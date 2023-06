Test d'Avast One, un outil puissant même dans sa version gratuite

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Please note Voici le récapitulatif global passant en revue toutes les solutions de sécurité grand public Avast One pour 2023. Sur cette page, après l'introduction, vous trouverez (a) une évaluation complète de la version gratuite d'Avast One Essentiel, ainsi que des commentaires sur les fonctionnalités supplémentaires intégrées au reste de la gamme : (b) les offres Avast One Individuel et Famille, (c) l'offre haut de gamme Avast One Premium Vous pouvez accéder aux évaluations de ces produits individuels en cliquant sur les liens dans la barre en haut de cette page, mais gardez à l'esprit que cet article est vraiment conçu pour être lu jusqu'au bout, car les fonctionnalités d'Avast One Essentiel sont également présentes, bien sûr, dans les suites de sécurité de niveau supérieur.

Bien qu'il s'agisse de l'offre la plus récente d'Avast, Avast One existe depuis suffisamment longtemps pour que les utilisateurs puissent se faire une idée précise du programme et que les laboratoires de test tiers puissent constater la constance avec laquelle il arrête les logiciels malveillants. Dans les deux cas, Avast One a prouvé qu'il méritait d'être l'un des meilleurs logiciels antivirus.

Parmi les raisons pour lesquelles Avast One mérite d'être considéré, on peut citer le nombre d'outils de sécurité avancés dont disposent la plupart de ses offres d'abonnement. Par exemple, chaque abonnement payant donne accès à un VPN sécurisé et à un outil de nettoyage du système très utile.

Il existe des options de surveillance des webcams et de contrôle parental, mais toutes les applications Avast One sont dotées d'un antiphishing, d'une protection contre les ransomwares, d'une surveillance des mots de passe et d'un pare-feu simple mais efficace. Vous pouvez également protéger plusieurs appareils, et Avast One fonctionne sur toutes les principales plateformes : Windows, Mac, Android et iOS.

Vous pouvez essayer l'application antivirus gratuite, Avast One Essentiel, mais vous serez assez limité dans les outils que vous pouvez utiliser, et vous ne pouvez protéger qu'un seul ordinateur Windows. Mais nous sommes certains qu'une fois que vous aurez constaté l'efficacité d'Avast et la facilité d'utilisation du programme, vous voudrez passer à la version supérieure et profiter de tout ce qu'Avast a à offrir.

Avast One options d'abonnement : Avast One pour 50,28 $US par an

Forfaits et tarifs

Pour un programme gratuit, Avast One Essentiel dispose d'un nombre impressionnant d'outils de sécurité. Ceux-ci comprennent un pare-feu, un nettoyeur de système et des protections de messagerie qui permettent d'éviter les escroqueries par phishing dans votre boîte de réception.

Essentiel dispose d'autres outils, mais ils sont limités. Par exemple, vous pouvez utiliser le gestionnaire de mots de passe pour rechercher les mots de passe qui ont été compromis, mais cette opération doit être exécutée manuellement. Vous devez également vérifier vous-même les mises à jour logicielles et lancer le processus de téléchargement et d'installation.

Le VPN sécurisé est disponible pour les utilisateurs d'Essentiel, mais il est limité à 5 Go par semaine, avec un seul emplacement de serveur disponible. Cela représente suffisamment de données pour plus d'une journée de streaming musical continu, ou 10 heures de visionnage de Netflix.

Avast One Individuel et Avast One Famille sont le même programme, la seule différence étant le nombre d'appareils que vous pouvez protéger. Pour 3,75€/mois, vous pouvez protéger 5 appareils à la fois (45€/an). Le plan familial couvre 30 appareils pour 4,99€/mois (59,88€/an).

Cet abonnement de niveau intermédiaire n'offre pas beaucoup plus d'outils de sécurité, mais le gestionnaire de mots de passe et les mises à jour logicielles sont automatiques, vous n'avez donc pas à vous en soucier. De plus, vous disposez d'une utilisation illimitée du VPN et pouvez vous connecter à n'importe quel serveur dans plus de 50 endroits dans le monde.

Le seul outil ajouté à Avast One Premium est la surveillance de l'identité. Il s'agit en fait d'une fonctionnalité intéressante, car elle permet de garder un œil sur vos informations personnelles et de vous avertir si elles sont utilisées illégalement ou vendues sur le dark web, et de vous aider à récupérer votre identité après une violation.

