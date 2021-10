Black Friday 2021 : quels appareils photo bénéficieront des meilleures promos ?

Le Black Friday a toujours été le moment idéal pour faire de bonnes affaires. Davantage pour les photographes et vidéastes souhaitant acheter du matériel avancé ou professionnel, qu'il s'agisse d'un reflex numérique, d'une GoPro ou d'un appareil photo instantané. Cette année ne devrait pas déroger à la règle, aussi nous vous offrons un guide complet pour repérer les meilleures promotions et éviter les mauvaises surprises - comme des ruptures de stock inattendues.



Le Black Friday 2021 débutera officiellement le 26 novembre, mais nous nous attendons à ce que certaines réductions intéressantes le précèdent dès le début du mois. Dès aujourd’hui, vous pouvez profiter de quelques baisses de prix appréciables, nous sélectionnons les plus intéressantes ci-dessous.



Attention toutefois : la pénurie mondiale de semi-conducteurs a touché la plupart des fabricants - et bien que cela affecte principalement les nouveaux modèles, certaines marques comme Sony ont prévenu de retards éventuels dans leur chaîne d’approvisionnement, sur des appareils photo classiques tels que les Sony A6400 et Sony A6100. On ne sait pas encore dans quelle mesure cela affectera les ventes du Black Friday, mais nous mettrons cette page à jour dès que la situation s’avérera plus claire.

Enregistrez cette page dans vos onglets favoris pour ne manquer aucune offre exceptionnelle sur les meilleurs modèles Nikon, Canon, Sony, Panasonic ou encore Fujifilm. Nous rassemblons en temps réel les remises les plus fantastiques, si vous êtes à la recherche d'un appareil pour prendre des clichés ou enregistrer des vidéos de qualité supérieure.

Les meilleurs appareils photo en promo

Vous souhaitez acheter un appareil photo dès maintenant, plutôt que de risquer d'éventuels retards de livraison à l'approche du Black Friday ? Nous avons recensé quelques bons plans qui méritent le coup d'œil. Une sélection à explorer un peu plus bas.

En France, Sony a également lancé une campagne Cashback qui propose jusqu’à 300 € de réduction sur certains de ses meilleurs appareils photo et objectifs, notamment le Sony A7 III et le Sony Alpha 7R IV.

Nos prévisions

Quand guetter les meilleures promos spécial photographie ? Nous pouvons nous attendre à voir l’essentiel des plus belles offres liées aux appareils photo et à leurs objectifs dès les premières minutes du Black Friday, le 26 novembre prochain. Si quelques promotions seront certainement publiées dès le début de mois, les plus grosses réductions, elles, se concentreront entre le 26 et le 29 novembre (le fameux Cyber Monday).

Quels appareils photo bénéficieront d'une réduction ? S'il est difficile de déterminer avec certitude les appareils photo qui bénéficieront des plus grandes baisses de prix du Black Friday, nous pouvons avancer quelques hypothèses réalistes, en nous basant sur les remises de l’an dernier et sur les modèles arrivant en fin de vie. L'année dernière, les appareils photo sans miroir de milieu de gamme, comme le Nikon Z50, le Canon EOS M50 et le Fujifilm X-T200, figuraient parmi les meilleures affaires du Black Friday. L'EOS M50 ayant été remplacé par l'EOS M50 Mark II, il pourrait bien être à nouveau la star des ventes flash de ce mois de novembre. Ne manquez pas non plus les réductions sur l'Olympus OM-D E-M10 Mark IV, ou son prédécesseur le Mark III. Si c'est une caméra d'action abordable que vous recherchez, les anciennes GoPro ont tendance à demeurer des valeurs sûres lors des mises en avant du Black Friday. Les packs d'accessoires, qui peuvent être très avantageux si vous avez besoin de supports polyvalents et de batteries de rechange, constituent également d’excellents paris. Si vous souhaitez un modèle GoPro un peu plus récent, capable de filmer des vidéos 4K et dont le prix s’avère relativement bas, nous vous conseillons de surveiller l’évolution des prix de la GoPro Hero 7 Silver. Plus abordables encore, les appareils photo instantanés devraient perdre quelques dizaines d’euros supplémentaires et constituer des cadeaux de Noël populaires. Même les modèles relativement récents, comme le Fujifilm Instax Mini 11, ont atteint leur prix le plus bas l'année dernière. C'est enfin le moment de faire le plein de films instantanés bon marché. Qu'en est-il du haut de gamme ? Les appareils photo plein format, ou même les appareils moyen format comme le Fujifilm GFX100S, peuvent profiter de quelques promotions majeures. Par exemple, l'année dernière, le Fujifilm GFX 50R a vu son prix réduit de 1 000 €, tandis que de nombreux objectifs à monture G affichaient des remises de -100 €. D'excellentes affaires sur les reflex numériques, comme le Canon EOS 1300D, ont également fleuri en 2020. De même que sur les compacts à l’instar du Sony ZV-1 et de la série Sony RX100. Si vous avez besoin d'un appareil photo de voyage, les vieux Sony RX100 Mark III et IV demeurent des options immanquables pendant le Black Friday.

