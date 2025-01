Sigma enrichit sa gamme Canon avec deux objectifs, le plein format tiers toujours attendu

Sigma lance les objectifs contemporains 16mm F1.4 et 23mm F1.4 DC DN pour la monture Canon RF

Ces objectifs coûtent respectivement 439 € et 549 €

Cela fait six objectifs Sigma RF-S, mais aucun n'est encore disponible pour le plein format

Sigma a lancé deux objectifs à focale fixe et grande ouverture pour les appareils photo sans miroir Canon : le 16mm F1.4 DC DN Contemporary et le 23mm F1.4 DC DN Contemporary. Ces nouveautés viennent compléter une gamme de quatre autres objectifs Sigma déjà disponibles pour la monture RF de Canon, tous conçus pour les modèles à capteur APS-C, tels que les Canon EOS R7 et EOS R100.

Avec ces nouvelles références, le nombre total d'objectifs Sigma « RF-S » atteint désormais six, dont les deux premiers à grande ouverture. L'objectif 16mm offre une focale équivalente à 24mm, tandis que le 23mm correspond à une focale de 35mm en équivalent plein format.

Ces deux objectifs proposent des focales très populaires et une grande ouverture de f/1.4, idéales pour travailler en faible luminosité ou pour réaliser des portraits avec un effet bokeh marqué. L'objectif 35mm f/1.4 de Sigma est souvent cité comme un incontournable pour les reportages, notamment en photographie documentaire.

Côté tarif, Sigma a fixé le prix du 16mm F1.4 à 439 € et celui du 23mm F1.4 à 549 €. Ces prix apparaissent raisonnables, compte tenu des performances optiques éprouvées de la gamme Contemporary de Sigma, et restent inférieurs à ce que Canon pourrait proposer – si la marque lançait des équivalents.

Quatre objectifs primaires Sigma DC DN Contemporary disponibles pour la monture Canon RF, de gauche à droite : 23mm F1.4, 50mm F1.4, 30mm F1.4 et 16mm F1.4 (Image credit: Sigma)

6 et plus, mais qu'en est-il du plein cadre ?

Canon a longtemps réservé la monture de ses objectifs RF aux fabricants tiers, contrairement à ses concurrents, ce qui a frustré de nombreux utilisateurs. La donne a changé en avril 2024, lorsque Canon a enfin ouvert sa monture RF à des marques comme Sigma et Tamron. À ce jour, six objectifs Sigma sont déjà disponibles pour cette monture.

Tous ces objectifs sont dédiés aux appareils APS-C de Canon, ce qui répond partiellement à l’un des reproches majeurs adressés aux modèles hybrides d’entrée de gamme comme l’EOS R10 : un choix limité d’objectifs.

Le « nouveau » 23mm F1.4 DC DN Contemporary monté sur le Canon EOS R7. (Image credit: Sigma)

Pendant ce temps, Canon reste très actif sur le lancement de nouveaux objectifs pour ses appareils plein format, à l’image de l’EOS R5 Mark II, sacré « Appareil photo de l’année 2024 ». Cependant, Sigma et Tamron n’ont pas encore proposé d’objectifs plein format pour cette monture.

Il semblerait que Canon concentre ses efforts sur ses objectifs plein format tout en laissant les fabricants tiers, comme Sigma, couvrir les besoins en objectifs APS-C. Si cette stratégie peut se révéler efficace, il est probable que les utilisateurs exigent bientôt des objectifs plein format abordables provenant de fabricants comme Sigma.