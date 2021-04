Falcon et le Soldat de l’Hiver : qui est ce personnage fantastique qui volera la vedette à Sam et Bucky durant l’épisode 5 ?

L'épisode 5 de Falcon et le soldat de l'hiver s'annonce comme un chapitre inoubliable. Non seulement, il devrait développer le cliffhanger dramatique de la semaine dernière, mais cerise sur le gâteau, il proposerait aussi l’un des caméos les plus exceptionnels jamais recensés dans le Marvel Cinematic Universe.

Récemment, diverses rumeurs ont évoqué la participation du regretté Chadwick Boseman, décédé en août 2020, qui apparaîtrait pour la dernière fois en tant que Black Panther / Roi T'Challa. Une spéculation qui fait suite aux commentaires du showrunner Malcolm Spellman, évoquant auprès de ComicBook.com une intervention surprenante qui ferait pleurer dans les chaumières.

Cependant, à quelques jours de la mise en ligne de l'épisode 5, d'autres membres du staff de Falcon et le Soldat de l’Hiver sont venus démentir cette hypothèse. Dans une interview accordée à Vanity Fair, Nate Moore, producteur chez Marvel Studios, a déclaré qu’un caméo de M. Boseman ne pouvait se faire.

"Je vais être honnête. Le décès de Chad est une épreuve douloureuse, j'aimais le gars autant que son interprétation de Black Panther. Je pense que nous devons être très prudents et réfléchis quant à l’utilisation de son image, parce qu'il représentait beaucoup pour ce monde comme pour nous. Nous ne le et ne nous réduirons pas à un futile ‘Venez la semaine prochaine, vous verrez peut-être la Panthère !’”

Les théories de fans impliquant une apparition posthume de Boseman avaient été renforcées par l'arrivée des Dora Milaje, les gardes du corps personnels du roi wakandais, pendant les épisodes 3 et 4 de Falcon et le Soldat de l’Hiver.

Avenger ou nouvelle tête ?

Beaucoup ont également suggéré le retour du vrai Captain America, alias Steve Rogers (Chris Evans). L’intéressé se veut pourtant catégorique : il ne devrait pas revenir (du moins de sitôt) au sein du MCU. Kevin Feige, grand patron de Marvel Studios, abonde dans son sens et rappelle que la Phase IV sera celle du grand changement.

“Nous avons besoin de nouveaux héros, des héros en phase avec notre époque”, expliquait Sam Wilson (Anthony Mackie) dans le premier épisode du show Disney Plus. Le cinquième épisode pourrait donc approfondir cet appel. SlashFilm va plus loin et affirme que notre personnage énigmatique sera introduit dans Falcon et le Soldat de l’Hiver mais qu’il a déjà été évoqué dans le MCU et que nous développerons son histoire un peu plus tard, dans l’un des films annoncés de la Phase IV. Il semble même que ce nouvel héros volera la vedette à Sam et Bucky dès les premières secondes de son arrivée.

Il y a actuellement onze films du MCU en cours de développement. Chacun de ses films possède un casting conséquent, il est donc difficile - à première vue - de déterminer l’identité de cet individu. Toutefois, nous pouvons réduire considérablement la liste des suspects en se basant sur les dires de SlashFilm.

Il est très peu probable qu'il s'agisse d'un membre des Eternels puisque, d'après le synopsis du blockbuster, ces êtres surpuissants ne se révéleront au monde qu'après Avengers: Endgame. Cette histoire devrait être totalement autonome, donc ne vous attendez pas à l’introduction d’Ikaris ou de Thena.

Ce ne sera probablement pas un personnage secondaire de Black Widow - la chronologie du film prenant part avant celle de Falcon et le Soldat de l'hiver. Oubliez également la population de Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ou Thor: Love and Thunder - tous sont déjà apparus dans le MCU.

(Image credit: Marvel Studios/screenshot)

Les seules affiches concordantes seraient celles de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et des Quatre Fantastiques. Aussi attendu que soit Shang-Chi, nous ne pensons pas que sa révélation fera larmoyer le public. De même, une potentielle interaction avec Sam et Bucky présenterait peu d’intérêt.

Reste un caméo éventuel des Quatre Fantastiques. Il y a quelques mois, des rumeurs faisaient déjà état de l'apparition de Mr Fantastic dans WandaVision. Sortira-t-il enfin de l’ombre vendredi prochain ? Ce, alors que le nom de John Krasinski (The Office, Jack Ryan) est fortement pressenti pour l’interpréter. A moins que nous ayons affaire au Dr Fatalis, némésis des Fantastic Four, et dont l’origin story, tragique, pourrait être rattachée à celle des Flag Smashers.

Bien sûr, tout n’est que spéculation et Marvel a la fâcheuse manie de multiplier les fausses pistes. Il serait d’ailleurs encore plus excitant de découvrir un nouveau personnage totalement aléatoire - ou lié à l’un des innombrables easter eggs qui ont fleuri durant les trois premières phases du MCU.

L'épisode 5 de Falcon et le Soldat de l’Hiver sera diffusé exclusivement sur Disney Plus ce vendredi 16 avril.