Cyber Monday 2020 : des promotions plus généreuses que celles du Black Friday ?

Le Cyber Monday 2020 devrait avoir lieu le lundi 30 novembre, si les restrictions sanitaires liées à la pandémie mondiale n’en décident pas autrement - il est actuellement question de report d’une semaine. Si le rendez-vous est maintenu, il clôturera le mois de novembre et constitue la meilleure opportunité - avec le Black Friday - de finaliser vos achats de Noël.

Les offres promotionnelles du Cyber Monday devraient être plus généreuses cette année. D’abord parce que les foyers montrent une farouche volonté à s’équiper davantage pour faire face aux potentielles futures vagues de confinement. Ensuite, parce que le maintien du Black Friday est tangent en 2020, certains pays souhaitant le déplacer d’une semaine dans le calendrier – une telle perspective pourrait ainsi permettre au Cyber Monday d’ouvrir la Cyber Week tandis que le Black Friday la clôturerait. Enfin, de nombreuses innovations tech ont vu le jour en cette fin d’année, à l’instar de la série iPhone 12 et des consoles next-gen PS5 / Xbox Series X - ce qui pourrait pousser leurs constructeurs à écouler les stocks des gammes antérieures.

Il est facile de faire des prévisions sur les catégories de produits qui bénéficieront de remises fantastiques au cours du Cyber Monday car, selon notre équipe d'experts, les détaillants européens mettent en vente le même type de technologie chaque année. Nous devrions donc retrouver des TV 4K bon marché, des AirPods à prix réduit, ou encore des iPads au prix le plus bas jamais atteint.

Les nouveaux iPhone 12 sont tous sortis dans le commerce, y compris l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max. Nous pouvons presque garantir que la série fera l'objet de réductions similaires à celles des iPhone 11 et iPhone 11 Pro de l'année dernière. En gros, les prix de tous les appareils premium de 2020 pourraient se mettre au niveau de ceux des versions 2019, le temps d’une vente flash. A l'exception évidemment des dernières consoles de jeux Sony et Microsoft, voire l’indémodable Nintendo Switch, qui ont subi de multiples pénuries - et qui n’ont donc pas besoin de remises exceptionnelles pour se vendre.

Quand aura lieu le Cyber Monday 2020 ?

Le Cyber Monday devrait tomber le lundi 30 novembre cette année et il aurait lieu plus tôt qu’en 2019. Il s’agit du premier lundi suivant le jour férié américain de Thanksgiving (un jeudi) et celui du Black Friday (le lendemain de Thanksgiving). A noter que le week-end pris en tenailles entre le Black Friday et le Cyber Monday fait aussi l’objet d’offres promotionnelles exceptionnelles.

En France, le confinement et la gronde des commerces jugés non essentiels face aux grandes enseignes en ligne pourraient repousser le Black Friday d’une semaine. Il aurait lieu dès lors le 4 décembre 2020, et non plus le 27 novembre. Actuellement, seul Amazon a acté ce report. Si les autres enseignes suivent, qu’est-ce que cette décision augurera pour le Cyber Monday ? Deux hypothèses : soit la date du Cyber Monday est maintenue et ouvre la Cyber Week, soit le Cyber Monday est également décalé de sept jours et se tiendra le 7 décembre. Autre possibilité : une annulation ferme en 2020. Nous serons fixés sur l’avenir du Cyber Monday d'ici la semaine prochaine.

(Image credit: Shutterstock)

Qu’est-ce que le Cyber Monday ?

Alors que le Black Friday fêtera ses 60 ans l’an prochain, le Cyber Monday est bien plus jeune et remonte à une quinzaine d’années. L’expression est née le 28 novembre 2005 sur le site américain Shop.org qui mentionne des baisses de prix hallucinantes se poursuivant après le week-end du Black Friday. Ce lundi finit ainsi par être inclus dans la tradition et permet de prolonger cette période de soldes anticipant Noël. Depuis, le Cyber Monday est devenu la plus grande journée annuelle d'achats en ligne de l'histoire des États-Unis.

En France, il faut attendre 2013 pour voir quelques enseignes s’en emparer. Avant qu’il ne prenne tout son essor et devienne une référence à partir de l’année 2016.

(Image credit: Anastasiia Ostapovych/Unsplash)

Cyber Monday vs Black Friday : quelle journée propose les meilleures affaires ?