Comparer les abonnements Avast One

Avast One Essentiel

(Image credit: Avast)

Le programme d'installation d'Avast One n'est pas aussi personnalisable et vous ne pouvez donc pas choisir les outils que vous souhaitez télécharger. Le processus est donc plutôt simple. Cependant, comme avec toutes les solutions antivirus d'Avast, il essaiera d'installer le navigateur Avast et d'en faire votre navigateur par défaut. Il y a un endroit dans l'installation où vous pouvez décocher cette option, mais vous devez la chercher car elle est en petits caractères.

Après l'avoir installé, nous avons testé l'impact d'Avast One sur les performances du système en exécutant le test de référence PCMark Professional avant et après l'installation. Auparavant, les logiciels Avast ralentissaient le système un peu plus que la moyenne, mais cette fois-ci, nous n'avons constaté aucune différence mesurable. Absolument aucune.

Et ce, avec Avast One Essentiel et sans utiliser aucun des outils d'accélération d'Avast. Il y a trop de variables pour se prononcer, mais il est au moins possible que l'installation et la configuration d'Avast One rendent votre système plus rapide qu'il ne l'était auparavant.

Nous avons eu d'autres bonnes surprises lors de nos tests d'autoprotection, au cours desquels nous avons lancé un certain nombre d'attaques contre Avast One pour voir si des logiciels malveillants pouvaient le désactiver. Il s'agissait de tenter de supprimer des fichiers, de modifier les paramètres du Registre, d'arrêter ou de désactiver des services, de fermer des processus, de décharger des pilotes, et bien d'autres choses encore. Aucune d'entre elles n'a fait la moindre différence pour le logiciel, qui a continué à nous protéger comme à l'accoutumée.

(Image credit: Avast)

Interface

L'interface d'Avast One est légère et aérée, avec des graphiques conviviaux et un accès rapide à toutes les fonctionnalités principales de One.

Vous souhaitez lancer une analyse, vous connecter au VPN ou accélérer votre système, par exemple ? Inutile de naviguer dans différents onglets, puis de vous souvenir de l'endroit où tout se trouve. Il suffit de faire défiler l'écran vers le bas pour trouver des raccourcis vers les analyses, le VPN et d'autres fonctions, que vous pouvez exécuter en quelques clics.

En cliquant sur le bouton Explorer, on affiche la liste complète des fonctionnalités d'Avast One, ce qui semble un peu plus compliqué. Mais il est plus facile de comprendre ce qui est proposé lorsqu'on peut tout voir en un seul endroit, plutôt que de naviguer dans plusieurs onglets. Et si vous ne comprenez pas quelque chose - qu'est-ce que le "Bouclier de protection", exactement ? - en cliquant sur l'option, vous obtiendrez une explication simple (le Bouclier de protection des fichiers permet à Avast d'analyser chaque fichier auquel vous accédez pour s'assurer qu'il est sûr).

Plusieurs options ne sont pas disponibles dans la version gratuite d'Avast One Essentiel (Webcam Protection, Web Hijack Guard, Driver Updater, etc.) Certaines applications gratuites ne les signalent pas, ce qui fait que vous devez toujours cliquer sur des boutons pour apprendre que vous ne pouvez pas utiliser ces options tant que vous n'avez pas effectué la mise à jour. Avast met en évidence les options que vous ne pouvez pas utiliser à l'aide d'un cadenas, une approche plus intelligente qui rend One Essentiel beaucoup plus confortable à utiliser.

Dans l'ensemble, le tableau de bord d'Avast One est superbe et facile à utiliser pour les débutants, mais il permet également de découvrir et d'accéder facilement aux fonctionnalités les plus avancées de la suite.

(Image credit: Avast)

Antivirus

Les fonctionnalités de l'antivirus Avast One commencent par le Smart Scan. Lancé d'un simple clic, il exécute une analyse rapide de 10 à 15 secondes pour détecter les logiciels malveillants, ainsi que les modules complémentaires douteux du navigateur et les problèmes de performances du PC. (Contrairement à l'ancien antivirus Avast, il ne recherche pas les correctifs logiciels manquants, mais vous pouvez toujours le faire manuellement).

Le Smart Scan et la protection en temps réel d'Avast devraient permettre de repérer la plupart des menaces, mais le logiciel propose de nombreuses autres options. Il existe une analyse approfondie (anciennement appelée analyse complète) pour vérifier l'ensemble de votre système, une analyse ciblée qui examine des fichiers ou des dossiers spécifiques, et une analyse au démarrage pour détecter les menaces avant que Windows ne démarre complètement. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez créer des types d'analyse personnalisés pour faire ce que vous voulez.

