouverture de compte chez Mon Petit Placement, et vous pouvez à tout moment retirer votre argent ou clôturer votre compte, là encore gratuitement. La plateforme se rémunère uniquement à la performance des placements en prélevant une commission sur les bénéfices réalisés. Par ce biais, une véritable relation de gagnant-gagnant s’instaure entre les deux parties.

Vous êtes guidés tout au long du processus par les conseillers financiers de Mon Petit Placement, disponibles rapidement par téléphone et par chat. Vous recevez également lors de l’inscription un conseil personnalisé à votre situation et à vos objectifs pour vous aider à choisir la meilleure option et vous présenter les stratégies les plus adéquates à votre profil d’investisseur. Là encore, ce conseil est gratuit, et n’engage à rien : libre à vous de changer d’avis par la suite.

Pourquoi investir son épargne ?

Quand vous mettez de l’argent de côté, sur un compte courant ou un livret A par exemple, ce capital perd de la valeur au fur et à mesure que le temps passe à cause de l’inflation. C’est-à-dire que plus vous attendez, moins vous pouvez acheter de produits et services avec cet argent à cause de la hausse de prix de ces derniers. Pour faire fructifier votre argent endormi et éviter ce phénomène, il est intéressant de le placer afin que celui-ci travaille et génère un rendement.

L’un des placements les plus populaires est le Livret A car accessible facilement. Mais celui-ci est très peu attractif car il est soumis à un plafond et que son très faible taux d’intérêt est inférieur au taux d’inflation. Autrement dit, votre argent perd de la valeur en s’endormant sur votre Livret A. C’est pourquoi il est important d’investir son épargne dans des produits financiers plus rémunérateurs que les offres traditionnelles des banques, et c’est tout l’intérêt de la solution que propose Mon Petit Placement !