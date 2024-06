Nikon Z6 III : une révolution pour les amateurs d’action rapide, une mise à niveau irrésistible du Z6 II

Le Nikon Z6 II a été l’appareil photo de prédilection pour les travaux personnels et professionnels ces deux dernières années. Il s'est avéré être un appareil photo hybride exceptionnel sur lequel on peut compter pour la photo et la vidéo, mais cela pourrait bien changer.

En effet, une présentation du nouveau Nikon Z6 III a été suivie d'une session pratique pour capturer des joueurs de basketball en pleine action, ce qui a immédiatement suscité l’envie de passer à ce nouveau modèle.

Nikon a intégré plusieurs améliorations significatives, faisant du Z6 III l’un des meilleurs appareils photo hybrides disponibles pour son prix. Cela lui donne apparemment un avantage sur des rivaux impressionnants comme le Canon EOS R6 II et le Sony A7 IV, qui est en attente d’une mise à jour. Il faudra attendre la revue approfondie de TechRadar pour un verdict définitif.

Trois améliorations étaient espérées par rapport au Z6 II, et le Z6 III répond à toutes les attentes : une meilleure mise au point automatique, des performances accrues, et des ajustements de conception comme un écran orientable. De plus, il propose quelques fonctionnalités inédites, particulièrement pour la vidéo.

(Image credit: Future | Tim Coleman)

Le capteur plein format conserve une résolution de 24,5MP, comme le Z6 II, mais il s’agit ici d’un capteur 'partiellement empilé' avec des vitesses de lecture exceptionnelles. Les capteurs empilés des Nikon Z8 et Z9 sont encore plus rapides. Une explication détaillée de ce qu’est un capteur partiellement empilé sera donnée dans la revue complète, mais en termes simples, il est 3,5 fois plus rapide que le capteur classique du Z6 II et permet de mieux contrôler la distorsion de l’obturateur roulant.

La performance de l’autofocus est équivalente à celle des Z8 et Z9, c'est-à-dire la meilleure jamais réalisée par Nikon, avec les dernières options de détection de sujets. Lors d'un récent safari, le Z6 II montrait ses limites en détection de sujets, comparé au Z8.

La performance de l’autofocus du Z6 III est l’une des plus grandes améliorations par rapport au Z6 II, se montrant réactif et précis lors de la prise de photos de joueurs de basketball en mouvement rapide et erratique. Le système est également sensible jusqu’à -10EV, ce qui en fait probablement le meilleur système d’autofocus en basse lumière.

(Image credit: Future | Tim Coleman)

La prise de vue en continu est fulgurante : jusqu’à 60fps en pleine résolution pour la capture JPEG, avec autofocus continu et exposition automatique. En mode APS-C, ce taux passe à 120fps.

La stabilisation d’image intégrée (IBIS) est améliorée grâce au même système à 5 axes que celui du Nikon Zf, offrant jusqu’à huit arrêts de stabilisation. Nikon peut se montrer un peu optimiste avec de telles affirmations, et la performance de stabilisation sera vérifiée minutieusement lors de la revue complète.

Un atout de l’IBIS est le mode VR Point de Focus, centré sur le point de mise au point plutôt que sur le centre du cadre, ce qui peut améliorer la performance de stabilisation d’un arrêt, selon Nikon.

Une autre caractéristique majeure est le nouvel EVF du Z6 III. C’est le meilleur jamais proposé par Nikon, avec un affichage de 5,76 millions de points et un taux de rafraîchissement de 60fps, offrant une luminosité de 4 000 nits et la gamme de couleurs DCI-P3. Nikon affirme qu’il s’agit du viseur le plus lumineux avec la plus large gamme dynamique, surpassant même ceux des Z8 et Z9. Une seconde d’utilisation a suffi pour constater l’amélioration.

(Image credit: Future | Tim Coleman)

Les spécifications vidéo du Z6 III sont impressionnantes, faisant de cet appareil un véritable hybride : 6K et 4K suréchantillonnées en RAW, en interne jusqu’à 60fps, plus 4K à 120fps. Il propose du ralenti 10x jusqu’à 240fps en Full HD, et les codecs N-raw, ProRes Raw HQ, ProRes 422HQ / H.265, H.264 en 12-bit raw et 10-bit log. Le temps d’enregistrement est de 120 minutes, malgré l’absence de ventilateur de refroidissement.

La qualité de construction reste largement similaire au Z6 II. L’appareil pèse 750g et est étanche selon les mêmes normes que le Z8, capable de fonctionner à des températures allant jusqu’à -10°C. Il dispose de deux emplacements pour cartes : CFexpress B compatible XQD, et SD UHS-II.

Le boîtier est légèrement plus grand que le Z6 II, principalement en raison d’une poignée plus confortable, bien que le Z6 III soit toujours plus petit que le Z8. Une nouvelle poignée de batterie optionnelle MB-N14, qui contient deux batteries supplémentaires pour tripler l'autonomie et supporte la charge USB-C, est également disponible.

Le Nikon Z6 III sera disponible à partir de juillet, au prix de 2999 € pour le boîtier seul, ou avec un choix de kits d'objectifs – les options de kits peuvent être consultées sur le site de Nikon. Nikon a également annoncé un nouveau service Nikon Imaging Cloud, avec plus de détails à venir.

On ne s’attendait pas à une telle mise à niveau pour ce modèle de troisième génération : il est plus rapide, plus puissant et présente des améliorations de manipulation bienvenues, ce qui le place parmi les meilleurs appareils photo hybrides en 2024. La revue complète du Nikon Z6 III sera publiée prochainement.