La future série Marvel Wonder Man sera porté par un célèbre acteur... de l'écurie DC

Marvel Studios aurait engagé Yahya Abdul-Mateen II pour incarner sa prochaine série Wonder Man.

Selon Deadline (s'ouvre dans un nouvel onglet), Abdul-Mateen II a troqué l'écurie DC pour celle de Marvel, la star d'Aquaman et de Watchmen ayant obtenu le poste de direction de la prochaine série Disney Plus du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Curieusement, le recrutement d'Abdul-Mateen II chez Marvel est le deuxième transfert entre les deux supergéants de la bande dessinée, le réalisateur du MCU James Gunn ayant déjà été embauché comme codirecteur de DC Studios fin octobre. Cependant, alors que Gunn a travaillé pour Marvel et DC ces dernières années - il dirige la franchise cinématographique Les Gardiens de la Galaxie de Marvel et a réalisé The Suicide Squad ainsi que la série Max de Peacemaker sur HBO - Wonder Man marque la première collaboration d'Abdul-Mateen II avec Marvel.

En fait, l'attribution du rôle de Wonder Man à Abdul-Mateen II est sans doute l'échange le plus surprenant entre Marvel et DC - ou, plutôt, Warner Bros. Discovery (WBD), qui possède DC comics. L'acteur de Candyman a figuré en bonne place dans de multiples projets WBD depuis 2018, notamment Aquaman, Watchmen et The Matrix Resurrections. Il reprendra également son rôle de Black Manta, le méchant qu'il incarnait dans Aquaman, dans la suite du film de super-héros DC Aquaman and the Lost Kingdom en mars 2023.

Marvel n'a pas officiellement commenté le casting d'Abdul-Mateen II. Nous avons contacté le studio et nous mettrons cet article à jour si nous avons des nouvelles.

Si l'arrivée d'Abdul Mateen II se concrétise, il deviendra la dernière pièce du puzzle pour la prochaine émission du MCU sur Disney Plus, qui a été annoncée pour la première fois en juin. Andrew Guest rédige actuellement les scénarios, tandis que le réalisateur de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, réalisera et produira la série. Ben Kingsley, qui a joué le rôle de l'acteur amateur Trevor Slattery dans Iron Man 3 et Shang-Chi, devrait également apparaître dans ce projet.

Qui est Wonder Man ? Quels sont ses pouvoirs ? Et pourquoi est-il lié à Wanda Maximoff ?

Wonder Man est l'un des super-héros Marvel les plus obscurs (Image credit: Marvel)

Créé par les légendes de Marvel Stan Lee, Jack Kirby et Don Heck, Wonder Man est un méchant devenu super-héros qui a des liens majeurs avec d'autres personnages Marvel notables.

Faisant ses débuts dans les comics dans The Avengers #9 en octobre 1964, Wonder Man - de son vrai nom Simon Williams - est créé par le super-vilain connu sous le nom de Baron Zemo, que les fans ont vu dans les films du MCU Captain America : Civil War et Falcon et le Soldat de l'Hiver.

Williams, dont l'usine de munitions familiale connaît des temps difficiles en raison de la concurrence croissante de Stark Industries - oui, ce bon vieux Tony est responsable de la création d'un autre méchant de Marvel - accuse son collègue trafiquant d'armes d'être à l'origine de sa situation difficile, qui inclut une peine de prison après que Williams ait été pris à détourner des fonds. Renfloué par Zemo et Enchantress, Williams accepte de devenir un pion surpuissant pour Zemo et sa compagnie. Soumis à une expérimentation ionique, il est doté d'une force, d'une durabilité, d'une vitesse, d'une endurance, de réflexes, d'une manipulation de l'énergie ionique, de l'immortalité, d'une modification de la taille et de nombreux autres pouvoirs surhumains.

Infiltrant le complexe des Avengers, Wonder Man attire le super groupe dans un piège, permettant aux Maîtres du Mal de Zemo de les capturer. Cependant, Wonder Man change d'avis, libère les Avengers et se bat à leurs côtés contre Zemo. Wonder Man est vraisemblablement tué mais, à l'insu de tous, il est simplement tombé dans le coma. Lorsqu'il se réveille des années plus tard, Wonder Man devient un pilier des Avengers de la Côte Ouest, nouant un lien étroit avec Beast des X-Men et entamant même une relation amoureuse avec Scarlet Witch.

Vision, Wonder Man et Scarlet Witch sont intrinsèquement liés les uns aux autres dans les comics (Image credit: Marvel Studios/Disney)

C'est ce triangle amoureux entre Scarlet Witch (alias Wanda Maximoff), Vision et Wonder Man qui fait du prochain spectacle Disney Plus de ce dernier une proposition fascinante.

D'une part, les trois personnages sont intrinsèquement liés les uns aux autres. Dans les comics, Wonder Man est un élément clé de la création de Vision - ce sont les ondes cérébrales de Williams qui sont utilisées par Ultron pour créer l'androïde synthétisé. Plus tard, lorsque Vision est démantelé et reconstruit en tant que White Vision - qui a fait ses débuts dans le MCU en live-action dans WandaVision - Wanda cherche Wonder Man dans le but de lui faire partager à nouveau ses ondes cérébrales afin que White Vision puisse redevenir complet. Mais Wonder Man refuse, car il a développé ses propres sentiments pour Wanda. Les triangles amoureux, c'est compliqué.

Comment tout cela va-t-il influencer l'arrivée de Wonder Man dans le MCU ? Bien qu'elle semble avoir péri dans le final de Doctor Strange 2, de nombreux fans pensent que Wanda n'est pas morte. Pendant ce temps, White Vision est toujours dans le MCU - le synthézoïde s'est envolé dans le dernier épisode de WandaVision après que ses souvenirs aient été restaurés par la Vision que Wanda avait créée dans son propre esprit.

La rumeur veut que White Vision ait son propre spectacle ou sa propre présentation spéciale sur Disney Plus - qui pourrait s'intituler Vision Quest (selon Deadline (s'ouvre dans un nouvel onglet)) - il est donc possible que ce projet soit lié à la série MCU de Wonder Man. Si c'est le cas, vous pouvez être sûrs que Wanda sera présente ou jouera dans les deux émissions, cimentant ainsi une dynamique essentielle des comics Marvel dans le MCU.