Les options de configuration ne manquent pas non plus. Vous pouvez définir ce qui doit être analysé (tous les disques durs, le disque système uniquement, les disques amovibles, les archives, etc.), comment traiter les menaces, définir la priorité de l'analyse pour optimiser les performances, etc.

(Image credit: Avast)

Analyses à la demande

Le moteur permet d'exécuter des analyses à la demande en parallèle, un niveau de flexibilité que vous ne trouverez pas toujours ailleurs. Si vous exécutez une longue analyse complète du système, par exemple, vous pouvez lancer une analyse ciblée distincte sur un disque amovible que vous venez de connecter, et peut-être vérifier quelques téléchargements récents, le tout en même temps.

Cela n'a pas toujours fonctionné sans heurts. Bien que nos analyses normales à la demande se terminent par un message rassurant "nous n'avons rien trouvé", la page Historique des analyses vous avertit que "votre analyse de l'explorateur n'a pas pu analyser tous les fichiers" et que "nous vous suggérons d'analyser à nouveau".

Cela peut-il être un problème ? Il nous fallait savoir quels fichiers n'avaient pas été analysés pour prendre une décision. Mais non - même si nous pensons qu'il s'agit d'une information très importante, la page Historique de l'analyse ne la met pas à disposition.

Vitesses d'analyse

Les vitesses d'analyse sont moyennes, Avast Essentiel mettant 32 minutes pour analyser 50 Go de fichiers exécutables. C'est un peu moins rapide qu'Avira (28 minutes), mais bien plus rapide que Bitdefender (39 minutes).

Nous avons analysé une seconde fois les mêmes données de test afin de déterminer si un antivirus utilise des optimisations. Le temps d'analyse d'Avast a légèrement baissé, passant à 27 minutes, comme celui d'Avira (24:41). Mais certaines applications n'analysent les fichiers que s'ils sont nouveaux ou modifiés, ce qui fait une énorme différence. La deuxième analyse de Bitdefender sur nos données de test a pris 27 secondes, et Kaspersky 170 secondes.

Avast a peu de marge de manœuvre pour améliorer son antivirus, mais dans l'ensemble, c'est un produit sympathique, facile à utiliser, puissant et configurable, avec des fonctionnalités pour tous les niveaux d'utilisateurs.

(Image credit: Avast)

Protection des données

AV-Comparatives vérifie régulièrement les meilleurs produits antivirus contre les logiciels malveillants les plus récents. Lors de sa dernière série de tests, il a examiné 16 logiciels antivirus différents et leur capacité à bloquer les logiciels malveillants.

Le dernier rapport de synthèse de mars 2023 place Avast en tête avec un taux de détection en ligne impressionnant de 99,97 %. Le taux de détection hors ligne est un peu plus faible et Avast a marqué à tort deux fichiers comme étant malveillants alors qu'ils ne l'étaient pas. Mais par rapport à la concurrence, Avast est clairement le meilleur programme.

AV-Test's Home Windows de février 2023 d'AV-Test place également Avast dans le groupe des meilleurs logiciels antivirus. Ce laboratoire a examiné 18 logiciels antivirus différents et les a évalués dans trois domaines différents. Avast est l'un des 14 logiciels à avoir obtenu une note parfaite de 6/6 pour la protection. Cependant, il n'est que l'un des six logiciels à avoir obtenu une note parfaite dans les trois domaines.

(Image credit: AV-Comparatives)

Nos propres tests ont commencé par des vérifications simples de surveillance du comportement, où un exécutable personnalisé utilise des astuces de script courantes pour télécharger un fichier malveillant.

Les résultats ont été mitigés, Avast mettant immédiatement l'application de test en quarantaine pour certaines actions tout en laissant d'autres se poursuivre, et ne détectant un problème que lorsque le fichier a atteint le disque dur. Bitdefender est plus cohérent, bloquant tous les tests, mais d'autres ont fait bien pire (Adaware a manqué tous les comportements suspects, bien qu'il ait détecté les fichiers), et Avast a été acceptable dans l'ensemble.

Le second test, plus avancé, a utilisé un simulateur de ransomware simple que nous avons développé nous-mêmes. Comme Avast n'avait jamais vu ce type de ransomware auparavant, il n'aurait pas été en mesure de le détecter à partir de la seule signature d'un fichier, ce qui en fait un test utile pour la surveillance des comportements.

