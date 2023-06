Secret Invasion : la série Marvel avec Nick Fury enfin disponible sur Disney+

La nouvelle série Marvel événement “Secret Invasion” est enfin diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming Disney+, à raison d’un épisode par semaine.

La série se situe peu après les événements du film “Avengers : Endgame”. Comme la moitié malchanceuse de l’humanité, Nick Fury avait disparu après le claquement de doigts de Thanos dans “Avengers : Infinity War” et il est revenu à la vie grâce aux Avengers dans le film suivant.

Dans “Secret Invasion”, Nick Fury s’éloigne cependant de ces derniers pour gérer lui-même une invasion clandestine de la Terre par un groupe de Skrulls métamorphes. Une tâche difficile, d’autant que n’importe qui peut être un Skrull. Dans cette lutte pour sauver l’humanité, il sera aidé par Maria Hill, Everett Ross ou encore Talos, un Skrull installé pacifiquement en France depuis plusieurs années.

Vous souhaitez un avant-goût avant de découvrir la série sur Disney+ ? Retrouvez la bande-annonce ci-dessous.

Au casting, on retrouve donc Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, mais aussi Cobie Smulder dans le rôle de Maria Hille ou encore Martin Freeman dans le rôle d’Everett Ross. On découvre aussi de nouveaux arrivants comme Emilia Clarke (Game of Thrones), Olivia Colman (Empire of Light) et Christopher McDonald (Requiem for a Dream). La série est réalisée par Ali Selim et produite notamment par Kevin Feige.

Tout ce qu’il faut savoir sur la 1ère série de la phase 5 du MCU

Avec “Secret Invasion”, Marvel propose la première série de sa phase 5, après 7 films et 7 séries dans la phase 4 du MCU. Avant le début de la série, nous avions eu des nouvelles de Nick Fury dans Spider-Man : Far From Home. Lors d’une scène post-générique du film, on découvre que le Nick Fury que l’on a côtoyé pendant tout le film est en réalité Talos qui a pris la forme de Nick Fury pour permettre à ce dernier d’aller dans l’espace en toute discrétion.

La série prend son nom au comics “Secret Invasion” publié entre 2008 et 2009. Dans cet énorme crossover, les Avengers, accompagnés des Mighty Avengers, des Fantastic Four, des X-Men et des Inhumains, luttent contre une invasion des Skrull sur la Terre. Ces derniers pouvant changer de forme comme ils le souhaitent, ils sont difficiles à détecter et ont déjà infiltré les strates les plus importantes de la société.

Si rien ne nous dit que la série suivra à la lettre les événements des comics, on sait d’ores et déjà qu’elle aura un impact sur l’ensemble du MCU. C’est ainsi une série à ne pas rater, au même titre que les films Marvel.

