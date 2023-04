Marvel's Secret Invasion sur Disney Plus : tout ce que l'on sait jusqu'à présent

Key information - A venir sur Disney+ cette année

- La sortie est prévue pour le 21 juin 2023

- L'intrigue est basée sur la série de bandes dessinées Secret Invasion de Marvel

- Premier événement crossover de l'histoire du MCU

- Bande-annonce dévoilée à la D23 Expo 2022

- Samuel L Jackson reprend le rôle de Nick Fury

- Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Emilia Clarke, Olivia Colman et Kingsley Ben-Adir parmi les acteurs secondaires

- L'histoire aura un impact sur les autres projets de la phase 5

Alors que la prochaine série télévisée de Marvel devait être lancée au premier trimestre 2023, le premier épisode sera finalement lancé le 21 juin prochain.

Il s'agit de l'un des projets de la Phase 5 de Marvel les plus attendus, et nous savons que Secret Invasion devrait nous en mettre plein la vue dès son lancement sur Disney+.

En attendant que la série télévisée du Marvel Cinematic Universe (MCU) fasse ses débuts, on fait le point sur ce que l'on sait à ce jour. Dans ce guide, vous trouverez des informations sur sa date de sortie, son casting, son histoire, ses liens avec les autres projets du MCU, et bien plus encore.

Attention, certains spoilers potentiels sont à suivre sur les autres films et séries Marvel.

Nick Fury a son propre projet dans le MCU avec Secret Invasion. (Image credit: Marvel Studios)

Secret Invasion était attendu pour le premier trimestre 2023 comme Marvel l'avait confirmé lors de sa présentation à la San Diego Comic-Con 2022. Depuis, le lancement de Secret Invasion a été retardé, le site Web de Disney+ Originals indiquant désormais qu'il est "bientôt disponible". La série était également absente d'un montage vidéo récent de Disney+ "Coming This Spring" sur YouTube.

Marvel n'a pas révélé les raisons de ce retard. De notre côté, nous pensons que l'arrivée de Secret Invasion a été repoussée afin de lui donner l'attention qu'elle mérite.

Alors, quand la série télévisée de Nick Fury arrivera-t-elle sur nos écrans ? Disney+ a enfin dévoilée que le premier épisode débarquerait sur nos écrans le 21 juin 2023.

Secret Invasion : bande annonce

La première bande-annonce de Secret Invasion a été diffusée en septembre 2022. Il s'agit d'un thriller d'espionnage tendu dans la lignée de Captain America : Le Soldat de l'Hiver, avec ses différents personnages - Nick Fury en particulier - qui ne savent pas en qui ils peuvent avoir confiance. Une scène exclusive mettant en scène Fury et le James Rhodes de Don Cheadle - une séquence prolongée vue dans le teaser - a également été présentée à la D23 Expo 2022.

Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée le 3 avril, pour le plus grand bonheur des fans.

Secret Invasion : casting

Le personnage de Don Cheadle, James Rhodes, apparaîtra dans Secret Invasion. (Image credit: Marvel Studios)

Le casting de Secret Invasion est en grande partie confirmé, mais il n'y a aucune information officielle sur le rôle de certains acteurs :

Samuel L. Jackson : Nick Fury

Ben Mendolsohn : Talos

Cobie Smulders : Maria Hill

Martin Freeman : Everett K. Ross

Don Cheadle : James "Rhodey" Rhodes/Machine de guerre

Dermot Mulroney : président Ritson

Olivia Colman : Sonya Falsworth

Kingsley Ben-Adir : Gravik

Emilia Clarke : à déterminer

Killian Scott : à déterminer

Christopher McDonald : à déterminer

Carmen Ejogo : à déterminer

Irina Kara : à déterminer

Jackson reprend son rôle d'ex-directeur du S.H.I.E.L.D, Nick Fury, un personnage qu'il incarne depuis Iron Man en 2008. Sa dernière apparition dans le MCU remonte à 2019 dans Spider-Man : Far From Home, où Fury passait des vacances à bord d'un vaisseau spatial skrull.

En novembre 2021, Marvel a publié une image de Fury sans son cache-œil emblématique et arborant une barbe grise. Cela fait partie de son nouveau look sous couverture alors qu'il tente de faire toute la lumière sur l'invasion skrull.

Nick Fury vous surveille de près. (Image credit: Disney Plus/Marvel Studios)

Fury est rejoint par Talos de Ben Mendolsohn et Maria Hill de Cobie Smulders. Talos a également été vu dans Far From Home, se déguisant en Fury pour aider Spider-Man à arrêter Mysterio.

Quant à Maria Hill, elle n'a pas été vue depuis Avengers : Endgame. Techniquement, ce n'est pas le cas - Smulders a repris son rôle d'ex-directrice adjointe du S.H.I.E.L.D dans Far From Home. Mais, comme Talos qui se faisait passer pour Fury, elle se faisait passer pour Soren, la femme de Talos.

