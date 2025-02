Aperçu de l’iPhone 17 Air : un design ultra-fin dévoilé par des rendus

L'iPhone 16 Plus

Les rendus de l'iPhone 17 Air nous donnent un aperçu du design possible du téléphone

Ils montrent une coque fine et une longue barre d'appareil photo

Nous avons également entendu dire que l'iPhone 17 pourrait avoir le même design que l'iPhone 16.

Cette année pourrait être marquante pour l’iPhone. En plus des successeurs des iPhone 16, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, un tout nouveau modèle ultra-fin pourrait voir le jour : l’iPhone 17 Air.

Ce modèle a déjà fait l’objet de plusieurs rumeurs, mais une nouvelle fuite offre un premier aperçu concret de ce qui pourrait être le design très peu conventionnel de l’iPhone 17 Air pour Apple.

Leaker Jon Prosser (via MacRumors) a partagé dans son émission YouTube Front Page Tech des rendus censés montrer le design final de l’iPhone 17 Air, dont certains sont visibles ci-dessous.

Image 1 of 2

Les rendus dévoilent un iPhone 17 Air supposément doté d’un boîtier très fin et d’une longue barre noire pour l’appareil photo, traversant toute la largeur de la face arrière. Bien que longue, cette barre ne contient qu’un seul objectif, situé à gauche, tandis que le flash se trouve à l’extrémité droite. Sans surprise, certains visuels montrent également un bouton de contrôle de l’appareil photo et un bouton Action.

Bien qu’il s’agisse de l’aperçu le plus clair du design potentiel de l’iPhone 17 Air, ces rendus correspondent à de précédentes fuites, dont une photo floue supposée représenter l’iPhone 17 Air. Ces images pourraient donc s’avérer exactes, même s’il convient de rappeler que Jon Prosser a un historique mitigé, ayant parfois vu juste et parfois non sur des informations liées à Apple.

Pas de changement pour le modèle de base

Ce n’est pas la seule information sur la série iPhone 17 partagée par Prosser. Dans un post sur X (via Phone Arena), il affirme que l’iPhone 17 de base ressemblera beaucoup à l’iPhone 16, avec deux objectifs disposés verticalement, occupant beaucoup moins d’espace que la barre d’appareil photo supposée de l’iPhone 17 Air.

Si cela se confirme, la série iPhone 17 pourrait proposer trois designs bien distincts. En plus de ces deux modèles, Prosser a récemment révélé ce qui pourrait être le design de l’iPhone 17 Pro, lequel disposerait d’une barre d’appareil photo encore plus imposante que celle du modèle Air.

Toutefois, il faudra sans doute patienter encore un moment avant de vérifier l’exactitude de ces informations, l’officialisation de la série iPhone 17 n’étant pas attendue avant septembre.