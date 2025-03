Une nouvelle fuite de l’iPhone 17 Pro Max révèle un aperçu de son possible redesign

Une nouvelle fuite d'image de l'iPhone 17 Pro Max est apparue

Elle montre la refonte attendue de l'appareil

Les téléphones iPhone 17 devraient arriver en septembre

Il devient de plus en plus probable que l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max bénéficient d’une refonte majeure par rapport aux modèles qu’ils remplacent. Une nouvelle fuite offre un aperçu supplémentaire du châssis remanié du modèle le plus grand.

Le leaker bien connu @MajinBuOfficial a partagé une image montrant ce qui semble être des moules métalliques destinés à la fabrication du prochain smartphone. La légende accompagnant la photo indique : "L’iPhone 17 Pro Max est prêt".

On distingue le grand module photo arrière à triple capteur dans le coin supérieur gauche du boîtier, ainsi qu’une découpe prévue pour la connexion magnétique MagSafe destinée à la recharge. La taille de cette protubérance correspondrait à une barre photo plus imposante, comme les rumeurs le suggèrent.

Reste à espérer que cette barre photo élargie et l’espace supplémentaire accordé aux capteurs se traduiront par une meilleure qualité d’image et de vidéo. Apple apporte généralement des améliorations annuelles à ses appareils photo, et une nouvelle évolution serait la bienvenue.

Les rumeurs jusqu'à présent

Cette fuite ne révèle pas grand-chose de plus, si ce n’est un nouvel aperçu du design arrière et l’information selon laquelle le téléphone est "prêt" – sans doute pour la production de masse, puisque la sortie est toujours attendue pour septembre 2025.

De nombreuses fuites et rumeurs circulent déjà autour de ces modèles. En plus du redesign des versions Pro et Pro Max, il faut aussi s’attendre à des puces plus rapides et à l’intégration d’iOS 19, dont l’annonce officielle se fait encore attendre.

Parmi les fonctionnalités évoquées, la recharge sans fil inversée ainsi qu’une augmentation de la mémoire vive à 12 Go sur l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max sont au programme – probablement pour mieux gérer de nouvelles capacités en matière d’intelligence artificielle signées Apple.

En revanche, l’iPhone 17 standard devrait proposer moins de nouveautés marquantes. Un nouveau modèle, l’iPhone 17 Air, est cependant pressenti pour remplacer l’iPhone 16 Plus. Il s’agirait d’une version ultra-fine, qui viendrait enrichir la gamme.