Nous avons lancé le simulateur et Avast One s'est rendu compte qu'il s'agissait de quelque chose de nouveau, et a annoncé qu'il était en train de rechercher des menaces. Un début positif ? Peut-être, mais environ 15 secondes plus tard, Avast nous a informé que le simulateur était sûr, puis n'a rien fait du tout pendant qu'il cryptait des milliers de fichiers utilisateur.

Certaines applications antivirus obtiennent de bien meilleurs résultats à ce test. Bitdefender et Kaspersky ont non seulement abattu le simulateur en une fraction de seconde, mais ils ont également récupéré la poignée de fichiers qu'il avait réussi à crypter (cinq à dix).

Notre simulateur n'est pas un vrai logiciel malveillant, donc même si nous considérons les détections réussies comme un avantage, nous ne pénalisons pas de manière significative les applications qui ne parviennent pas à le détecter.

De plus, il ne s'agit pas de la seule défense d'Avast contre les ransomwares. Il existe une autre couche plus efficace.

(Image credit: Avast)

Bouclier contre les ransomwares

Installez Avast One et il détectera automatiquement les dossiers contenant des documents de l'utilisateur, puis les ajoutera à la liste Ransomware Shield Protect d'Avast. Les applications non fiables ne sont pas autorisées à modifier le contenu de ces dossiers sans permission.

Cela semble être une bonne chose, et Avast a bien ajouté les principaux dossiers de l'utilisateur à sa liste "Protected". En revanche, il n'a pas détecté les autres dossiers de manière aussi intelligente, manquant des dossiers contenant des milliers de documents.

C'est un problème, d'autant plus qu'il n'y a aucun signal de défaillance. Avast One ne vous dit pas qu'il effectue cette recherche de documents, et à moins que vous ne cliquiez sur l'option Bouclier contre les ransomwares, que vous choisissiez "Voir les dossiers protégés" et que vous parcouriez la liste, vous pourriez ne jamais vous rendre compte qu'Avast a raté quelque chose.

Si vous trouvez l'option, c'est assez facile à comprendre. Nous avons repéré le problème et ajouté manuellement nos dossiers de données supplémentaires en l'espace de quelques secondes.

Le bouclier étant pleinement activé, nous avons à nouveau lancé le simulateur de ransomware. Cette fois, Avast One a déclenché une alerte dès qu'il a accédé à un fichier, nous avons choisi l'option Bloquer et il n'a pas pu toucher à quoi que ce soit sur notre système.

Une fois que nous l'avons fait, Avast a déclenché une alerte dès que le simulateur de ransomware ou d'autres applications non fiables ont tenté d'accéder aux fichiers, et ils n'ont pas pu le faire tant que nous ne leur en avons pas donné l'autorisation.

Cela ne remplace pas la reconnaissance correcte des logiciels malveillants (notre ransomware de test n'a pu chiffrer aucun document, mais Avast ne l'a pas reconnu comme une menace sérieuse et l'a laissé continuer à fonctionner). Il s'agit néanmoins d'une couche de protection supplémentaire utile qui pourrait fonctionner avec les menaces les plus récentes. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une fonctionnalité payante - vous pouvez l'obtenir gratuitement dans Avast One Essentiel.

(Image credit: Avast)

Bloquer les sites malveillants

Avast One ne se contente pas de détecter les logiciels malveillants : il détecte et bloque l'accès aux sites Web malveillants, réduisant ainsi les risques d'infection.

Ce n'est pas un domaine dans lequel Avast a toujours excellé par le passé, mais l'entreprise semble avoir amélioré son jeu. Pour nous en assurer, nous avons rassemblé une collection d'URL d'hameçonnage récentes pour effectuer nos propres tests, en comparant Avast One à Bitdefender. Le résultat est positif : Avast a détecté 67 % des menaces, contre 41 % pour Bitdefender.

Avast One n'inclut plus les extensions de navigateur Avast, ce qui signifie que les utilisateurs sont privés d'un ou deux extras utiles liés au web (il n'y a pas de mise en évidence des liens malveillants dans les résultats de recherche, par exemple). Nous pensons que les applications qui interfèrent avec la configuration de notre navigateur sont généralement une mauvaise idée, et Avast Online Security peut toujours être installé séparément si vous en avez besoin.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un excellent pack de protection web, d'autant plus qu'il n'est pas nécessaire d'acheter Avast One Individuel pour l'obtenir : toute cette puissance de filtrage web est offerte gratuitement dans Avast One Essentiel.