La comparaison entre bons plans du Cyber Monday et bons plans du Black Friday est aussi vieille que l’existence de ce dernier. La question la plus posée par les lecteurs de TechRadar sur les réseaux sociaux est sans nul doute : « Dois-je attendre le Cyber Monday pour faire mes achats ? ». La réponse est complexe, car variant en fonction des années, des enseignes, des marques et des produits.

Nous observons généralement des réductions plus généreuses lors du Cyber Monday, pour ce qui concerne les iPads et les tablettes en général (avec des remises pouvant atteindre 100 € - au lieu de 80 € le vendredi précédent). En toute logique, les magasins tentent d’écouler un maximum de leurs stocks durant le Black Friday. Si certains produits ont un peu plus de mal à se vendre, ils se voient accorder des baisses de prix plus conséquentes pendant le Cyber Monday. Vous trouverez donc moins de consoles et de smartphones à prix explosif pendant le Cyber Monday… mais tout peut arriver, c’est un pari risqué à relever.

Notre conseil ? Si vous avez une idée précise de ce que vous souhaitez acheter, n’attendez pas le Cyber Monday et sautez sur la première occasion durant le Black Friday ou le week-end suivant. Le code de la consommation offre à chaque acheteur le droit de se rétracter sous 14 jours. Ainsi, si vous tombez sur une promotion fantastique pendant le Cyber Monday, il est toujours possible d’annuler (ou de vous faire rembourser) la commande précédente.

(Image credit: Shutterstock)

Quels produits suivre en priorité pendant le Cyber Monday ?

Le Cyber Monday 2020 ne devrait pas être très différent des éditions précédentes, avec des réductions plus conséquentes sur les catégories de produits moins recherchées… mais pas que, avec de vraies surprises. Particulièrement au cours d’une longue année marquée par des confinements successifs et qui a fait apparaître de nouvelles habitudes de consommation (le télétravail, le streaming à outrance et le sport à domicile).

Si ces tendances suivent comme prévu, les gros articles à l’instar des téléviseurs 4K avec support HDR seront moins chers que jamais – en parallèle, le Black Friday privilégiera certainement les écrans OLED.

De même pour Apple qui proposera sûrement des iPads bon marché chez différentes enseignes, pour mieux faire de la place aux nouveaux iPad 10.2, iPad Air et iPad Pro.

Les bracelets et montres connectées seront également sur l’affiche, nous pouvons nous attendre à de belles offres de la part de Fitbit pour remettre au goût du jour ces modèles Versa et Inspire, alors que la Fitbit Sense occupe tous les esprits.

Côté photo et vidéo, GoPro pourrait proposer quelques anciens modèles de sa série Hero à prix réduit, à l’image du GoPro Hero 5 - star du Cyber Monday 2019. Croyez-le ou non, GoPro est l'appareil photo le plus vendu au monde, et comme il y a un nouveau fleuron chaque année, les générations précédentes profitent régulièrement de réductions majeures.

Enfin, regardez de plus près les enceintes intelligentes, Apple, Google et Amazon ayant chacun lancé un nouveau champion cette année. L’HomePod Mini devrait faire baisser le prix du précédent HomePod, le Google Nest Audio celui des gammes Nest et Home, tandis que l’Amazon Echo 2020 fera fondre la facture de son prédécesseur.

(Image credit: RawPixel / Pexels)

Où faire ses achats lors du Cyber Monday ?

Ce sont des enseignes que vous trouvez sur la totalité de nos guides d’achat ou de nos bons plans : Amazon bien évidemment, mais aussi Cdiscount (un adversaire redoutable pendant la Cyber Week), Fnac, Darty et Rue du Commerce. Ils ont souvent les réductions de prix les plus importantes parmi les détaillants français.

Cependant, ces grands magasins ne sont pas les seuls à tirer parti du Cyber Monday. Nous avons personnellement trouvé de bonnes affaires dans des boutiques plus modestes. Vous pouvez également trouver des offres directement auprès de nombreuses marques disposant de leur e-shop, dont Apple, Samsung et DJI.

Face à ce flot d’informations, rendez-vous service : vous trouverez les meilleures options du Cyber Monday si vous mettez dès à présent cette page dans vos favoris - nous remonterons les plus belles offres promotionnelles dans les jours qui suivent, et nous vous présenterons toutes celles qui affichent de véritables économies sur votre budget initial.