Don Cheadle et Martin Freeman sont de retour dans les rôles de James Rhodes et Everett K. Ross. Dermot Mulroney (Hanna, The Purge) incarnerait le président Ritson, selon une image prise par l'utilisateur Instagram the_insta_phils (merci à ComicBook.com pour l'information). La première bande-annonce semble également montrer le Ritson de Mulroney dans le convoi qui est touché par une explosion. Nous serions surpris qu'il survive, car le personnage de Harrison Ford, Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, est déjà confirmé pour être le prochain président des États-Unis dans Captain America : New World Order.

L'actrice primée Olivia Colman incarne l'agent spécial Sonya Falsworth. Les fans de bandes dessinées reconnaîtront immédiatement le nom Falsworth, les membres de cette famille ayant pris le pseudonyme de super-héros Union Jack. On ne sait pas si la Falsworth de Colman le fera dans cette série télévisée.

Le commandant skrull de Kingsley Ben-Adir a également été identifié comme étant Gravik, un nouveau personnage créé pour la série. CanWeGetSomeToast, un initié du MCU, suggère que Gravik a gravi les échelons de l'empire pour devenir un leader important dans la hiérarchie skrull et qu'il sera le principal antagoniste. Selon The Cosmic Circus, la secte rebelle de Gravik a établi son camp en Russie.

Les identités des autres personnages de Secret Invasion sont susceptibles de faire l'objet de spoilers.

Sonya Falsworth est l'un des nombreux nouveaux personnages de Secret Invasion. (Image credit: Marvel Studios)

Les fans ont d'abord cru qu'Emilia Clarke (Game of Thrones) incarnerait Abigail Brand, le commandant du S.W.O.R.D, une organisation antiterroriste qui s'occupe spécifiquement des menaces extra-terrestres dans les bandes dessinées.

Cependant, le leaker du MCU MyTimetoShineHello affirme que Clarke joue un skrull appelé Veranke, qui est la reine de l'empire skrull. D'autres initiés, comme DanielRPK et Lizzie Hill, contestent cette affirmation et affirment que Clarke joue un skrull appelé G'iah (alias la fille de Talos, selon CanWeGetSomeToast), qui s'est fait passer pour Pepper Potts dans plusieurs bandes dessinées de Marvel. G'iah serait d'abord une adversaire de Fury et de sa compagnie, mais finirait par les rejoindre pour s'attaquer aux skrulls de Gravik.

Christopher McDonald (Hacks, Happy Gilmore) jouera apparemment un présentateur de Fox News dans le sillage de Tucker Carlson (selon Secret Invasion News). Killian Scott (Ripper Street, Love/Hate) incarnerait un skrull appelé Fiz (via The Direct), tandis que Carmen Ejogo (Fantastic Beasts) a été choisie pour un rôle non dévoilé.

Par ailleurs, l'actrice russe Irina Kara (Psycho) a également été aperçue sur le plateau (via Reddit) mais personne ne sait ce que son rôle implique. DanielRPK (via CBM Scene) affirme que Charlayne Woodward (Incassable) incarnera Priscilla, la femme de Fury et agent du S.W.O.R.D.

Emilia Clarke in #SecretInvasion pic.twitter.com/ZWGMvKFxojSeptember 10, 2022 See more

Un personnage qui pourrait étonnamment être impliqué est Daisy Johnson/Quake, qui a été représentée par Chloe Bennet dans Agents of SHIELD sur ABC - une série télévisée sans liens avec le MCU. Étant donné le rôle important de Quake dans la série de comics Secret Invasion, certains fans se demandent si elle apparaîtra.

Bennet a précédemment nié son implication sur Instagram, mais les fuites Marvel de CineStealth et Tom Smith suggèrent que Bennet figurera dans le film. DanielRPK affirme qu'elle aura une nouvelle histoire, même si Marvel inclura des parties de son arc de personnage d'Agents of SHIELD. Une autre fuite - The Watcher - a suggéré que les origines MCU de Quake resteront intentionnellement vagues, ce qui donne à Marvel une certaine marge de manœuvre quant à la continuité MCU d'Agents of SHIELD.

Depuis que ces rumeurs (et démentis) ont été mises en ligne, Bennet semble avoir confirmé son retour dans le rôle de Quake. Sur Instagram fin novembre, Bennet a posé à côté de marguerites, les fans de Marvel supposant qu'elle fera ses débuts dans le MCU très bientôt.

Secret Invasion : intrigue

Talos est l'un des bons skrulls qui aide Nick Fury dans Secret Invasion. (Image credit: Marvel Studios)

Voici le bref synopsis de Secret Invasion : "Secret Invasion est une série récemment annoncée pour Disney+. La série de bandes dessinées crossover présente une faction de skrulls métamorphes qui infiltrent la Terre depuis des années."

La série aura un ton d'action-aventure d'espionnage et de super-héros et sera le premier événement crossover du MCU. Elle sera donc probablement liée à la Phase 4 de Marvel et à d'autres projets de la Phase 5.