(Image credit: Avast)

Protection du réseau

Avast One Essentiel comprend un pare-feu simple qui surveille le trafic de votre réseau et vise à empêcher les pirates de pénétrer dans votre système et les logiciels malveillants de se connecter à votre domicile.

Vous pouvez également afficher une liste des applications qui utilisent votre connexion, la quantité de données qu'elles ont transférées jusqu'à présent, et décider manuellement de les bloquer.

En passant à la version payante d'Avast Individuel, vous bénéficiez apparemment d'alertes de détection et d'une meilleure protection de votre système, notamment face aux attaques par usurpation d'adresse ARP (un exploit qui peut permettre à des pirates d'infiltrer votre réseau).

Bien que cela semble raisonnable, nous ne sommes pas sûrs que cela ajoute beaucoup de fonctionnalités au pare-feu normal de Windows. Nous ne sommes pas non plus convaincus par tous les discours sur l'interaction avec l'utilisateur. Les pare-feu de Norton et Bitdefender restent nos favoris en matière de réseau, non pas parce qu'ils émettent des alertes et disposent de nombreux réglages, mais parce qu'ils n'ont pas besoin de tout cela : ils font un excellent travail en gérant intelligemment votre connexion réseau, sans aucune intervention manuelle.

Nous avons remarqué que l'application Windows d'Avast One a abandonné l'inspecteur Wi-Fi, un outil pratique qui vous permettait auparavant de voir les appareils connectés et de mettre en évidence les vulnérabilités. L'application Android One Essentiel dispose d'un scanner Wi-Fi similaire, la fonctionnalité n'a donc pas totalement disparu, mais il est dommage qu'elle soit désormais réservée à Android.

(Image credit: Avast)

Avast SecureLine VPN

En installant l'application gratuite Avast One Essentiel, vous obtenez une version restreinte (mais tout de même très utilisable) du VPN SecureLine d'Avast, alimenté par HideMyAss !

La principale restriction est qu'il n'y a pas de support pour choisir un emplacement : l'application se connecte automatiquement au serveur le plus proche, où qu'il soit. Vous pouvez donc oublier l'idée de débloquer les plateformes de streaming dans d'autres pays. Ce n'est pas possible.

Il y a également une limite de données, même si elle semble relativement généreuse avec 5 Go par semaine. Le VPN Phantom d'Avira ne vous offre que 500 Mo par mois, le VPN de Bitdefender 200 Mo par jour (6 Go par mois), et même l'excellent plan gratuit de Windscribe s'arrête à 10 Go par mois. Le plan de données illimitées de Proton VPN est toujours en tête de la liste des VPN gratuits, mais Avast est bien meilleur que la plupart des autres.

Les vitesses étaient beaucoup plus ordinaires. Notre serveur local n'a atteint que 45 Mbps, ce qui est bien en dessous de la moyenne, mais suffisant pour la navigation et une utilisation occasionnelle.

(Image credit: Avast)

L'application Windows d'Avast dispose d'un bouton "kill switch" capable de bloquer correctement l'accès à Internet chaque fois que le VPN tombe en panne. Nous avons utilisé des techniques très drastiques pour simuler divers problèmes - éteindre et rallumer le routeur, planter l'exécutable OpenVPN - mais l'application s'est contentée de bloquer notre accès à Internet, d'afficher une alerte et de nous reconnecter le plus rapidement possible.

SecureLine peut se connecter automatiquement lorsque vous accédez à un réseau Wi-Fi non sécurisé. C'est pratique, mais il y a un plus très inhabituel : il peut aussi vous avertir de vous connecter lorsque vous visitez un site bancaire, une boutique en ligne, un site "sensible" (adultes, jeux d'argent, violence, etc.) ou tout écran de connexion à un site web. Cela peut vous éviter bien des ennuis si vous oubliez régulièrement de vous connecter. Bitdefender Premium VPN fait quelque chose de similaire avec encore plus de catégories de sites et de types d'applications (partage de fichiers, P2P), mais nous n'avons pas vu cette fonctionnalité chez quelqu'un d'autre.

En passant à Avast One Individuel, vous bénéficiez de données illimitées et d'un choix de 54 sites. Les vitesses de téléchargement sont toujours inférieures à la moyenne dans nos tests, mais nous avons eu quelques succès de déblocage dans nos revues précédentes, y compris la capacité de débloquer Netflix US.