Nos guides d’achat spécialisés

Bien entendu, les meilleures offres du Black Friday seront publiées sur cette page dès leur déploiement. Mais il y a beaucoup d'appareils photo différents à scruter et cela peut s’avérer déstabilisant, surtout pour les photographes débutants. Nous vous recommandons donc de profiter de nos connaissances approfondies sur les appareils photo pour être sûr d'acheter l'appareil qui vous convient le mieux, à l'approche du Black Friday.

Si vous êtes novice en photographie, un bon point de départ est notre guide des meilleurs reflex pour débutants, ou encore celui des meilleurs compacts. Pour les photographes plus affirmés, les classements des meilleurs appareils photo sans miroir, meilleurs appareils photo 4K et meilleurs appareils photo plein format seront plus parlants.



Consultez-les avant le début des soldes de fin d'année, afin de bien visualiser le ou les modèles à cibler au bon moment..

3 appareils photo à surveiller

Vous cherchez un appareil photo hybride qui soit aussi bien capable de filmer que de prendre des photos sensationnelles ? Le Fujifilm X-T4 est la meilleure option. C'est le meilleur capteur APS-C en circulation que nous ayons jamais testé et il s'appuie sur les impressionnantes bases du Fujifilm X-T3. Il ajoute à ce dernier un mode de stabilisation d'image dans le boîtier (IBIS), un mode rafale plus rapide et une conception renforcée.

À ses compétences polyvalentes, le X-T4 peut se prévaloir d’une batterie plus grande (qui lui permet de fonctionner jusqu’à 500 prises de vue par charge) et d’un autofocus amélioré, rapide et fiable dans la plupart des scénarii. Si son capteur APS-C de 26 Mpx reste le meilleur de sa catégorie pour les photos, le véritable atout du X-T4 réside dans l’apport de son stabilisateur IBIS sur la précision des prises de vue vidéo. On appréciera aussi son écran tactile entièrement articulé qui rend votre prise en main plus fluide et qui vous donne une plus grande marge de manœuvre pour photographier comme pour filmer votre sujet.

Son prix est peut-être identique à celui de nombreux modèles plein format, mais le X-T4 et sa gamme d'objectifs de série X constituent une excellente alternative, pour celles et ceux qui recherchent un appareil polyvalent sans miroir.

Lire notre test complet (en anglais) : Fujifilm X-T4

Si vous êtes un débutant enthousiaste à la recherche d'un appareil photo compact sans miroir, l'Olympus OM-D E-M10 Mark IV devrait figurer en tête de votre liste d’achat. Modèle Micro 4/3 abordable, le Mark IV associe un capteur de 20,3 Mpx à une stabilisation d'image impressionnante pour produire des photos toujours attrayantes grâce à son kit d’objectifs complet.

Avec des séquences vidéo limitées au mode 4K/30p et l'absence de microphone ou d'entrée casque, on peut se dire que la photo reste son intention principale. Il s'agit d'un petit boîtier dont la plage dynamique surpassera tout ce qu'un bon photophone peut capturer. Tandis que le système IBIS maintient la netteté des images, même lors de prises de vue à main levée après la tombée de la nuit.

La mise au point automatique peut s’avérer un peu inégale, mais l'amélioration de la détection des visages et du suivi des sujets par rapport au Mark III procure une certaine confiance. D’autant que la mise au point centrale demeure rapide, y compris en cas de faible luminosité. Une prise en main ergonomique, une disposition des boutons accessible et un écran tactile rabattable pratique font du Mark IV une mise à niveau indispensable pour les photographes plutôt habitués aux photos express sur smartphone. Et avec un large catalogue d'objectifs disponibles, il constitue l'un des meilleurs appareils photo bon marché du moment.

Lire notre test complet (en anglais) : Olympus OM-D E-M10 Mark IV

Les appareils photo instantanés sont conçus pour le plaisir - et peu d'entre eux facilitent la prise de clichés rapides et attrayants comme le Polaroid Go. Présenté comme "le plus petit appareil photo numérique / analogique du monde", sa forme carrée et rétro signifie qu'il n'est pas aussi mobile qu'un appareil photo numérique compact, mais il reste l'un des appareils photo instantanés les plus petits que vous puissiez acheter en 2021. Capable de produire des tirages de la taille d'une carte de crédit avec des tons pastel idylliques et des détails impressionnants, le plus grand mérite du Go est sa simplicité de prise de vue.

L'interface standard est très facile à utiliser, avec un compteur de prises de vue numérique très pratique pour suivre vos clichés. Le flash automatique peut être annulé manuellement, tandis que les modes retardateur et double exposition offrent des possibilités de créativité bienvenues. Ce, même si la mise au point fixe et l'absence de mode macro font que l'appareil n'est pas aussi flexible que certaines autres solutions. Les recharges de film ne comptent pas parmi les moins chères… mais vous obtiendrez, en échange de cet investissement, un appareil photo à impression instantanée divertissant, accessible et fiable.