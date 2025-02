Nikon dévoile son premier 35mm f/1.2, un rêve d’objectif freiné par son tarif

Nikon dévoile son troisième objectif en monture Z avec une ouverture maximale de f/1,2

Le nouveau Z 35mm f/1.2 S fait suite aux objectifs 50mm et 85mm de Nikon

Il coûte 3249 € et les ventes débuteront le 27 février

Nikon dévoile enfin le Nikkor Z 35mm f/1.2 S, un objectif à focale fixe grand-angle modérée destiné aux professionnels, et longtemps attendu sur la feuille de route des optiques Z. Il rejoint deux autres objectifs f/1.2, devenant ainsi le plus large des trois, spécialement conçu pour raconter des histoires visuelles, aux côtés des Nikkor Z 50mm f/1.2 S et Z 85mm f/1.2 S.

Le 35mm est une focale particulièrement appréciée pour sa polyvalence, permettant d'intégrer l'environnement dans l'image et d'enrichir le récit visuel. Un objectif professionnel de ce calibre attire forcément l’attention, tant il représente une solution idéale à presque tous les égards. Cependant, son prix, son poids et sa taille sont loin d’être aussi séduisants. Avec une facture s’élevant à 3 249 €, un poids conséquent de 1 060 g, difficile d’en faire un objectif à emporter partout sans réfléchir.

Toutefois, ce qui se profile ici est une optique irréprochable, dotée d’une conception complexe, d’un diaphragme à 11 lamelles assurant un bokeh doux, rond et soyeux, et d’une construction robuste conçue pour résister aux conditions les plus difficiles.

Pas de doute possible : cet objectif surpasse optiquement le récent Nikkor Z 35mm f/1.4 et se classe d’emblée parmi les meilleures optiques Nikon Z du marché.

Image 1 of 4 La longueur focale de 35 mm offre une perspective idéale pour les portraits environnementaux. (Image credit: Nikon) Il est également très prisé des photographes de mariage. (Image credit: Nikon) Et c'est une longueur focale polyvalente pour la narration. (Image credit: Nikon) L'ouverture lumineuse de f/1,2 est utile en cas de faible luminosité et pour obtenir une faible profondeur de champ qui fait ressortir les sujets. (Image credit: Nikon)

Grand à tous points de vue

Nikon propose désormais trois objectifs fixes 35mm pour sa monture Z et ses appareils hybrides. Le premier à être commercialisé fut le Z 35mm f/1.8, suivi par le Nikkor Z 35mm f/1.4, une option abordable facturée 730 €, et maintenant ce Z 35mm f/1.2 S destiné aux professionnels. Faisant partie d’une trilogie d’objectifs f/1.2, ce dernier doit justifier son prix par autre chose que sa simple ouverture lumineuse. À lui seul, l'écart d’ouverture entre f/1.2 et f/1.4 ne saurait suffire à justifier un investissement près de cinq fois supérieur.

Le test du Nikkor Z 35mm f/1.4 [en anglais] déjà montré qu’il n’était pas le meilleur de Nikon, mais le nouveau 35mm f/1.2 S promet un saut qualitatif considérable. Ceux qui accepteront d’assumer son poids et son encombrement bénéficieront d’une optique qui semble tout simplement irréprochable. Avec son diaphragme à 11 lamelles, il promet un bokeh exceptionnel, tandis que sa formule optique complexe de 17 éléments répartis en 15 groupes assure un piqué remarquable sur l’ensemble du cadre, sans distorsion. Une conception d’une telle sophistication est rare pour une focale fixe.

Sa distance de mise au point minimale est de 30 cm, offrant un rapport de grossissement de 0,2x – suffisant pour capturer des détails du quotidien, sans pour autant en faire un objectif macro.

En termes de gabarit, le Z 35mm f/1.2 S s’associe idéalement avec les boîtiers professionnels de Nikon, notamment les Z8 et Z9. Sur un Z6 III, en revanche, l’ensemble pourrait sembler déséquilibré. Cet objectif est résolument haut de gamme, et pour ceux qui ont le budget adéquat, il s’annonce comme une valeur sûre.