Le VPN est un excellent complément à Avast One Essentiel, et l'allocation de données de 5 Go par semaine écrase la plupart des concurrents. La situation n'est cependant pas aussi claire lorsqu'on compare les produits payants. Le VPN commercial de Bitdefender, en particulier, est nettement plus rapide qu'Avast et a fait un peu mieux en matière de déblocage lors de notre dernière série de tests.

(Image credit: Avast)

Protection des mots de passe

Avast One n'inclut pas de gestionnaire de mots de passe, mais vous bénéficiez de quelques couches de protection supplémentaires conçues pour préserver la confidentialité de vos informations d'identification.

Toutes les versions d'Avast One offrent la possibilité d'analyser une base de données de violations de données (fournie par les experts en surveillance du dark web SpyCloud) pour savoir si les détails de leur compte ont été exposés.

Les produits payants d'Avast One ajoutent la surveillance des brèches, où l'application vérifie automatiquement les nouvelles brèches et vous avertit si vos informations d'identification sont incluses.

Les éditions payantes incluent également la protection du navigateur, une fonctionnalité qui limite l'accès aux mots de passe stockés dans votre navigateur. Nous avons essayé d'utiliser quelques outils de NirSoft pour accéder aux mots de passe de Chrome et de Firefox et Browser Protection a parfaitement fonctionné, repérant la tentative et bloquant l'accès jusqu'à ce que nous l'approuvions.

Ces fonctions sont réellement utiles, mais elles n'ajoutent pas beaucoup de valeur à la suite. Vous pouvez déjà rechercher vos coordonnées dans les brèches de données sur Have I Been Pwned, et éventuellement recevoir une notification si elles apparaissent dans une nouvelle brèche. Et la manière la plus sûre de gérer les mots de passe n'est pas de contrôler la manière dont ils sont accessibles dans le navigateur, mais de ne pas les stocker dans le navigateur en premier lieu. Vous êtes bien plus en sécurité avec un gestionnaire de mots de passe de qualité tel que Dashlane.

(Image credit: Avast)

Avast One : mise à jour du logiciel

L'outil de mise à jour logicielle d'Avast One Essentiel analyse vos applications, détecte les mises à jour manquantes et en dresse la liste. Il les installe également, bien que vous deviez cliquer manuellement sur un bouton de mise à jour pour chaque application que vous souhaitez patcher.

Passez à Avast One Individuel et vous aurez la possibilité de mettre à jour automatiquement toutes vos applications. Nous avons essayé et Software Updater a trouvé six mises à jour disponibles, a téléchargé les correctifs en parallèle, puis les a installés silencieusement, le tout en très peu de secondes.

L'application a fière allure et fonctionne raisonnablement bien, en particulier dans sa version gratuite. Le Software Updater gratuit d'Avira vous signale les mises à jour manquantes, mais ne fait rien pour les installer tant que vous n'effectuez pas la mise à jour.

Avast One ne prend toutefois en charge que la mise à jour de 50 applications courantes, contre 150 pour Avira et des centaines pour ses concurrents gratuits de gestion des correctifs. Il s'agit néanmoins d'un outil utile et nous sommes heureux qu'il soit inclus dans la suite.

Extras de confidentialité

Tous les utilisateurs d'Avast One (gratuits et payants) ont accès à la fonction Effacer les données de navigation, qui permet d'effacer rapidement l'historique de navigation, le cache, les cookies et bien d'autres choses encore. Cette fonction ressemble à tous les autres outils de nettoyage de sites web que vous avez déjà utilisés, mais Avast mérite d'être félicité pour son large support d'applications : le module a nettoyé Chrome, Firefox, Edge, Opera, Brave, et même Thunderbird sur notre système de test.

(Image credit: Avast)

Mobile

Lors du test d'Avast One, nous avons téléchargé le programme sur un téléphone Android. Une partie de cet examen visait à déterminer la facilité d'installation, de configuration et d'utilisation de l'application. Dans l'ensemble, le processus comportait les mêmes niveaux d'autorisations qui devaient être donnés pour que tous les outils de sécurité fonctionnent, il n'y avait donc rien d'unique ou de surprenant pour cette application.

Le programme antivirus lui-même fonctionne bien et nous avons trouvé l'interface plus facile à comprendre et à utiliser que celle de Norton et McAfee, deux programmes généralement inclus dans l'achat d'un nouveau téléphone ou dans un contrat de téléphonie mobile. Mais nous avons rencontré un problème.

