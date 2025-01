Android 16 se dévoile : une fonctionnalité clé d’iOS désormais au menu

La première version bêta publique d'Android 16 est désormais disponible

Vous pouvez l'installer dès maintenant si vous avez un téléphone Pixel plus récent

Les mises à jour en direct sont l'une des nouvelles fonctionnalités

Google a lancé la première version bêta publique d’Android 16, ce qui signifie que les premiers utilisateurs peuvent désormais la tester : parmi les nouvelles fonctionnalités repérées, on trouve l’équivalent Android des “Live Activities” d’iOS.

Comme l’a annoncé Google (via Android Police), la version Android de cette fonctionnalité s’appelle “Mises à jour en direct”. Ces mises à jour persistantes à l’écran « aident les utilisateurs à suivre et accéder rapidement aux activités importantes en cours », précise Google.

Actuellement, les mises à jour sont « uniquement suggérées pour les services de VTC, la livraison de nourriture et les applications de navigation », mais d’autres catégories devraient être ajoutées progressivement. À terme, tout développeur qui le souhaite pourra les intégrer dans ses applications.

Comme cela a été observé sur les iPhones, ce type de mises à jour en temps réel s’avère pratique pour des éléments tels que les scores sportifs ou les enregistrements audio. Elles permettent de rester informé sans ouvrir l’application concernée, ce qui constitue une amélioration bienvenue sur Android.

Plus d'informations à venir

Live Activities sur iOS (Image credit: Apple)

La première bêta publique d’Android 16 apporte bien d’autres nouveautés, notamment un meilleur support des applications sur écrans larges : les utilisateurs de grands écrans (comme celui du Google Pixel 9 Pro Fold) constateront une réduction de l’effet de « letterboxing ».

D’autres améliorations incluent un support optimisé pour l’enregistrement et l’édition vidéo en haute résolution, une expérience de retour arrière prédictif plus cohérente (permettant d’avoir un aperçu de l’écran précédent) et des préparations pour une intégration plus approfondie de Gemini.

De nombreuses autres fonctionnalités sont à prévoir au fil des phases de test bêta d’Android 16 – plusieurs rumeurs évoquent déjà des modifications apportées au système de notifications. Le lancement complet d’Android 16 est prévu pour le mois de juin.

Pour ceux qui souhaitent essayer la version bêta dès maintenant, il faut posséder un téléphone Pixel (Pixel 6 ou plus récent) et s’inscrire au programme Android Beta (gratuit). Comme toujours avec une version bêta, des bugs et plantages sont à anticiper – il n’est pas recommandé de l’installer sur un appareil principal.