La chronologie des films Marvel va devenir plus facile à suivre

Fans de Marvel, rassemblez-vous ! Après des années de confusion, un nouveau livre est enfin prêt à tout expliquer sur la chronologie de plus en plus complexe du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Intitulé succinctement - retenez votre souffle - Marvel Studios' The Marvel Cinematic Universe : An Official Timeline, le guide visuel établira la position de chaque film Marvel et de chaque série Disney Plus sur la chronologie du MCU. Mieux encore, nous n'aurons pas à attendre longtemps pour mettre la main dessus. Le livre An Official Timeline arrivera sur les étagères des magasins numériques et physiques en septembre 2023.

Selon Marvel.com (s'ouvre dans un nouvel onglet), le livre sera la source numéro un pour les fans et les réalisateurs, le guide aidant les aficionados du MCU à "relier les points et à vraiment comprendre le réseau d'interconnexions" entre le catalogue croissant de films (dont certains sont les meilleurs films de super-héros jamais réalisés) et de séries télévisées de Marvel.

En outre, il répondra aux plus grandes questions que les fans se posent sur le MCU depuis Avengers : Endgame, et sur les débuts de la Saga du Multivers - comprenant la Phase 4, la Phase 5 et la Phase 6 de Marvel. Ces questions sont : ce qui s'est passé dans le MCU jusqu'à présent, où cela s'est passé et, le plus crucial de tout, quand ces événements se sont produits.

Le positionnement chronologique de Ms Marvel est actuellement inconnu (Image credit: Marvel Studios)

Jusqu'à l'arrivée d'Endgame en avril 2019, la chronologie du MCU était extrêmement facile à suivre. Les événements de la saga cinématographique de Marvel, qui a débuté avec Iron Man en 2008, se sont déroulés dans un ordre chronologique, à l'exception de quelques films comme Captain America (qui se déroule en 1942) et Captain Marvel (qui se déroule dans les années 1990). Cela signifie que les fans pouvaient suivre le récit global du MCU en temps réel, puisque l'histoire de chaque film se déroulait dans l'année où il était situé.

Endgame a bouleversé tout cela. Le dernier film Avengers a fait un bond de cinq ans dans le futur par rapport à son prédécesseur - Avengers : Infinity War - ce qui signifie que Endgame se déroule en 2023. Dès lors, tous les films et séries télévisées du MCU qui ont été diffusés au cinéma ou sur Disney Plus ont été marqués d'un point d'interrogation temporel, les fans ne sachant pas exactement où ils se situent dans ce contexte.

Grâce aux commentaires de leurs showrunners, scénaristes et réalisateurs, certains projets, comme WandaVision et Spider-Man : No Way Home, ont été faciles à placer sur la ligne temporelle Marvel. D'autres, en revanche, ne sont pas aussi évidents. Des séries télévisées comme Loki existent dans un espace en dehors de la chronologie principale, tandis que des productions comme Ms Marvel n'ont pas reçu de position officielle sur la chronologie. Même la co-créatrice/productrice de Ms Marvel, Sana Amanat, n'a pas pu dire à qui que ce soit où se situe sa série dans la chronologie.

Heureusement, le dernier ouvrage de Marvel devrait révéler la place de tous ses films et séries dans la chronologie du MCU. Au moins, ce sera une bonne nouvelle pour nous et cela nous permettra de vous donner un aperçu définitif de la chronologie dans notre guide "Comment regarder tous les films et les séries Marvel dans l'ordre ?"

Analyse : Un problème pas si secret

Marvel sortira-t-il un autre volume pour les projets de la phase 5 et 6 ? (Image credit: Marvel Studios)

Le principal problème de Marvel est que personne, après septembre, ne saura où se situeront les films et séries télévisées de la phase 5 et de la phase 6 dans la chronologie du MCU.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania donnera le coup d'envoi de la prochaine phase de la Saga du Multivers le 17 février. Après cela, Les Gardiens de la Galaxie 3 et The Marvels sortiront respectivement au cinéma le 5 mai et le 28 juillet.

Pendant ce temps, Secret Invasion, la saison 2 de Loki et la série solo de Ironheart feront tous leurs débuts sur Disney Plus dans le courant de l'année. Ajoutez à cela le reste de la phase 5 de Marvel, ainsi que la phase 6 à venir, et les fans ne sauront bientôt plus où se situent ces projets dans la chronologie. En gros, nous serons tous de nouveau à la case départ.

Marvel sortira-t-il un second volume pour expliquer où se situent ses films et séries de la Phase 5 et de la Phase 6 ? On pourrait l'espérer, mais nous pensons qu'un livre de cette nature n'est pas encore prêt à être publié.

De même, on ne sait pas si le guide visuel à venir confirmera ou infirmera si les films et les séries qui ne sont pas issus des Studios Marvel font effectivement partie du Marvel Cinematic Universe. Les séries télévisées Marvel de Netflix, qui sont disponibles en streaming intégral sur Disney Plus, et l'Univers Spider-Man de Sony sont croisés avec le MCU, notamment à travers Daredevil et Spider-Man. She-Hulk : Avocate a suggéré que le Daredevil du MCU est la même version que celle de Netflix, ce qui rendrait la série Netflix de Daredevil canonique dans le MCU. Pendant ce temps, Venom et Morbius pourraient exister sous une forme ou une autre dans le MCU, notamment avec le caméo du premier dans No Way Home et la rencontre du second avec le Vautour du MCU dans son film solo en live-action.

Quoi qu'il en soit, nous nous procurerons un exemplaire de The Marvel Cinematic Universe : An Official Timeline lorsqu'il sera disponible plus tard cette année - et nous espérons que vous le ferez aussi.

Pour en savoir plus sur Marvel, découvrez les séries télévisées du MCU qui figurent dans notre liste des meilleures séries Disney Plus.