Chaque fois que nous ouvrions Avast pour lancer des analyses ou vérifier les notifications de plus près, le téléphone devenait rapidement très, très chaud. Pour cette raison, et à cause des dommages potentiels qu'un tel niveau de chaleur peut causer à votre appareil mobile, nous ne recommandons pas Avast pour cet usage.

Verdict

Ce n'est pas pour rien qu'Avast est considéré comme l'un des logiciels antivirus les plus populaires au monde, et que son programme Essentiel est une application gratuite exceptionnelle. Le nombre d'outils de sécurité est impressionnant pour une application gratuite, et elle perpétue l'héritage de la protection Avast en obtenant les meilleurs scores en matière de détection des logiciels malveillants et de blocage des menaces de type " zéro jour ".

Nous ne recommandons pas l'utilisation d'Avast One sur mobile en raison du problème de chaleur, mais nous pouvons la recommander sans hésiter pour la protection des ordinateurs Windows ou Mac.

Avast One Individuel et Famille

(Image credit: Avast)

En payant pour Avast One Individuel ou Famille vous bénéficiez d'un certain nombre d'autres fonctionnalités intéressantes et inhabituelles.

Le bouclier de protection des données sensibles (SDS) analyse automatiquement votre disque à la recherche de fichiers susceptibles de contenir des données sensibles - noms, adresses, mots de passe, informations financières et autres - et empêche les autres utilisateurs de votre appareil d'y accéder.

Le Privacy Shield de VIPRE fait quelque chose de similaire, mais les deux outils ont le même problème : ils ne sont pas très efficaces pour identifier les documents qui sont sûrs et ceux qui ne le sont pas. Vous pouvez choisir de protéger les fichiers manuellement. Le Bouclier de protection des données sensibles est donc une fonctionnalité intéressante, mais elle n'est pas aussi intelligente qu'Avast le pense.

Web Hijack Guard protège le trafic du navigateur contre le détournement de DNS, un méchant exploit par lequel les pirates redirigent votre trafic vers des sites web malveillants. [Nous sommes] heureux de voir qu'Avast One s'efforce d'assurer votre sécurité en incluant cette protection.

Web Hijack Guard protège le trafic du navigateur contre le détournement de DNS, un méchant exploit par lequel les pirates redirigent votre trafic vers des sites web malveillants. Nous n'avons pas de test pour évaluer cette protection, mais les attaques DNS sont un danger très réel, et nous sommes heureux de voir qu'Avast One s'efforce d'assurer votre sécurité en incluant cette protection.

La Protection de la webcam d'Avast contrôle l'accès à la webcam afin de réduire les risques d'accès à votre appareil par des logiciels malveillants. Par défaut, cette protection autorise les applications de confiance à accéder à votre webcam et bloque toutes les autres jusqu'à ce que vous en donniez l'autorisation. Mais vous pouvez également augmenter le niveau de protection jusqu'au mode strict (une autorisation vous est demandée à chaque fois que quelque chose tente d'accéder à la webcam), et il existe même une option permettant de désactiver complètement votre webcam.

Il s'agit d'un système simple, avec des paramètres par défaut bien choisis, qui a parfaitement fonctionné pour nous. Avast One a repéré le pirate de notre webcam personnalisée lorsqu'il a essayé de capturer une image, lui a demandé la permission et, lorsque nous avons répondu par la négative, l'a empêché d'accéder à notre matériel.

(Image credit: Avast)

Amélioration des performances

Les versions payantes d'Avast One complètent leur ensemble de fonctionnalités avec un trio d'outils de maintenance du PC.

Performance Boost répertorie les applications en cours d'exécution dans le logiciel et peut les optimiser de manière sélective. Cela a pour effet de geler un processus, l'empêchant d'utiliser les ressources du système. Avast rétablit le processus lorsque vous ouvrez à nouveau l'application et il devrait fonctionner normalement.

Il s'agit d'une idée intelligente qui peut s'avérer efficace. Le problème est de savoir où l'utiliser. L'intérêt de "l'optimisation" d'une application est de l'empêcher d'exécuter des tâches en arrière-plan, mais êtes-vous vraiment sûr qu'elle ne fait pas quelque chose d'important ? Synchroniser des fichiers ? Vérifier les mises à jour ? Surveiller votre système pour pouvoir envoyer des notifications ? Avast One a donné des indices sur les processus qu'il reconnaissait, mais il n'y en avait pas beaucoup, et il a listé de nombreux processus qui devraient vraiment être laissés tranquilles (l'outil de sauvegarde Backblaze, par exemple).