Cependant, Secret Invasion ne sera pas aussi vaste sur le plan narratif que les bandes dessinées sur lesquelles elle est basée. En janvier 2021, Kevin Feige, président de Marvel, a déclaré à ComicBook.com : "Il y avait plus de personnages dans la série de bandes dessinées que dans Endgame, donc non [Secret Invasion ne sera pas plus vaste]".

Compte tenu des principaux acteurs de la série, nous nous attendons à ce que Secret Invasion soit une continuation de l'histoire de Captain Marvel et Spider-Man : Far From Home, qui sont sortis en 2019. Ces films impliquaient les skrulls à des degrés divers, il ne sera donc pas surprenant qu'ils servent de points de départ à la série.

S'adressant à Collider en janvier 2021, Feige a déclaré que la "paranoïa politique" de la série était quelque chose que Marvel voulait explorer depuis longtemps, ajoutant : "Nous voulions faire une série parce qu'elle nous permettrait de faire quelque chose de différent de ce qui a été vu auparavant".

Dans une autre interview accordée à Digital Spy, Martin Freeman a également annoncé la couleur : "C'est assez sombre, au sens figuré et au sens propre. C'est un peu trouble, assez labyrinthique, tant en termes de narration qu'au niveau du nombre de gens qui se croisent".

Attention, certains spoilers sont à suivre.

Les Skrulls vivent secrètement sur Terre depuis plusieurs années. (Image credit: Marvel Studios)

Un point intéressant de l'intrigue pourrait concerner le Blip - c'est-à-dire le moment où Thanos a fait disparaître la moitié de l'univers dans Avengers : Infinity War. CineStealth affirme qu'il n'a pas lieu pendant cette période, mais l'invasion des Skrulls se produit dans les cinq années qui séparent Infinity War de Endgame. Si c'est vrai, le premier épisode pourrait couvrir l'invasion skrull avant que le récit principal de la série ne commence.

Étant donné la capacité des Skrulls à se métamorphoser, d'autres personnages du MCU pourraient faire une apparition. La série de comics a révélé qu'il y avait des Skrulls qui se faisaient passer pour certains des plus grands héros de la Terre depuis des années. Il semblerait que cette histoire puisse être adaptée à la série, MyTimetoShineHello affirmant que "certains super-héros" feront leur apparition dans la série.

Ailleurs, Robert Burnett, invité du John Campea Show, affirme que Rhodey jouera un rôle clé. De plus, The Cosmic Circus suggère que le Department of Damage Control (DoDC), qui est apparu dans Spider-Man : No Way Home, Ms Marvel, et She-Hulk : Avocate, sera également présent.

Nous en apprendrons également plus sur la vie de Fury en dehors du monde des super-héros. S'adressant à Entertainment Weekly, Jackson a déclaré : "Il y a des choses que même moi je ne savais pas sur Nick Fury et que je viens de découvrir. Les esprits qui se cachent derrière ce qui s'est passé pendant le Blip sont fantastiques. C'est une partie de ce que nous découvrons dans cette série".

Enfin, lors d'une conversation avec The Hollywood Reporter, Jackson a expliqué comment la série explorera les priorités de Fury et son monde en dehors des Avengers. "Je peux avoir une vie entière en tant que Nick Fury qui n'est pas Nick Fury au travail", a-t-il déclaré. "Vous savez, on peut rentrer chez moi et voir ce qui se passe chez moi, quand je suis seul ou quand je ne suis pas si fort." La Priscilla de Charlayne Woodward pourrait-elle être liée à tout cela ? Il faudra attendre pour le savoir.

Secret Invasion : quel sera l'impact sur le MCU ?

Monica Rambeau pourrait faire équipe avec Nick Fury dans The Marvels. (Image credit: Marvel Studios)

Secret Invasion devrait faire suite à Captain Marvel et Far From Home, et reprendre les événements de WandaVision, qui a vu Monica Rambeau/Photon (Teyonah Parris) approchée par un Skrull dans le final de la série. Le Skrull sans nom a dit à Rambeau qu'un ami de sa mère voulait rencontrer Monica, et de nombreux fans ont prédit que cet "ami" était Nick Fury.

Ce point n'a pas été résolu avant la fin de WandaVision, il est donc possible que Rambeau apparaisse dans Secret Invasion. Rambeau aura un rôle majeur à jouer dans The Marvels aux côtés de Captain Marvel et Ms. Marvel, mais il serait amusant de la voir apparaître ici en premier.

Pendant la présentation de Marvel lors de la journée des investisseurs de Disney en 2020 (via Mashable), Feige a révélé que Secret Invasion serait directement lié aux prochains films du MCU, notamment The Marvels et Captain America 4. Enfin, Don Cheadle a confirmé au magazine Total Film (via SlashFilm) que Secret Invasion "donne le coup d'envoi de ce qui se passera" dans Armor Wars, la première aventure solo de Rhodey dans le MCU. Cela fait donc trois films à venir qui seront directement affectés par ce qui se passe dans cette série.

Pour en savoir plus sur le MCU, lisez comment regarder les films Marvel dans l'ordre.