Driver Updater analyse votre système à la recherche de mises à jour de pilotes manquantes et peut télécharger et installer les correctifs en quelques clics.

Driver Updater analyse votre système à la recherche de mises à jour de pilotes manquantes et peut télécharger et installer les correctifs en quelques clics.

Il est facile à utiliser, mais aussi risqué. Avast One nous a recommandé de mettre à jour plusieurs pilotes de puces Intel, par exemple - une seule erreur avec l'un d'entre eux pourrait endommager un PC au point qu'il ne démarre plus, peut-être même en mode sans échec. À moins que votre PC ne soit gravement instable, il est préférable de ne pas toucher aux pilotes.

Avast One fait mieux avec son dernier outil de maintenance, Disk Cleaner. Comme son nom l'indique, cet outil analyse votre système à la recherche de fichiers excédentaires et de restes de fichiers, ce qui permet de libérer un espace considérable sur le disque.

Disk Cleaner a fait un travail raisonnable sur le système que nous avons testé, en trouvant 8,4 Go de données que nous pouvions supprimer en toute sécurité. C'est mieux que Disk Cleanup de Windows, qui n'a trouvé que 5 Go, mais le logiciel gratuit CCleaner a fait un peu mieux avec 9 Go.

Les outils de maintenance d'Avast One ne sont pas mauvais et peuvent aider à accélérer votre système. Ils ne peuvent cependant pas rivaliser avec System Speedup d'Avira en termes de fonctionnalités ou de puissance, et vous aurez besoin de certaines connaissances et d'une certaine expertise pour en tirer le meilleur parti.

VPN

Tous les abonnements payants d'Avast One vous donnent accès au même VPN sécurisé que son offre Essentiel. Cependant, à ce stade, vous n'êtes plus limité dans votre utilisation. Avec des données illimitées, vous pouvez vous connecter et utiliser le VPN Avast quand vous le souhaitez et aussi longtemps que vous le souhaitez.

De plus, vous n'êtes pas limité à un seul emplacement de serveur. Au lieu de cela, vous pouvez accéder à n'importe quel serveur VPN d'Avast dans plus de 50 endroits à travers le monde. Vous bénéficiez ainsi d'une sécurité accrue et de plus d'options pour générer une nouvelle adresse IP à chaque fois que vous vous connectez.

Verdict

Le gain de protection entre l'abonnement gratuit Avast One et les abonnements payants est impressionnant et en vaut la peine. En fait, l'accès illimité au VPN vaut à lui seul le coût annuel.

L'utilisation des outils de nettoyage du système et d'optimisation des performances permet de prolonger la durée de vie de vos appareils, même si certains outils doivent être utilisés avec précaution, car la manipulation des mauvais fichiers ou pilotes peut avoir l'effet inverse.

Avast One Premium

(Image credit: Avast)

Contrôle de l'identité

Avast One Essentiel et Individuel disposent tous deux d'un outil de recherche de mot de passe utile qui vérifie si votre identité en ligne a été compromise. Mais Avast One Premium va encore plus loin en incluant la surveillance de l'identité. Ce service surveillera également le dark web à la recherche de vos informations d'identification personnelles, comme les numéros de comptes bancaires et de cartes de crédit, les noms complets, les dates de naissance et les numéros de sécurité sociale.

Si des informations personnelles sont trouvées. Avast vous aidera à contacter les organismes compétents, à modifier vos identifiants de connexion et à rétablir votre identité telle qu'elle était avant l'attaque. Peu de services de surveillance du vol d'identité incluent cette partie de l'offre. Il est donc rassurant de savoir qu'Avast vous soutient avant et après un vol d'identité.

Verdict

Dans l'ensemble, il existe de nombreuses plateformes antivirus de qualité, mais Avast One est clairement l'un des leaders. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a tant d'outils de protection utiles en place, mais aussi parce que ces outils sont puissants et font exactement ce qu'ils doivent faire.

Bien que certains concurrents puissent battre Avast One dans des domaines particuliers, ce qu'Avast One réussit vraiment à faire, c'est de regrouper un ensemble solide d'outils individuels dans une suite unique où tout fonctionne bien ensemble.

Mieux encore, tout cela est disponible dans la version gratuite pour un usage domestique (et c'est l'une des meilleures applications antivirus gratuites que vous trouverez) avec des mises à jour payantes disponibles pour ceux qui souhaitent avoir des protections plus étendues en place.